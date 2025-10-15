Mircea Lucescu are o misiune dificilă luna viitoare, în confruntarea esențială împotriva Bosniei: nu va avea niciun stoper dintre titularii cu Austria!

Un nume pare să aibă locul garantat în formula de start la Zenica. Selecționerul are trei soluții pentru a completa duetul fundașilor centrali.

Pe 15 noiembrie, naționala va juca meciul cel mai important al grupei.

Cu o victorie la Zenica, vom fi 99,9% pe locul 2 la finalul preliminariilor. Având o șansă mai mare în semifinala barajului din 26-31 martie.

România, fără Popescu-Burcă în Bosnia

Dar tocmai la această confruntare nu vom avea stoperii care au rezistat în fața Austriei.

Nici pe Andrei Burcă, suspendat. Nici pe Mihai Popescu, victima unei leziuni grave, absent tot restul sezonului după o ruptură de ligament încrucișat anterior.

Așa a părăsit Popescu terenul la 1-0 cu Austria: accidentat grav Foto: Raed Krishan

„S-a accidentat Popescu, ce facem? S-a accidentat Popescu, îl avem și pe Drăgușin. Burcă nu joacă, are două cartonașe”, a declarat Mircea Lucescu la conferință, după 1-0 cu Austria.

Ghiță pare să aibă locul asigurat în primul „11”

Cine va forma axul apărării tricolore luna viitoare, o întrebare la care selecționerul va trebui să găsească soluția cea mai bună.

Unul dintre locurile pentru fundașii centrali pare deja asigurat:

Virgil Ghiță, 27 de ani, titular indiscutabil la Hannover, în liga a doua germană, folosit constant de Lucescu în ultimele meciuri.

Ghiță și golul de trei puncte cu Austria Foto: Imago

Acesta are un mare avantaj față de toți ceilalți. Golul victoriei marcat în prelungirile duelului cu Austria.

Va risca Lucescu să joace cu Drăgușin?

Problema apare la al doilea stoper. În mod normal, dacă se reface total până atunci și reușește să revină pe teren la Tottenham sau măcar să se implice 100% la antrenamentele londonezilor, Radu Drăgușin ar trebui să fie lângă Ghiță în Bosnia.

Ultimul joc al lui Drăgușin la națională, pe 18 noiembrie 2024, la 4-1 cu Cipru. Lucescu l-a înlocuit și l-a certat Foto: Imago

Nimeni nu poate garanta însă prezența lui Drăgușin. Și e posibil ca aceea să fie prima lui apariție la nouă luni și jumătate după ruptura de ligamente încrucișate, pe 30 ianuarie. Va risca Lucescu?

Altă soluție posibilă: Eissat sau Racovițan

Dacă scenariul Drăgușin pică, ar mai fi două variante pe care selecționerul le-a avut și la ultima convocare, pentru „dubla” Moldova-Austria.

Lisav Naif Eissat, 20 de ani, apărătorul lui Maccabi Haifa care a debutat la 2-1 în amicalul cu Moldova și a fost păstrat în grupul de jucători împotriva Austriei.

Eissat, în testul contra Moldovei Foto: Raed Krishan

Bogdan Racovițan, 25 de ani, de la Rakow, 4 selecții. După Euro 2024, a suferit și el o leziune a ligamentului încrucișat anterior și a pierdut un an! La ultima reunire a naționalei, nu a prins niciun minut. Lăsat pe bancă la 2-1 cu Moldova, trimis în tribună la 1-0 cu Austria.

Nu cred că este vreo șansă cu Drăgușin, mai avem trei săptămâni. E posibil să joace Lisav cu Bosnia, dacă n-avem soluții… Poate juca Mircea Lucescu, la Fanatik

Echipă probabilă a României vs Bosnia

Radu - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Hagi, M. Marin, Dragomir - Man, Drăguș, Mihăilă

