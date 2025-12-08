De cine se teme FCSB Japonezul care domină golgeterii Olandei vine joi pe Arena Națională. „Poker”, hattrick și 3 „duble”!

Ayase Ueda, 27 de ani, vârful pe care îl căuta antrenorul lui Feyenoord, Robin van Persie, atacant emblematic al naționalei Țărilor de Jos.

Japonezul a înscris în prima jumătate a acestui sezon mai multe goluri decât în ultimele două stagiuni împreună.

FCSB - Feyenoord se joacă joi seară, la ora 22:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Digi 1 și Prima Sport 1.

Ayase Ueda este vârful la care trebuie să fie atenți apărătorii lui FCSB joi seară, pe Arena Națională, în etapa a 6-a de Europa League.

La 27 de ani, japonezul e în cel mai bun moment al carierei. Tocmai a înscris patru goluri în weekend (plus un assist) la vicforia lui Feyenoord, 6-1 în fața lui Zwolle.

Ueda a impresionat la debarcarea în Europa

S-a transferat în Europa în 2022, pentru o sumă mică. Cercle Brugge a plătit doar 1,3 milioane de euro când l-a cumpărat de la Kashima Antlers.

Un singur sezon a jucat în Belgia, 2022-2023. Excelent.

23 de goluri și două assisturi a reușit în 42 de partide (3.343 de minute, 80 în medie pe meci).

8 milioane de euro a achitat Feyenoord pentru Ayase Ueda în 2023

Ueda, la Feyenoord: două sezoane de creștere. Acum îi iese tot

Primele două stagiuni la echipa din Rotterdam nu au fost însă la fel de bune ca la Cercle. Dar jocul lui a crescut.

2023-2024: 5 goluri, două pase decisive (37 de jocuri, 1.204 minute).

2024-2025: 9 goluri, două assisturi (31 de întâlniri, 1.677 de minute).

În actualul sezon, i-a ieșit aproape tot în Eredivisie.

Finalizarea lui Ueda la Feyenoord - Zwolle Foto: Imago

18 goluri, un assist în campionat, plus alt gol în Europa League, pe 27 noiembrie, la 1-3 cu Celtic.

1.743 de minute a jucat Ayase Ueda în 2025-2026 la Feyenoord în toate competițiile (21 de confruntări; 83 de minute în medie pe meci)

Ueda a înscris trei goluri din patru cu capul în ultima etapă

La 6-1 cu Zwolle, a demonstrat calități foarte bune la jocul aerian. Trei goluri din patru după astfel de dueluri.

Ueda și mingea trimisă de 4 ori în plasă în ultima etapă Foto: Imago

1-0, gol cu capul, din 6 metri, după o centrare de pe aripa stângă.

2-0, lansat în adâncime, fentează stoperul din preluare, accelerează, îl depășește în viteză și șutează la colțul scurt.

4-0, încă o dată cu capul, similar cu golul de 1-0.

5-0, după o lovitură de colț, mai rapid decât portarul.

15 milioane de euro valorează acum Ayase Ueda (Transfermarkt), atacantul lui Feyenoord

Acesta a fost primul său „poker”. Mai are în acest sezon un hattrick, trei „duble” și alte cinci meciuri cu un gol în campionat.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport