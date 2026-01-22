România - Muntenegru 15-21 Naționala de polo încheie Campionatul European de la Belgrad pe locul 8

- România - Muntenegru 15-21. „Tricolorii” au terminat Campionatul European de polo pe locul 8, în urma rezultatului din Belgrad Arena.
Cea mai bună clasare a naționalei României la un European de polo rămâne locul 4, performanță reușită la edițiile din 1993 și 2006.
România termină Campionatul European de la Belgrad pe locul 8
Jucătorii muntenegreni au început mai bine partida de joi, pentru locurile 7/8, și s-au distanțat la 3 goluri, însă România s-a apropiat la numai o lungime, prin reușitele lui Marius Țic, iar scorul a fost 3-4 la finalul primului sfert.
Muntenegrenii au forțat din nou și s-au distanțat la patru goluri (10-6) la jumătatea timpului de joc.
Andrei Neamțu, Vlad Georgescu și Tudor Fulea au marcat următoarele goluri ale „tricolorilor”, însă la începutul ultimei părți a duelului s-a înregistrat cea mai mare diferență de pe tabelă (10-17).
Deși elevii lui Bogdan Rath au încercat să forțeze o revenire pe finalul partidei, oboseala și-a spus cuvântul și Muntenegru s-a impus cu scorul de 21-15.
Pentru România au marcat Georgescu (5 goluri), Neamțu (4), Prioteasa (3), Iudean, Fulea și Gheorghe (câte 1).
Deși au pierdut, „tricolorii” au bifat obiectivul setat înaintea competiției: clasarea în primele 8 locuri, care asigură şi calificarea la Campionatul Mondial din 2027 (Budapesta).
4 naționale se mai luptă pentru trofeul european
Campionatul European de la Belgrad a ajuns în fazele finale, iar pentru marele trofeu se mai luptă numai patru naționale: Italia, Ungaria, Grecia și Serbia.
Semifinalele competiției urmează să se dispute vineri, iar actul final va avea loc pe 25 ianuarie, de la ora 21:30.
Programul semifinalelor CE 2026:
- 23 ianuarie, ora 18:00: Grecia - Ungaria
- 23 ianuarie, ora 21:30: Serbia - Italia
Lotul României pentru CE de la Belgrad:
- Jucători: Marius Țic, David Belenyesi,Matei Luțescu, Tudor Fulea, Andrei Neamțu, Andrei Prioteasa, Sebastian Oltean, Nicolae Oanță, Alexandru Gheorghe, Vlad Georgescu, Francesco Iudean, Levente Vancsik, Mihai Drăguşin, David Bota, Andrei Țepeluş
- Staff tehnic: Bogdan Rath (antrenor principal), Alexandru Deacu (antrenor secund), Valentin Olteanu (analist video), Marian Pătrașcu (kinetoterapeu)
Rezultatele obținute de România la CE de la Belgrad:
- România – Slovacia 16-8
- România – Turcia 20-19
- România – Italia 6-20
- România – Croația 9-17
- România – Georgia 15-10
- România – Grecia 9-18
- România – Muntenegru 15-21.