Când ni se decide viitorul România a aflat ziua tragerii la sorți a barajelor CM.  Vom descoperi și posibilii rivali de la Mondial
Cu cine vor juca „tricolorii” în barajul CM 2026? Foto: Raed Krishan
Campionatul Mondial

Când ni se decide viitorul România a aflat ziua tragerii la sorți a barajelor CM. Vom descoperi și posibilii rivali de la Mondial

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.10.2025, ora 08:45
alt-text Actualizat: 16.10.2025, ora 08:45
  • Naționala lui Mircea Lucescu va participa sigur în play-off-ul Mondialului din 2026.
  • „Tricolorii” vor cunoaște în a doua parte a lui noiembrie adversarii din baraj și la începutul lui decembrie grupa posibilă la turneul final. 

Naționala e în ascensiune și cu moralul bun după 1-0 cu Austria, duminica trecută.

Care va fi axul apărării cu Bosnia?! Pe cine alege Lucescu în locul cuplului Popescu-Burcă la decisivul de la Zenica. Un loc e asigurat. Marea dilemă
Citește și
Care va fi axul apărării cu Bosnia?! Pe cine alege Lucescu în locul cuplului Popescu-Burcă la decisivul de la Zenica. Un loc e asigurat. Marea dilemă
Citește mai mult
Care va fi axul apărării cu Bosnia?! Pe cine alege Lucescu în locul cuplului Popescu-Burcă la decisivul de la Zenica. Un loc e asigurat. Marea dilemă

Dacă învinge pe 15 noiembrie, în Bosnia, va avea șanse foarte mari să încheie grupa H pe locul 2. Pentru că va face diferența la golaveraj cu San Marino, la Ploiești, pe 18 noiembrie.

Dacă pierde la Zenica, va rămâne cu posibilitatea de a participa la play-off-ul pentru Campionatul Mondial datorită Ligii Națiunilor.

România va afla adversarii din baraj la 3 zile după meciul cu San Marino

Marea diferență: de pe poziția secundă, vom intra la tragerea la sorți în urna 2 sau 3. Momentan, potrivit punctajului actual în topul FIFA, suntem în bolul 3, dar putem face un pas înainte.

Altfel, prin Nations League, vom fi trimiși direct în urna a patra, ultima, și vom înfrunta în semifinale, în deplasare, una dintre cele mai bune 4 posibile rivale, aflate în prima urnă. Acum: Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia.

S-a aflat și când se va decide viitorul nostru imediat. Tragerea la sorți a meciurilor de baraj se va desfășura pe 21 noiembrie, la doar trei zile după sfârșitul oficial al preliminariilor.

Sediul FIFA de la Zurich Foto: Imago Sediul FIFA de la Zurich Foto: Imago
Sediul FIFA de la Zurich Foto: Imago

Ceremonia alegerii duelurilor de play-off va avea loc la sediul FIFA de la Zurich.

26 martie 2026
este data în care România va juca semifinala barajului pentru CM. Finala va fi pe 31 martie

Cum vor intra echipele din baraj la tragerea la sorți a grupelor CM 2026

Două săptămâni mai târziu, pe 5 decembrie, va fi tragerea la sorți a grupelor turneului final CM 2026.

Trofeul pentru care vor lupta 48 de echipe anul viitor Foto: Imago Trofeul pentru care vor lupta 48 de echipe anul viitor Foto: Imago
Trofeul pentru care vor lupta 48 de echipe anul viitor Foto: Imago

În timpul extragerii organizate la Kennedy Center, în capitala americană Washington DC, vor fi introduse în urne și patru bile cu învingătoarele celor patru baraje ale zonei Europa.

  • Câștigătoare play-off A. 
  • Câștigătoare play-off B. 
  • Câștigătoare play-off C. 
  • Câștigătoare play-off D. 

Cum noi vom afla din 21 noiembrie în ce baraj vom evolua, pe 5 decembrie vom cunoaște și posibila grupă de la Mondial. Pe cine vom înfrunta la turneul final.

Citește și

Culisele victoriei cu Austria GOLAZO.ro a aflat detalii din dosarul lui Mircea Lucescu » Unul dintre cele mai pregătite meciuri din istoria naționalei
Nationala
19:05
Culisele victoriei cu Austria GOLAZO.ro a aflat detalii din dosarul lui Mircea Lucescu » Unul dintre cele mai pregătite meciuri din istoria naționalei
Citește mai mult
Culisele victoriei cu Austria GOLAZO.ro a aflat detalii din dosarul lui Mircea Lucescu » Unul dintre cele mai pregătite meciuri din istoria naționalei
Lucescu, atac la vedetele naționalei Stanciu și Răzvan Marin, scoși vinovați: „Am pierdut în Cipru din cauza lor. Am profitat de asta”
Nationala
14:41
Lucescu, atac la vedetele naționalei Stanciu și Răzvan Marin, scoși vinovați: „Am pierdut în Cipru din cauza lor. Am profitat de asta”
Citește mai mult
Lucescu, atac la vedetele naționalei Stanciu și Răzvan Marin, scoși vinovați: „Am pierdut în Cipru din cauza lor. Am profitat de asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Echipa Nationala FIFA Campionatul Mondial tragere la sorti romania baraj
Știrile zilei din sport
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Campionate
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Citește mai mult
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Superliga
16:00
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul Rădoi - Lucescu: „Aveți dovezi?”
Citește mai mult
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Campionate
15:01
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Citește mai mult
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Superliga
13:50
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Citește mai mult
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:55
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
16:17
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
14:29
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Campionatul Mondial
12:37
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Citește mai mult
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Tenis
11:28
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Campionatul Mondial
10:15
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Citește mai mult
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Superliga
12:58
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Citește mai mult
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 22 rapid 18 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share