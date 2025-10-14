Culisele victoriei cu Austria GOLAZO.ro a aflat detalii din dosarul lui Mircea Lucescu » Unul dintre cele mai pregătite meciuri din istoria naționalei

Victoria mare reușită de România împotriva Austriei are la bază una dintre cele mai detaliate pregătiri făcute vreodată de staff-ul naționalei.

Naționala României a reaprins speranța calificării la CM 2026, după victoria dramatică obținută în fața Austriei, scor 1-0, duminică, 12 octombrie, pe Arena Națională.

Cum a pregătit Mircea Lucescu victoria cu Austria

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani), care și-a dorit enorm această victorie, a pregătit jocul în cele mai mici detalii.

Declarația lui Alex Chipciu (36 de ani), acordată imediat după meci postului Antena 1 „I-am visat. Știam și cu ce viteză aleargă austriecii”, a stârnit zâmbete, dar și curiozitate.

Potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro, fotbalistul Universității Cluj nu a exagerat deloc. În spatele acestei afirmații stă una dintre cele mai detaliate pregătiri făcute vreodată de staff-ul naționalei.

Chipciu chiar a știut totul despre adversarul său direct. Inclusiv că Romano Schmid (25 de ani), extrema dreaptă de la Werder Bremen, poate dezvolta o viteză maximă 32,58 km/h.

Analiștii din staff-ul lui Mircea Lucescu au avut un rol-cheie

Această informație face parte dintr-o bază de date folosită de staff-ul lui Mircea Lucescu pentru a pregăti fiecare duel individual. În spatele acestei precizii se află zeci de ore de muncă ale staff-ului naționalei.

Analistul de date Andrei Butnaraș și analistul video Ciprian Niță au studiat peste 30 de jucători din naționala Austriei, fiecare tipar de joc și fiecare moment de vulnerabilitate pentru ca tricolorii să intre pe teren cu lecția bine învățată.

Cei doi analiști au fost primii care l-au îmbrățișat pe selecționer, după golul victoriei marcat de Virgil Ghiță la ultima fază.

„Chipciu nu a exagerat cu nimic. Jucătorii chiar au știut totul despre austrieci”

Surse din anturajul echipei naționale au dezvăluit pentru GOLAZO.ro că naționala Austriei n-a avut niciun secret pentru tricolori.

„Practic, Austria a fost foarte bine studiată încă de la meciul tur, unde am făcut un meci decent, dar ne-au costat niște greșeli.

Acum am aprofundat. Inclusiv acele greșeli comise la Viena. Am analizat mai multe meciuri și am făcut fișe pentru fiecare jucător advers.

Chipciu nu a exagerat cu nimic. Jucătorii chiar au știut exact cine, cât și cum aleargă. Nea Mircea e atent la toate detaliile și studiază toate datele pe care i le pune la dispoziție analistul de date Andrei Butnăraș”, au dezvăluit oameni din Federație.

Date, viteză, profil complet

Într-un fotbal tot mai dependent de informație și analiză, România a făcut un pas important în direcția modernizării.

Andrei Butnaraș, noul analist de date al naționalei, a avut un rol-cheie în pregătirea meciului cu Austria. În vârstă de 34 de ani, Butnaraș a fost cooptat în urmă cu un an în staff-ul lui Mircea Lucescu, alături de care a mai a lucrat și la Dinamo Kiev.

Specialistul din Republica Moldova are experiență în analiza de performanță: a colaborat cu Wyscout, platformă folosită de marile cluburi și federații din lume, și a fost coordonator al centrului de producție Instat.

Andrei Butnaraș FOTO FRF

Analiza video, o altă armă

Pe lângă datele fizice și de performanță, Austria a fost disecată și din punct de vedere tactic.

Ciprian Niță, analist video al echipei naționale și parte din staff-ul lui Costel Gâlcă la Rapid, a avut misiunea de a identifica tiparele de joc, reacțiile la presing și momentele de vulnerabilitate ale austriecilor.

Ciprian Niță FOTO Rapid

Lucescu: „În primul rând, e victoria mea! Nimic nu e întâmplător pe teren”

Selecționerul Mircea Lucescu a explicat, imediat după meci, cât de atent a fost pregătit duelul cu Austria, insistând că totul s-a construit pe o bază solidă de analiză și înțelegere a jocului.

„Cum adică dacă e și victoria mea? În primul rând e victoria mea, că am pregătit meciul așa cum trebuie! Pe urmă e victoria jucătorilor împreună cu mine.

Nimic nu e întâmplător pe teren. Totul vine în urma unei gândiri foarte serioase. Am avut patru ședințe de analiză cu ei, de câte o oră.

Lucescu a explicat și cât de mult a contat analiza individuală a adversarilor.

„Eu am ghicit echipa lor când am pregătit meciul. Am făcut profilul jucătorilor adverși, pentru fiecare cu calitățile și defectele lor.

Fiecare jucător a știut exact ce să facă pe teren. Au făcut lucruri pe care le-am pregătit noi bine, și cu secvențe video”.

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

