Fenomen la Celta Vigo FOTO. Ideea lui Ionuț Radu a ajuns în magazinele din Spania » Cât costă tricoul special purtat de portar

  • Tricoul special al lui Ionuț Radu (28 de ani), portar la Celta Vigo, cu numele și numărul tipărite invers, este acum disponibil în magazinele oficiale ale clubului.

Fotbalistul s-a făcut remarcat în Spania, dar și la naționala României, prin modul original în care celebrează victoriile.

Tricoul special purtat de Ionuț Radu este disponibil în magazinele din Spania

În meciul cu Rayo Vallecano (3-0), Radu a reușit o intervenție salvatoare când scorul era egal, iar la final a sărbătorit succesul alături de colegi.

Jucătorii de la Celta Vigo au făcut o poză de grup, iar portarul român a stat în cap, în timp ce coechipierii săi îl țineau de picioare.

Detaliul inedit este că, deși a mai pozat în acest mod de mai multe ori, de această dată a purtat un tricou special: clubul i-a tipărit numele și numărul invers, astfel încât să fie lizibile atunci când stă cu capul în jos.

Ionuț Radu, în timp ce stătea în cap. Foto: Captură X/Celta Vigo Ionuț Radu, în timp ce stătea în cap. Foto: Captură X/Celta Vigo
Ionuț Radu, în timp ce stătea în cap. Foto: Captură X/Celta Vigo

În postarea cu textul „Andrei Radu este o legendă”, fanii au lăsat mai multe mesaje pline de admirație:

  • „E timpul să tipărim multe tricouri invers cu numele lui Radu pentru următorul meci. Vreau unul! Pregătiți imprimantele”
  • „Legendă? Eu aș spune că e un talisman… să rămână la Vigo următorii 15 ani. Un adevărat star!”
  • „Și Celta este cel mai bun lucru care i s-a întâmplat lui Radu. Toată lumea câștigă!”
  • „În fiecare zi sunt tot mai mândru de stema clubului și de cei care o reprezintă”, au fost câteva dintre comentariile suporterilor.

Clubul nu a lăsat să treacă magia momentului fără folos: tricoul lui Radu, care are însemnele notate invers, este acum disponibil în magazinele oficiale Celta, atât la stadionul Balaidos, cât și la sediul echipei, potrivit eldesmarque.com.

Tricoul face parte din echipamentul secundar al sezonului și costă 69,75 euro în perioada reducerilor. Momentan, tricoul nu poate fi achiziționat online.

Tricoul purtat de Ionuț Radu, în magazinul celor de la Celta Vigo. Foto: eldesmarque.com Tricoul purtat de Ionuț Radu, în magazinul celor de la Celta Vigo. Foto: eldesmarque.com
Tricoul purtat de Ionuț Radu, în magazinul celor de la Celta Vigo. Foto: eldesmarque.com

Andrei Radu a explicat originea acestei celebrări neobișnuite:

„Mi-a venit ideea acum patru sau cinci ani, când eram în vacanță de vară cu niște prieteni pe barcă. Le-am spus: «Lăsați-mă să mă pun cu capul în jos și să fac o poză». În cele din urmă am reușit, fotografia este pe Instagramul meu și de atunci am păstrat ideea.

Am spus că atunci când vom câștiga sau vom juca bine, o voi face ca un moment special de celebrare. Primul a fost când am învins Alaves 1-0 și de atunci am continuat astfel”, a spus portarul, potrivit gsp.ro.

spania suporteri Celta Vigo Ionut Radu la liga
