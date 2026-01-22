România - Muntenegru 15-21 Naționala de polo încheie Campionatul European de la Belgrad pe locul 8

România - Muntenegru 15-21. „Tricolorii” au terminat Campionatul European de polo pe locul 8, în urma rezultatului din Belgrad Arena.

Cea mai bună clasare a naționalei României la un European de polo rămâne locul 4, performanță reușită la edițiile din 1993 și 2006.

România termină Campionatul European de la Belgrad pe locul 8

Jucătorii muntenegreni au început mai bine partida de joi, pentru locurile 7/8, și s-au distanțat la 3 goluri, însă România s-a apropiat la numai o lungime, prin reușitele lui Marius Țic, iar scorul a fost 3-4 la finalul primului sfert.

Muntenegrenii au forțat din nou și s-au distanțat la patru goluri (10-6) la jumătatea timpului de joc.

Andrei Neamțu, Vlad Georgescu și Tudor Fulea au marcat următoarele goluri ale „tricolorilor”, însă la începutul ultimei părți a duelului s-a înregistrat cea mai mare diferență de pe tabelă (10-17).

Deși elevii lui Bogdan Rath au încercat să forțeze o revenire pe finalul partidei, oboseala și-a spus cuvântul și Muntenegru s-a impus cu scorul de 21-15.

Pentru România au marcat Georgescu (5 goluri), Neamțu (4), Prioteasa (3), Iudean, Fulea și Gheorghe (câte 1).

Deși au pierdut, „tricolorii” au bifat obiectivul setat înaintea competiției: clasarea în primele 8 locuri, care asigură şi calificarea la Campionatul Mondial din 2027 (Budapesta).

16 înfrângeri consecutive a înregistrat România împotriva naționalei din Muntenegru (una dintre ele a venit după loviturile de departajare), din 2009 și până în prezent

4 naționale se mai luptă pentru trofeul european

Campionatul European de la Belgrad a ajuns în fazele finale, iar pentru marele trofeu se mai luptă numai patru naționale: Italia, Ungaria, Grecia și Serbia.

Semifinalele competiției urmează să se dispute vineri, iar actul final va avea loc pe 25 ianuarie, de la ora 21:30.

Programul semifinalelor CE 2026:

23 ianuarie, ora 18:00: Grecia - Ungaria

23 ianuarie, ora 21:30: Serbia - Italia

Lotul României pentru CE de la Belgrad:

Marius Țic, David Belenyesi,Matei Luțescu, Tudor Fulea, Andrei Neamțu, Andrei Prioteasa, Sebastian Oltean, Nicolae Oanță, Alexandru Gheorghe, Vlad Georgescu, Francesco Iudean, Levente Vancsik, Mihai Drăguşin, David Bota, Andrei Țepeluş Staff tehnic: Bogdan Rath (antrenor principal), Alexandru Deacu (antrenor secund), Valentin Olteanu (analist video), Marian Pătrașcu (kinetoterapeu)

Rezultatele obținute de România la CE de la Belgrad:

România – Slovacia 16-8

România – Turcia 20-19

România – Italia 6-20

România – Croația 9-17

România – Georgia 15-10

România – Grecia 9-18

România – Muntenegru 15-21.

