Ianis Zicu, out de la Farul? Ce condiții ar fi pus clubul pentru a continua cu tehnicianul și în 2026, după eșecul cu Metaloglobus

Metaloglobus - Farul 2-1. Ianis Zicu (42 de ani) ar fi fost băgat în ședință la finalul partidei de la Clinceni.

Constănțenii nu au mai câștigat de trei etape în Liga 1, iar tehnicianul numit în vară ar putea fi demis.

După eșecul cu FCSB din etapa precedentă, Farul a pierdut duminică și cu ultima clasată, Metaloglobus, iar Gică Hagi ia în calcul găsirea unui înlocuitor pentru Ianis Zicu.

Ianis Zicu ar putea fi demis de la Farul Constanța

Farul ia în calcul să-i mai acorde lui Zicu timp până la finalul anului, adică pentru meciurile cu UTA Arad și U Cluj, rivale la calificarea în play-off.

Astfel, Zicu ar trebui să obțină cel puțin patru puncte în cele două partide pentru ca șefii să ia în calcul continuarea colaborării, informează gsp.ro.

În prezent, Farul se află pe locul 8 în Liga 1, cu 26 de puncte adunate după primele 19 etape, la un punct în spatele ultimului loc de play-off.

