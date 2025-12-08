De cine se teme FCSB Japonezul care domină golgeterii Olandei vine joi pe Arena Națională. „Poker”, hattrick și 3 „duble”!
Ueda, al 4-lea gol reușit în weekend, la Feyenoord - Zwolle 6-1 Foto: Imago
Europa League

De cine se teme FCSB Japonezul care domină golgeterii Olandei vine joi pe Arena Națională. „Poker”, hattrick și 3 „duble”!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 08.12.2025, ora 16:59
alt-text Actualizat: 08.12.2025, ora 17:10
  • Ayase Ueda, 27 de ani, vârful pe care îl căuta antrenorul lui Feyenoord, Robin van Persie, atacant emblematic al naționalei Țărilor de Jos. 
  • Japonezul a înscris în prima jumătate a acestui sezon mai multe goluri decât în ultimele două stagiuni împreună.
  • FCSB - Feyenoord se joacă joi seară, la ora 22:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Digi 1 și Prima Sport 1.

Ayase Ueda este vârful la care trebuie să fie atenți apărătorii lui FCSB joi seară, pe Arena Națională, în etapa a 6-a de Europa League.

La 27 de ani, japonezul e în cel mai bun moment al carierei. Tocmai a înscris patru goluri în weekend (plus un assist) la vicforia lui Feyenoord, 6-1 în fața lui Zwolle.

Ueda a impresionat la debarcarea în Europa

S-a transferat în Europa în 2022, pentru o sumă mică. Cercle Brugge a plătit doar 1,3 milioane de euro când l-a cumpărat de la Kashima Antlers.

Un singur sezon a jucat în Belgia, 2022-2023. Excelent.

  • 23 de goluri și două assisturi a reușit în 42 de partide (3.343 de minute, 80 în medie pe meci). 
8 milioane de euro
a achitat Feyenoord pentru Ayase Ueda în 2023

Ueda, la Feyenoord: două sezoane de creștere. Acum îi iese tot

Primele două stagiuni la echipa din Rotterdam nu au fost însă la fel de bune ca la Cercle. Dar jocul lui a crescut.

  • 2023-2024: 5 goluri, două pase decisive (37 de jocuri, 1.204 minute). 
  • 2024-2025: 9 goluri, două assisturi (31 de întâlniri, 1.677 de minute). 

În actualul sezon, i-a ieșit aproape tot în Eredivisie.

Finalizarea lui Ueda la Feyenoord - Zwolle Foto: Imago Finalizarea lui Ueda la Feyenoord - Zwolle Foto: Imago
Finalizarea lui Ueda la Feyenoord - Zwolle Foto: Imago
  • 18 goluri, un assist în campionat, plus alt gol în Europa League, pe 27 noiembrie, la 1-3 cu Celtic. 
1.743 de minute
a jucat Ayase Ueda în 2025-2026 la Feyenoord în toate competițiile (21 de confruntări; 83 de minute în medie pe meci)

Ueda a înscris trei goluri din patru cu capul în ultima etapă

La 6-1 cu Zwolle, a demonstrat calități foarte bune la jocul aerian. Trei goluri din patru după astfel de dueluri.

Ueda și mingea trimisă de 4 ori în plasă în ultima etapă Foto: Imago Ueda și mingea trimisă de 4 ori în plasă în ultima etapă Foto: Imago
Ueda și mingea trimisă de 4 ori în plasă în ultima etapă Foto: Imago
  • 1-0, gol cu capul, din 6 metri, după o centrare de pe aripa stângă. 
  • 2-0, lansat în adâncime, fentează stoperul din preluare, accelerează, îl depășește în viteză și șutează la colțul scurt. 
  • 4-0, încă o dată cu capul, similar cu golul de 1-0. 
  • 5-0, după o lovitură de colț, mai rapid decât portarul. 
15 milioane de euro
valorează acum Ayase Ueda (Transfermarkt), atacantul lui Feyenoord

Acesta a fost primul său „poker”. Mai are în acest sezon un hattrick, trei „duble” și alte cinci meciuri cu un gol în campionat.

feyenoord Robin Van Persie europa league eredivisie fcsb Ayase Ueda
