Conform celor mai recente date publicate de UEFA, fanii echipelor românești se află în coada clasamentului Fair Play, întocmit pe baza comportamentului din sezonul 2024/25.

Chiar dacă „Zidul galben” a impresionat la EURO 2024, România ocupă locul 40 din 50 de țări analizate de UEFA, în sezonul 2024-2025, cu un scor fair-play de 7,836, obținut din 103 de meciuri disputate în competiții europene.

Fanii din România, locul 40 în topul Fair-play UEFA

Penalizările dictate de forurile internaționale pentru incidentele repetate provocate de ultrași la meciurile echipei naționale a României, precum și la jocurile echipelor de club în ultimii ani explică în mod logic poziția țării noastre în acest top UEFA al comportamentului fanilor.

Clasamentul UEFA evaluează atât echipele naționale și cluburile, cât și fanii, luând în considerare cinci criterii:

cartonașe roșii și galbene;

respectul față de adversari;

respectul față de arbitri;

comportamentul oficialilor echipelor;

comportamentul spectatorilor.

Pentru fiecare meci, UEFA trimite un delegat care notează echipele și suporterii.

Puncte pozitive se acordă pentru gesturi precum ajutorarea unui adversar accidentat sau informarea arbitrilor dacă mingea trebuia să fie pentru echipa adversă, iar puncte negative pentru trageri de timp, simularea unei accidentări sau provocarea unor conflicte generale.

Albania este pe ultimul loc

Albania este considerată țara cu cele mai multe probleme legate de comportamentul fanilor. Între noi și albanezi se regăsesc: Croația, Serbia, Bosnia-Herțegovina, Cipru, Turcia, Elveția, Muntenegru, Portugalia și Kosovo.

Pe de altă parte, printre țările cu cei mai fair-play suporteri se numără Insulele Feroe, Moldova, Kazahstan, Lituania, Luxemburg, Anglia, Malta, Estonia, Slovacia și Norvegia.

Premiu de 50.000 de euro pentru comportamentul sportiv

Pentru a recompensa comportamentul sportiv, UEFA va oferi 50.000 de euro fiecărei dintre primele trei națiuni pentru a finanța proiecte dedicate fair play-ului sau respectului, atât la nivel de club amator, cât și profesionist.

