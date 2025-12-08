Vești bune despre Dan Petrescu Cristi Balaj,  detalii despre starea de sănătate a antrenorului: „Evoluează în bine”
Dan Petrescu/ Foto:sportpictures.eu
Superliga

Vești bune despre Dan Petrescu Cristi Balaj, detalii despre starea de sănătate a antrenorului: „Evoluează în bine”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 08.12.2025, ora 16:41
  • Cristi Balaj (54 de ani), fost arbitru în Liga 1 și fost președinte la CFR Cluj, a vorbit despre starea de sănătate a tehnicianului Dan Petrescu (57 de ani).

Dan Petrescu a părăsit-o pe CFR Cluj la finalul lunii august, după ce ardelenii au fost eliminați de Hacken în play-off-ul Conference League, motivul principal fiind reprezentat de problemele sale de sănătate.

Cristi Balaj, detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Evoluează în bine”

„Este spre bine… Dan face pași spre însănătoșire, starea lui evoluează în bine. Își dorește să revină la antrenamente, este la curent cu tot ce se întâmplă pe teren.

Fetele lui au venit în țară și i-au fost alături”, a declarat Balaj, conform cancan.ro

Impresarul Ioan Becali a declarat, în urmă cu o lună, că Petrescu a slăbit 30 de kilograme.

68 de meciuri
a adunat Dan Petrescu la CFR Cluj în timpul ultimului său mandat. În total, alături de echipa clujeană, Petrescu a adunat 292 de meciuri, în cele patru mandate, în care a obținut patru titluri și o Cupă a României

Înainte ca Daniel Pancu să semneze cu CFR Cluj, finanțatorul ardelenilor, Nelu Varga, anunțase că Dan Petrescu va reveni pe banca echipei.

Totuși, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă, tehnicianul a refuzat oferta de a reveni la CFR.

Dan Petrescu a mai pregătit echipe precum Rapid, Sportul Studențesc, Unirea Urziceni, Wisła Cracovia, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, ASA Târgu Mureș și Kayserispor.

Cristi Balaj liga 1 Dan Petrescu stare de sanatate
