Decizia lui Lucescu în Bosnia Va fi din nou titular Dragomir în fața lui Răzvan Marin? Ce atu are primul, ce problemă are al doilea

Mircea Lucescu pare să-l prefere și contra Bosniei pe Vlad Dragomir, așa cum s-a întâmplat la 1-0 cu Austria.

Mijlocașul în vârstă de 26 de ani traversează o perioadă bună la Pafos și l-a mulțumit pe selecționer în octombrie.

Răzvan Marin (29 de ani) e și el în formă la AEK, dar are o problemă care-l împiedică să joace 90 de minute. Și relația cu Lucescu nu mai e ca înainte după conflictul de la ultima reunire.

Pe 15 noiembrie, naționala joacă meciul decisiv al acestor preliminarii.

Dacă învinge Bosnia la Zenica, va intra în barajul pentru Mondial de pe locul 2 în grupă.

Dacă pierde, va avea o misiune extrem de dificilă în play-off, venind din Liga Națiunilor.

Lucescu și Marin, schimb dur de replici. Dragomir, titular la 1-0 cu Austria

Unul dintre subiectele la care se gândește Mircea Lucescu: să-l titularizeze încă o dată pe Vlad Dragomir înaintea lui Răzvan Marin?

Pe 12 octombrie, la a treia selecție, mijlocașul lui Pafos a fost printre cei mai buni „tricolori” la 1-0 cu Austria.

Lucescu are 10 victorii în al doilea mandat de selecționer al României (un egal, 3 eșecuri) Foto: Imago

Selecționerul l-a lăsat pe bancă pe Marin, susținând că era accidentat. I-a criticat, pe el și pe Nicolae Stanciu: „Să nu se supere, să accepte concurența”.

Scandal în urma căruia internaționalul cu 70 de selecții i-a replicat: „Nu mai sunt copil. Prefer să-mi spună direct că nu mai e nevoie de mine”.

Dragomir e într-un moment foarte bun la Pafos: 3 goluri consecutive în Cipru

Dragomir, 26 de ani, e acum în formă la Pafos.

A marcat în fiecare dintre ultimele trei etape în Cipru și a fost titular în cele trei dueluri din faza principală a Ligii Campionilor.

La ultimul, 0-0 împotriva lui Kairat, în Kazahstan, a purtat banderola de căpitan.

Cota lui Dragomir a crescut continuu din primăvara lui 2023, e de aproape trei ori mai mare față de cea pe care o avea în urmă cu doi ani și jumătate.

2 milioane de euro valorează Vlad Dragomir (Transfermarkt) în octombrie 2025. În mai 2023, cota sa coborâse la 700.000 de euro

„Marin e cel mai valoros la AEK. Dar are nevoie de echipă, nu e Hagi”

Și Marin e într-o perioadă bună la Atena, chiar dacă AEK e în cădere în Grecia, cu două înfrângeri consecutive similare în campionat.

0-2 și cu PAOK (a), și cu Olympiacos (d).

Sursele GOLAZO.ro în capitala elenă au aceeași concluzie: „Răzvan e cel mai valoros jucător al lui AEK în acest moment”.

Un jurnalist grec spune: „Marin aleargă mult, pasează bine și încearcă să conducă echipa” . Completând cu umor: „Are nevoie însă de colegi, nu e Gheorghe Hagi”.

3 milioane de euro e cota lui Răzvan Marin. În vara lui 2021, la Cagliari, era evaluat de Transfermarkt la 15 milioane

De ce nu încheie Marin meciurile pe teren la AEK

Mijlocașul, folosit ca „închizător” de antrenorul galben-negrilor, Marko Nikolic, are însă o problemă.

„A venit la Atena pe 25 iulie, când AEK avea o lună de antrenamente în spate. Îi lipsește pregătirea din presezon cu echipa. Încă nu are suficientă energie să încheie partidele pe teren” .

De aceea, Nikolic îl înlocuiește meci de meci în campionat.

8 meciuri din 8 a jucat Răzvan Marin în liga Greciei, de șase ori titular, dar a fost schimbat mereu când a intrat din primul minut

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport