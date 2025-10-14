Lucescu, atac la vedetele naționalei Stanciu și Răzvan Marin, scoși vinovați: „Am pierdut în Cipru din cauza lor. Am profitat de asta”

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale, a declarat că rezultatul de egalitate cu Cipru (2-2) s-a datorat evoluțiilor slabe ale mijlocașilor Nicolae Stanciu (32 de ani) și Răzvan Marin (29 de ani).

În meciul cu Cipru, Lucescu i-a folosit la mijlocul terenului pe Răzvan Marin, Nicolae Stanciu și Marius Marin.

Pentru partida crucială cu Austria (1-0), selecționerul a schimbat formula și i-a introdus pe Ianis Hagi și Vlad Dragomir, păstrându-l doar pe Marius Marin.

Mircea Lucescu, nemulțumit de Stanciu și Răzvan Marin: „Noi am pierdut în Cipru din cauza mijlocului”

Stanciu a fost indisponibil la meciul cu Austria din cauza unei accidentări, iar Răzvan Marin nu a fost utilizat, deși se afla pe bancă.

„Nu am avut nimic cu Răzvan Marin, dar noi am pierdut în Cipru din cauza mijlocului terenului. Am pierdut toate contactele.

În afară de Marius Marin, care a fost net superior adversarului direct, ceilalți au pierdut tot.

La Viena a fost la fel, nu puteam să continui”, a declarat Lucescu, la emisiunea „Fanatik Superliga”.

Nu că ei au fost vinovați, dar noi în acel meci am pierdut jocul la mijlocul terenului. Noi am trecut de la 30% controlul jocului, în septembrie, și am ajuns la 70%, cu Bosnia. Am crescut foarte mult. Și dintr-o dată ne-am dus la 40% cu Cipru. N-am mai reușit să ținem mingea. Unde se ține mingea? În mijlocul terenului. Mircea Lucescu

Tehnicianul a explicat că „a profitat” de faptul că Răzvan Marin acuza dureri înaintea meciului cu Austria și a invocat acest motiv pentru a nu-l folosi.

Tatăl jucătorului i-a stricat planul și l-a contrazis pe selecționer, spunând că mijlocașul lui AEK Atena poate evolua, iar acum Lucescu a lămurit ce s-a întâmplat.

„Am vrut să o fac cu discreție, cu eleganță și cu respectul cuvenit. Profitasem de faptul că spusese că îl doare, că a ieșit din antrenament.

Joi, după jocul cu Moldova, a făcut opt minute, ăsta nu e antrenament. Vineri nu a făcut niciun antrenament. Sâmbătă s-a dus să facă RMN. Era o miozită de efort. Eu am spus că nu o să joace ”, a mai spus Lucescu.

Mircea Lucescu: „Pe Stanciu l-a dat mult în spate Arabia Saudită”

Nicolae Stanciu a părăsit fotbalul european în 2022, când a plecat de la Slavia Praga (Cehia) la Wuhan Three Towns (China). În sezonul 2023-2024, mijlocașul s-a transferat la Damac (Arabia Saudită).

Selecționerul consideră că această mutare i-a afectat evoluțiile.

„Stanciu trebuie să revină. L-a dat mult în spate Arabia Saudită. Faptul că a jucat în Arabia Saudită a făcut ca randamentul lui să scadă.

Nu întâmplător, din momentul în care am început Liga Națiunilor și până în momentul ăsta, n-a mai dat o pasă de gol, n-a mai dat un gol.

Eu îl aștept și sper ca Serie A să-l ridice. Nu e ușor să intri într-un alt format”, a mai spus Lucescu.

5 meciuri a jucat Nicolae Stanciu la Genoa, echipă la care s-a transferat la începutul acestui sezon

VIDEO. Discursul lui Mircea Lucescu din vestiar după meciul cu Austria

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

