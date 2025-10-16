- Naționala lui Mircea Lucescu va participa sigur în play-off-ul Mondialului din 2026.
- „Tricolorii” vor cunoaște în a doua parte a lui noiembrie adversarii din baraj și la începutul lui decembrie grupa posibilă la turneul final.
Naționala e în ascensiune și cu moralul bun după 1-0 cu Austria, duminica trecută.
Dacă învinge pe 15 noiembrie, în Bosnia, va avea șanse foarte mari să încheie grupa H pe locul 2. Pentru că va face diferența la golaveraj cu San Marino, la Ploiești, pe 18 noiembrie.
Dacă pierde la Zenica, va rămâne cu posibilitatea de a participa la play-off-ul pentru Campionatul Mondial datorită Ligii Națiunilor.
România va afla adversarii din baraj la 3 zile după meciul cu San Marino
Marea diferență: de pe poziția secundă, vom intra la tragerea la sorți în urna 2 sau 3. Momentan, potrivit punctajului actual în topul FIFA, suntem în bolul 3, dar putem face un pas înainte.
Altfel, prin Nations League, vom fi trimiși direct în urna a patra, ultima, și vom înfrunta în semifinale, în deplasare, una dintre cele mai bune 4 posibile rivale, aflate în prima urnă. Acum: Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia.
S-a aflat și când se va decide viitorul nostru imediat. Tragerea la sorți a meciurilor de baraj se va desfășura pe 21 noiembrie, la doar trei zile după sfârșitul oficial al preliminariilor.
Ceremonia alegerii duelurilor de play-off va avea loc la sediul FIFA de la Zurich.
Cum vor intra echipele din baraj la tragerea la sorți a grupelor CM 2026
Două săptămâni mai târziu, pe 5 decembrie, va fi tragerea la sorți a grupelor turneului final CM 2026.
În timpul extragerii organizate la Kennedy Center, în capitala americană Washington DC, vor fi introduse în urne și patru bile cu învingătoarele celor patru baraje ale zonei Europa.
- Câștigătoare play-off A.
- Câștigătoare play-off B.
- Câștigătoare play-off C.
- Câștigătoare play-off D.
Cum noi vom afla din 21 noiembrie în ce baraj vom evolua, pe 5 decembrie vom cunoaște și posibila grupă de la Mondial. Pe cine vom înfrunta la turneul final.