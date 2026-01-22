„E cel mai prost antrenor”  Diego Costa despre Antonio Conte: „Poate că este atât de posomorât pentru că nu face sex acasă”

Atacantul spaniol de origine braziliană Diego Costa, 37 de ani, a vorbit despre perioada petrecută la Chelsea și relația cu antrenorul de atunci, Antonio Conte, 56 de ani

Cei doi au colaborat pe Stamford Bridge în sezonul 2016-2017, în care au câștigat titlul și au jucat finala FA Cup, și jumătate din sezonul următor. Atacantul a plecat la începutul lui 2018, antrenorul în vară.

Conte îl găsise Chelsea pe Costa, care fusese transferat în 2014 de la Atletico Madrid pentru 38 de milioane de euro.

Diego Costa despre Antonio Conte: „Cel mai prost antrenor pe care l-am avut vreodată”

Întrebat despre Conte la podcastul lui John Obi Mikel, Diego Costa a spus:

„Este cel mai prost antrenor pe care l-am avut vreodată. Crede că știe totul. Este mereu furios, mereu prost dispus. Poate că este o persoană atât de posomorâtă pentru că nu face sex acasă.

Nu este plăcut să te antrenezi cu el. Nimănui nu i-a plăcut și de aceea nu a rezistat mult la Chelsea.

Avea ceva din interior, pentru că nu este normal ca un antrenor să nu se bazeze pe un jucător care a fost golgheterul echipei sale.

😡 ‘HE’S A VERY BITTER GUY’



It’s fair to say Antonio Conte is NOT on Diego Costa’s Christmas card list. 👀



🧨💥 pic.twitter.com/L6evL19O8Z — The Obi One Podcast (@obionepodcast) January 22, 2026

I-am trimis Marinei (n.r. Granovskaia, fosta directoare a lui Chelsea din perioada 2014-2022) mesajul în care mi-a zis că nu contează pe mine și ea mi-a spus imediat că ce a făcut el nu se poate face, că el nu este proprietarul echipei.

În cele din urmă, am mers în Brazilia cu familia mea și i-am spus Marinei că, pentru tot ce am făcut pentru club, nu merit să fiu tratat așa.

Este păcat, pentru că am fost foarte fericit la Chelsea, dar nu am vrut să creez probleme clubului. Jucătorii vor să mă întorc, dar nimeni nu l-a plăcut, de aceea nu a rezistat mult.

Trecutul e trecut, e păcat. Titlurile pe care le-a câștigat la Chelsea, le-a câștigat alături de mine, ghinion! Îi urez tot binele în viață”.

