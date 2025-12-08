Bîrligea, apariție-surpriză VIDEO+FOTO: Atacantul de la FCSB, ultimele detalii despre recuperarea sa: „În 10 zile ne-am împrietenit”

Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, a oferit detalii despre accidentarea sa și a vorbit despre rezultatele sub așteptări ale campioanei din acest sezon.

Daniel Bîrligea a suferit o entorsă la gleznă în meciul pierdut de FCSB, cu Steaua Roșie Belgrad, 0-1, în Europa League, și este posibil să nu mai evolueze în acest an.

Daniel Bîrligea: „Abia aștept să revin”

Prezent la Gala Fanatik, atacantul celor de la FCSB și-a făcut apariția cu o gheată ortopedică ce îi ține imobilizată glezna stângă.

Bîrligea a dezvăluit că va începe curând recuperarea, fiind nerăbdător să revină pe gazon.

„Cred că a fost un an dulce-acrișor, spus în puține cuvinte. Sper ca anul viitor să fie cât mai bun. Niște premii ne ajută foarte mult și mental. E un premiu pentru ceea ce facem în fiecare zi. Ne dorim să facem mai mult la fiecare meci și pentru asta muncim.

Sunt bine, în picioare. Mai stau două-trei zile cu prietenul meu (n.r. - gheata ortopedică), în zece zile ne-am împrietenit. După aceea vom face recuperare și abia aștept să revin”, a declarat Bîrligea.

Întrebat dacă în timpul cantonamentului va fi 100%, Bîrligea a răspuns: „Da, cu siguranță”

Daniel Bîrligea: „ N-am avut continuitate pozitivă”

Chestionat cu privire la rezultatele slabe ale celor de la FCSB în acest sezon, atacantul a replicat:

„Am discutat mereu despre acest lucru (n.r. - rezultatele dezamăgitoare). Încercăm și noi să ne antrenăm mai bine, să facem ceva diferit, să schimbăm ceva. Pentru că au fost meciuri nu prea calitative și fără rezultate. Sperăm să aducem măcar rezultate, dacă nu calitate.

Poate e ceva mental, poate la început a fost și ceva fizic, cu siguranță. La început nu am avut foarte multe rezultate. Pe parcurs nu am avut rezultate pozitive ca să ne agățăm de ceva, un meci da, unul nu. N-am avut continuitate pozitivă. Dacă am avea-o, ne-ar ajuta foarte mult”, a adăugat atacantul.

Jucătorul campioanei a vorbit și despre următoarea partidă europeană a roș-albaștrilor, cea cu Feyenoord.

„O pregătim și încercăm tot ce e posibil. Momentan, de ce nu? (n.r. - să obțină calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League). Avem trei meciuri, le încercăm. Până când nu e ceva matematic, avem șanse și speranțe”

Daniel Bîrligea: „Întâi trebuie să ne gândim la meciul cu Turcia”

Întrebat despre posibila grupă a României la CM 2026, Bîrligea a declarat că nu vrea să se gândească atât de departe, având în vedere că, pentru „tricolori”, urmează meciul de baraj cu Turcia.

„Da, cred că este prea mult să vorbim despre grupă. Întâi trebuie să ne gândim la meciul cu Turcia. Este un meci greu, trebuie să ne pregătim la maxim dacă vrem să trecem mai departe. Putem, de ce nu. Este un meci direct, de 90 de minute.

Trebuie să luptăm. Fără atitudine și fără să dăm totul pe teren, nu ne dă nimeni ceva gratis”, a concluzionat Bîrligea.

Unicul plan este să fiu mai bun decât acest an, să ajut echipa cât mai mult. Și, Doamne, ajută să ne calificăm la Mondial. Daniel Bîrligea, atacant FCSB

Juri Cissoti: „Cred că am făcut alegerea bună”

Ajuns în această iarnă la FCSB, după aproape patru ani petrecuți la Oțelul Galați, Cisotti a fost desemnat stranierul anului în fotbalul românesc.

Mijlocașul italian a vorbit despre perioada petrecută în România și parcursul său în tricoul roș-albaștrilor.

„Mă bucur, am început percursul aici, în România, din Liga 3 și este o realizare foarte frumoasă, dar drumul continuă, nu se termină aici. Cred că am făcut alegere bună (n.r. transferul la FCSB)”.

