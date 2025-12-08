Ioan Sdrobiș, eternul rival al lui Mircea Lucescu Replica memorabilă: „Îl bat și în sufragerie la Copos”. Autoportret-testament: „N-am fost un Trapattoni”
Ioan Sdrobiș (stânga) și Mircea Lucescu – doi antrenori cu o rivalitate memorabilă în fotbalul românesc. (Fotomontaj: Golazo.ro)
Diverse

Ioan Sdrobiș, eternul rival al lui Mircea Lucescu Replica memorabilă: „Îl bat și în sufragerie la Copos”. Autoportret-testament: „N-am fost un Trapattoni”

alt-text Viorel Tudorache
Publicat: 08.12.2025, ora 15:56
alt-text Actualizat: 08.12.2025, ora 15:56
  • Ioan Sdrobiș s-a impus în fotbalul românesc ca un antrenor cu personalitate inconfundabilă.
  • Mare rival al lui Mircea Lucescu, „Părintele” rămâne în memoria fanilor prin stilul său direct și replica memorabilă: „Îl bat și în sufrageria lui Copos!”.

Legendarul antrenor Ioan Sdrobiș a încetat din viață, luni, 8 decembrie, la vârsta de 79 de ani.

Ultimii ani ai săi au fost marcați de probleme grave de sănătate, fiind supus recent unei operații pe cord deschis și unei intervenții la creier pentru un cheag de sânge.

Ioan Sdrobiș, marele rival al lui Mircea Lucescu: „Îl bat și la Copos în sufragerie!”

Deși mulți îl rețin drept antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu, la Reșița, „Părintele” rămâne și în memoria fotbalului românesc ca un critic aprig și rival de lungă durată al lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Rivalitatea dintre Sdrobiș și Lucescu are rădăcini vechi. Unul dintre episoadele memorabile a avut loc pe vremea când Sdrobiș era antrenor la CSM Reșița, înaintea unui meci cu Rapid, în 1997.

Într-un gest plin de orgoliu, el a rostit celebra replică: „Pe Lucescu îl bat și la Copos în sufragerie!”.

Însă, pe teren, lucrurile au stat diferit: Reșița a fost învinsă categoric, 1‑6, de echipa lui Lucescu.

Mircea Lucescu: „M-am enervat, i-am tras șapca pe ochi și am plecat

Mircea Lucescu a dezvăluit cum s-a răzbunat pe rivalul său, Ioan Sdrobiș, după acel meci. „După meci a venit la mine, nu mai știu cum îl cheamă, că i-am cumpărat jucătorii.

Cea mai mare prostie a unui antrenor e să își acuze jucătorii că sunt necinstiți. Să dai vina pe jucători că ți-au pierdut un meci?

M-am enervat, i-am tras șapca pe ochi și am plecat. Tu continui să mori, eu continui să trăiesc, așa i-am zis”, a povestit Mircea Lucescu, în 2023, la Fanatik.

Autoportretul lui Ioan Sdrobiș: „N-am fost un Trapattoni, eu am fost Ioan Sdrobiș”

Într-un interviu acordat în 2007 pentru revista Sport Magazin, Ioan Sdrobiș se descria astfel:

„Eu am plecat de foarte tânăr în meseria de antrenor. Am început ca antrenor-jucător la Letea Bacău.

La un moment dat, Laurențiu Dumitrescu (n.r. fost redactor-şef la Gazeta Sporturilor) m-a numit «Pistolarul». Da, eu am fost, în felul meu, de unul singur.

N-am fost un Trapattoni, eu am fost Ioan Sdrobiș, antrenorul care și-a făcut meseria cu bună-credință și, zic eu, cu rezultate notabile. Dar mi-a fost foarte greu.

Peste mine au vrut să intervină unii, să dau meciuri. N-am făcut lucrul ăsta. Au intervenit alții, să bag în echipă pe unul, dar la mine în cabină n-am primit niciodată un conducător să-mi facă formația”.

Ioan Sdrobiș, maestru al promovărilor

Sdrobiș a fost un maestru al promovărilor. „Am promovat patru echipe în Liga I, patru echipe în Liga a II-a. Am început cu Oţelul Galaţi.

Au urmat Universitatea Cluj, Ceahlăul Piatra Neamţ şi Vasluiul”, a rememorat regretatul antrenor.

Momentele de glorie din cariera lui Ioan Sdrobiș: victoria împotriva lui Juventus Torino și finala Cupei României

Despre cele mai mari realizări din cariera sa, Ioan Sdrobiș spunea:

„Am dus Brăila în finala Cupei României. Am fost în Cupa UEFA, cu Oțelul Galați, prima echipă românească care a învins Juventus Torino, într-un meci oficial”.

În 1993, Dacia Unirea Brăila a pierdut finala Cupei României, scor 0-2, în fața Universității Craiova.

În 1988, Oțelul Galați, pregătită de Cornel Dinu și Ioan Sdrobiș, a învins Juventus Torino cu 1-0 pe teren propriu, prin golul marcat de Ion Profir din penalty. Returul a fost însă câștigat clar de Juventus, scor 5-0.

Ioan Sdrobiș l-a descoperit pe Cristi Chivu

Pe lângă rezultate, Sdrobiș se mândrea și cu faptul că a fost descoperitor de talente:

„Am crescut o serie întreagă de jucători, pe unii eu i-am descoperit. Nici nu le mai știu numărul. Sunt jucători care au ajuns la un nivel mare, cum sunt Chivu, Vali Badea, Șoavă, Claudiu Răducanu și mulți, mulți alții”.

antrenor mircea lucescu deces ioan sdrobis
