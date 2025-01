Informații culese de GOLAZO.ro de la BNR, dialogul cu responsabilii băncii și datele internaționale arată că jucăm online cu cardul, la noroc, 3% din cifra care se joacă pe plan mondial, în condițiile în care România reprezintă 0,33% din economia globală.

Românii au cheltuit 12,5 miliarde de lei (2,5 miliarde de euro) în 2023 pentru jocurile de noroc online. E vorba de pariuri online, cazinouri online și loterii online. Iar aici nu intră Revolut, care se adaugă, a explicat Florian Neagu, directorul Direcției stabilitate financiară din BNR, pentru publicul GOLAZO.ro.

Neagu, 47 de ani, a fost cel care a făcut public, la o conferință din iunie 2024, faptul că jocurile de noroc reprezintă cele mai multe plăți realizate cu cardul de români.

GOLAZO.ro a solicitat de la BNR detalii. „Am văzut relativ recent statisticile despre care am discutat, pentru că până acum nu au mai fost vreodată compilate. M-au surprins, căci mă așteptam să găsesc pe primele poziții nu jocurile de noroc, ci alte categorii de cheltuieli efectuate”, a explicat Neagu.

84 de milioane de tranzacții la jocurile de noroc

Pe categorii, plățile online, cu cardul, făcute de români în 2023 s-au împărțit astfel:

17% - „Pariuri, inclusiv bilete de loterie, jetoane pentru jocuri de cazino, pariuri off-track și pariuri la curse” - este pe primul loc din perspectiva numărului de tranzacții de plată cu cardul inițiate electronic printr-un canal la distanță (84,3 milioane de tranzacții, reprezentând 17 la sută din numărul total de asemenea tranzacții). 6,4% - „Instituții financiare (produse și servicii; în general, top-ups)” – 31,3 milioane de tranzacții. 3,1% - „Transferuri și ordine de plată” - cu 15,1 milioane de tranzacții.

Cele 84 de milioane de tranzacții online, cu cardul, efectuate de români către industria de gambling au cumulat 12,5 miliarde de lei și au reprezentat 12,5% din totalul plăților realizate de români în 2023.

Revolut intră aici?

„Cifra de 12,5 miliarde lei este aferentă doar categoriei «Pariuri, inclusiv bilete de loterie, jetoane pentru jocuri de cazino, pariuri off-track și pariuri la curse».

Operațiunile de tip top-up-uri, cum ar fi cele aferente Revolut, sunt reflectate în cadrul categoriei «Instituții financiare (produse și servicii; în general, top-ups)», a răspuns directorul din BNR.

BNR spune că jucăm 2,5 miliarde de euro pe internet , cu cardul, fără a lua în calcul agențiile fizice, biletele de la Loteria Română și celelalte modalități de plată. Cât de mare este această sumă?

România reprezintă 0,33% din PIB-ul global

GOLAZO.ro a solicitat de la BNR estimarea participării românești la economia globală. Cifrele de 2023 au fost:

PIB global: 104.790 mld USD

PIB România: 345,9 mld USD

„0,33% este ponderea României în PIB-ul global”, a estimat BNR.

Raportându-ne la euro, PIB-ul nostru pe 2023 a fost de 320 de miliarde de euro, iar jocurile online cu cardul au fost de 2,5 miliarde de euro.

Participarea noastră la jocurile online e de 10 ori mai mare decât participarea la economia lumii

Piața globală de gambling online a fost, în 2023, de 84,7 miliarde de dolari (aproximativ 80 de miliarde de euro), potrivit unui studiu al Spherical Insights & Consulting. Și Statista oferă aceeași cifră.

Aici intră, în ordinea cheltuielilor oamenilor pe diverse jocuri de noroc: pariurile online, cazinourile online și loteriile online.

Cheltuielile online pentru jocurile de noroc ale românilor, în valoare de 2,5 miliarde de euro, reprezintă 3,1% din cât se joacă în total în întreaga lume.

Însemnăm 0,33% din economia globală și jucăm online de 10 ori mai mult decât această participare economică.

Directorul BNR spune că se vede o înclinare pentru risc

„Interesul meu de a aduce subiectul în discuție a fost în special din considerente legate de posibile vulnerabilități asupra dezvoltării sistemului financiar, făcând conexiune cu o altă informație provenită din statisticile europene, respectiv că populația României a avut în ultimii doi ani dețineri de cripto-active într-o proporție mai mare decât media europeană (8% față de 6%)”, a spus Florian Neagu, economistul din BNR.

„Pe de o parte, este bine că populația României este mai deschisă spre inovație financiară, dar, pe de altă parte, având în vedere ponderea mare a tranzacțiilor îndreptate spre gambling, mă întreb dacă nu cumva și comportamentul de plasare a resurselor disponibile are o înclinație mai ridicată în această direcție”.

„Orientarea economisirii într-o proporție peste media UE către cripto-active poate fi problematică, mai ales dacă are în spate un comportament de gambling ridicat”, a adăugat Neagu.

Viitorul

În România, creșterea numărului de tranzacții online pentru jocurile de noroc a fost de 21% în 2023 față de 2022. Valoric, românii au cheltuit cu 16% mai mult de la an la an pe jocurile de noroc online. Un fenomen care crește cu 15% pe an, se dublează în 5 ani.

E adevărat că această creștere vine pe fondul sporirii numărului de plăți electronice în general. Transferurile și ordinele de plată au crescut și ele cu 37%.

Studiile arată că în 2025 se va atinge cifra de 100 de miliarde de euro în jocurile de noroc pe online (de la 80 în 2023), iar Europa de Est va fi una dintre zonele cu cea mai mare creștere pe jocurile de noroc.