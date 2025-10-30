Istvan Kovacs (41 de ani) a fost nominalizat de către IFFHS, Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului, la categoria „Cel mai bun arbitru în 2025”.

Alături de cei 25 de nominalizați la categoria masculin, se află și 25 de arbitri de la feminin, printre care și două românce.

Istvan Kovacs a fost de-a lungul ultimilor ani la centrul mai multor partide importante, atât în cupele europene, inclusiv în finale, cât și la Euro 2024, iar acum a intrat în atenția IFFHS.

Istvan Kovcs, preintre cei 25 de nominalizați pentru „Cel mai bun arbitru în 2025”

În sezonul anterior, Kovacs s-a aflat la centrul finalei Champions League dintre PSG și Inter, scor 5-0, iar acum a ajuns pe lista nominalizaților, lângă mai multe nume mari din arbitrajul internațional.

Lista arbitrilor nominalizați de IFFHS la masculin:

Clément TURPIN - Franța

Espen ESKAS - Norvegia

Felix ZWAYER - Germania

François LETEXIER - Franța

Istvan KOVACS - România

José Maria SANCHEZ MARTINEZ - Spania

Maurizio MARIANI - Italia

Michael OLIVER - Anglia

Sandro SCHÄRER - Elveția

Slavko VINCIC - Slovenia

Szymon MARCINIAK - Polonia

Dario HERRERA - Argentina

Esteban OSTOJICH - Uruguay

Facundo TELLO - Argentina

Jesus VALENZUELA - Venezuela

Piero MAZA - Chile

Raphael CLAUS - Brazilia

Wilton SAMPAIO - Brazilia

César Arturo RAMOS - Mexic

Ivan BARTON - El Salvador

Dahane BEIDA - Mauritania

Mustapha GHORBAL - Algeria

Alireza FAGHANI - Australia

Abdulrahman AL JASSIM - Qatar

Campbell-Kirk KAWANA-WAUGH - Noua Zeelandă

FOTO. Momentul în care Istvan Kovacs a primit medalia după finala Ligii Campionilor

În același timp, la feminin, a fost alcătuită o listă similară, iar Iuliana Demetrescu și Alina Peșu se află printre cele nominalizate.

Lista arbitrilor nominalizați de IFFHS la feminin:

Catarina FERREIRA CAMPOS - Portugalia

Iuliana DEMETRESCU - România

Maria Sole FERRIERI CAPUTI - Italia

Silvia GASPEROTTI - Italia

Desirée GRUNDBACHER - Elveția

Stéphanie FRAPPART - Franța

Marta HUERTA de AZA 0 - Spania

Frida KLARLUND - Danemarca

Katalin KULCSAR - Ungaria

Ivana MARTINCIC - Croația

Tess OLOFSSON - Suedia

Alina PEȘU - România

Tori PENSO - SUA

Katia ITZEL GARCIA - Mexic

Edina ALVES - Brazilia

Yashimi YAMASHITA - Japonia

Bouchra KARBOUBI - Maroc

Antsino TWANYANYUKWA - Namibia

Shahenda EL MAGHRABI - Egipt

Emikar CALDERAS - Venezuela

Premierea va avea loc spre finalul anului, în luna decembrie.

