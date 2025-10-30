- Istvan Kovacs (41 de ani) a fost nominalizat de către IFFHS, Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului, la categoria „Cel mai bun arbitru în 2025”.
- Alături de cei 25 de nominalizați la categoria masculin, se află și 25 de arbitri de la feminin, printre care și două românce.
Istvan Kovacs a fost de-a lungul ultimilor ani la centrul mai multor partide importante, atât în cupele europene, inclusiv în finale, cât și la Euro 2024, iar acum a intrat în atenția IFFHS.
Istvan Kovcs, preintre cei 25 de nominalizați pentru „Cel mai bun arbitru în 2025”
În sezonul anterior, Kovacs s-a aflat la centrul finalei Champions League dintre PSG și Inter, scor 5-0, iar acum a ajuns pe lista nominalizaților, lângă mai multe nume mari din arbitrajul internațional.
Lista arbitrilor nominalizați de IFFHS la masculin:
- Clément TURPIN - Franța
- Espen ESKAS - Norvegia
- Felix ZWAYER - Germania
- François LETEXIER - Franța
- Istvan KOVACS - România
- José Maria SANCHEZ MARTINEZ - Spania
- Maurizio MARIANI - Italia
- Michael OLIVER - Anglia
- Sandro SCHÄRER - Elveția
- Slavko VINCIC - Slovenia
- Szymon MARCINIAK - Polonia
- Dario HERRERA - Argentina
- Esteban OSTOJICH - Uruguay
- Facundo TELLO - Argentina
- Jesus VALENZUELA - Venezuela
- Piero MAZA - Chile
- Raphael CLAUS - Brazilia
- Wilton SAMPAIO - Brazilia
- César Arturo RAMOS - Mexic
- Ivan BARTON - El Salvador
- Dahane BEIDA - Mauritania
- Mustapha GHORBAL - Algeria
- Alireza FAGHANI - Australia
- Abdulrahman AL JASSIM - Qatar
- Campbell-Kirk KAWANA-WAUGH - Noua Zeelandă
FOTO. Momentul în care Istvan Kovacs a primit medalia după finala Ligii Campionilor
Galerie foto (8 imagini)
În același timp, la feminin, a fost alcătuită o listă similară, iar Iuliana Demetrescu și Alina Peșu se află printre cele nominalizate.
Lista arbitrilor nominalizați de IFFHS la feminin:
- Catarina FERREIRA CAMPOS - Portugalia
- Iuliana DEMETRESCU - România
- Maria Sole FERRIERI CAPUTI - Italia
- Silvia GASPEROTTI - Italia
- Desirée GRUNDBACHER - Elveția
- Stéphanie FRAPPART - Franța
- Marta HUERTA de AZA 0 - Spania
- Frida KLARLUND - Danemarca
- Katalin KULCSAR - Ungaria
- Ivana MARTINCIC - Croația
- Tess OLOFSSON - Suedia
- Alina PEȘU - România
- Tori PENSO - SUA
- Katia ITZEL GARCIA - Mexic
- Edina ALVES - Brazilia
- Yashimi YAMASHITA - Japonia
- Bouchra KARBOUBI - Maroc
- Antsino TWANYANYUKWA - Namibia
- Shahenda EL MAGHRABI - Egipt
- Emikar CALDERAS - Venezuela
Premierea va avea loc spre finalul anului, în luna decembrie.