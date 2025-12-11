Lucescu iese la atac Selecționerul, despre suspendarea primită de Drăguș: „Lucrurile nu sunt în regulă. Toate deciziile sunt împotriva noastră”

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) s-a declarat nemulțumit de faptul că Denis Drăguș (26 de ani) a fost suspendat două etape de către Comisia de Disciplină a UEFA .

. Atacantul a văzut cartonașul roșu în partida cu Bosnia, din preliminariile CM, scor 1-3.

Drăguș a fost eliminat în repriza secundă a duelului de la Zenica, după ce l-a lovit cu talpa în cap pe Amar Memic.

Jucătorul lui Eyupspor a ispășit deja o etapă de suspendare la partida cu San Marino, scor 7-1, iar acesta ar urma să lipsească și de la meciul cu Turcia din luna martie, din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial.

Mircea Lucescu, după suspendarea lui Drăguș: „Deciziile sunt împotriva noastră”

Mircea Lucescu a răbufnit după ce a aflat că Denis Drăguș a fost suspendat două etape.

„Am spus-o de la început. Drăguș a avut vină doar că a sărit cu piciorul sus, dar cel care a periclitat situația a fost adversarul, fundașul central. Sau a făcut special asta? Drăguș nu a avut nicio intenție să-l lovească, a vrut doar să controleze mingea, iar adversarul a venit din spate. Mi se pare exagerat.

Dacă se analiza bine se vedea foarte clar, în opinia mea, că nu a fost vinovat pe măsura eliminării. Ținând cont ce se întâmplase cu Tabakovic și Marius Marin, că i-a rupt urechea cu puțin timp înainte. Fusese clar, cu sânge, iar aici nu a fost nimic.

A ridicat piciorul să oprească mingea, iar adversarul a venit din spate în zona respectivă. Așa s-a întâmplat în ultimul timp, iar toate deciziile au fost luate împotriva noastră. Îmi pare rău că spun asta.

Toate lucrurile acestea sunt prea multe. Nu mai vorbesc despre fluierăturile incredibile pe care le-am avut în Kosovo și Bosnia. Nu s-a luat nicio măsură.

La noi, pentru că au strigat câțiva «Serbia, Serbia», s-au plătit niște amenzi imense. Lucrurile nu sunt în regulă, iar noi nu suntem destul de categorici pentru a protesta”, a declarat Mircea Lucescu pentru digisport.ro.

FOTO. Imagini de la eliminarea lui Denis Drăguș din Bosnia - România 3-1

Federația Română de Fotbal a anunțat că așteaptă motivarea oficială a deciziei, iar apoi va face apel.

FRF speră să schimbe decizia și Drăguș să poată juca în meciul de la Istanbul, partidă care se va disputa pe 26 martie.

Dacă decizia nu se va schimba în cazul lui Drăguș, pentru barajul cu Turcia, Mircea Lucescu s-ar putea baza în atac pe Daniel Bîrligea și Louis Munteanu.

Unde se joacă meciul Turcia - România

În semifinala barajului pentru calificarea la Mondial, România va întâlni Turcia, pe 26 martie 2026, de la ora 19:00. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Duelul va avea loc pe stadionul echipei Beșiktaș, arenă care are capacitatea de 42.445 de locuri.

Beștikaș Park (Foto: IMAGO)

Dacă va câștiga, atunci România va da peste învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, în finala barajului. „Tricolorii” vor evolua tot în deplasare, pe 31 martie 2026.

În caz că naționala pregătită de Mircea Lucescu va câștiga și acel meci, atunci România va obține calificarea la Campionatul Mondial, acolo unde va face parte din grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.

Grupele Campionatului Mondial din 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Europa A Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Europa D Elveția Scoția Europa C / România Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Europa B Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Baraj 1 Croația Baraj 2 Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia

Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania

Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo

Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord

Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie

Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport