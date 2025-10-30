„Îi numeri pe degete” Victor Pițurcă explică sezonul dezastruos avut de CFR Cluj + dezamăgit de un star: „Lent, trecut”

Victor Pițurcă (69 de ani) crede că jucătorii sunt principalii vinovați pentru situația dificilă în care se află CFR Cluj.

Fostul selecționer al României a criticat vedetele pe care le va avea la dispoziție Daniel Pancu (48 de ani), noul antrenor al „feroviarilor”.

CFR s-a despărțit în acest sezon de Dan Petrescu și Andrea Mandorlini, are mai puține puncte (13) decât meciuri jucate (14), iar Pancu va avea o misiune dificilă: să ducă echipa în play-off.

Victor Pițurcă, avertisment pentru Daniel Pancu: „Numeri pe degete jucătorii buni de acolo”

„CFR-ul are în componență jucători destul de modești, de valoare medie. Numeri pe degete jucătorii buni de acolo. Nu sunt impresionat deloc de lotul lor și se vede.

Nu trebuie să dăm vina doar pe conducerea tehnică. Să ne gândim și la lot, la jucători. Dacă lotul este bun, la un moment dat poate nici nu ai nevoie de antrenor. CFR-ul are un joc modest și de aici și rezultatele ”, a spus Victor Pițurcă, la Digi Sport, potrivit gsp.ro.

Fostul selecționer al României crede că Daniel Pancu poate readuce echipa pe drumul cel bun, însă va avea nevoie de răbdare din partea conducerii.

„Daniel sper să vină cu un suflu nou, să găsească soluții. Nu este simplu, are nevoie de o perioadă de adaptare. Trebuie să cunoști lotul, jucătorii, să impui tactica și așa mai departe.

Are o anumită strategie ca antrenor și trebuie să o impună. Dar ai nevoie tot timpul de jucători valoroși ca să faci lucrul ăsta”, a continuat Victor Pițurcă.

Vedetele CFR-ului nu îl impresionează pe Pițurcă: „Mi se pare trecut”

CFR Cluj a făcut două transferuri răsunătoare în perioada de mercato din această vară, Kurt Zouma și Islam Slimani, dar Victor Pițurcă nu a fost impresionat de cei doi.

„I-am văzut pe teren, cu evoluții modeste. Poate nu au jucat o perioadă, poate au nevoie de acomodare, dar jucătorul valoros se vede imediat.

Slimani mi se pare destul de lent, de trecut. În sfârșit, nu mă pot pronunța 100%, pentru că nu am stat cu ochii de profesionist pentru a urmări CFR-ul la lucru. Dar cred că am văzut ce a văzut toată lumea”, a spus fostul selecționer al României.

Islam Slimani a jucat cinci partide pentru CFR Cluj, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă, în timp ce Kurt Zouma a evoluat în doar 3 meciuri pentru echipa din Gruia.

Daniel Pancu încă nu are licența PRO

Tehnicianul nu va putea fi însă principal cu acte în regulă o scurtă perioadă, pentru că nu are încă licența PRO.

După aproape un deceniu în care a urmat cursurile Școlii de Antrenori, Daniel Pancu poate primi licența PRO, pe 8 decembrie.

Astfel, până la această dată nu va figura drept antrenor principal al echipei din Gruia, nu va putea da indicații de pe margine și nici nu va participa la flash-interviuri.

