România, un nou eșec „Tricolorii” au fost învinși de Polonia, în preliminariile EHF EURO 2028 » Meci nebun la Tulcea

România a fost învinsă de Polonia, scor 28-30, în sala „Danubius Arena” din Tulcea, în etapa #2 din preliminariile EHF Euro 2028.

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După ce „tricolorii” au început cu stângul campania de calificare la turneul final, fiind învinsă de Franța în prima etapă, scor 27-34, selecționata antrenată de Sandu Iacob a pierdut și meciul cu Polonia, 28-30.

România, început dificil cu Polonia

Polonia a început mult mai bine partida de la Tulcea, trecând în avantaj încă din primele minute. „Tricolorii” au fost conduși și cu 5 goluri diferență, dar nu au renunțat.

Oaspeții s-au aflat în avantaj la pauză, România a turat motoarele și forțat egalarea. Pe parcursul părții secunde, naționala pregătită de Sandu Iacob s-a apropiat la un singur gol de polonezi, dar adversarii au rezistat presiunii.

Polonia a păstrat constant un avantaj de un gol sau două. Portarii români s-au remarcat prin paradele spectaculoase, fiind aplaudați de publicul prezent la Tulcea.

În cele din urmă, polonezii s-au impus în fața României, scor 28-30, în etapa a doua din preliminariile EHF EURO 2028.

Clasament Grupa 6 preliminarii EHF EURO 2028

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Franța 2 4 2. Polonia 2 4 3. România 2 0 4. Letonia 2 0

România - Polonia 28-30

Final de meci la Tulcea. România a fost învinsă.

Min. 55, scor 26-28 - Dani Vasile a apărat aruncarea de la 7 metri a lui Czaplinski.

Min. 50, scor 25-26 - Grigoraș a marcat de la 7 metri și o menține pe România în luptă, cu 9 minute înainte de final.

Min. 43, scor 23-23 - România o egalează pe Polonia! Buzle marchează din nou!

Min. 40, scor 21-22 - România dă semne de revenire și este aproape să o egaleze pe Polonia. Un nou gol marcat de Stanciuc.

Min. 31, scor 17-19 - „Tricolorii” încep perfect repriza secundă și au micșorat diferența la două goluri.

Pauză la Tulcea!

Min. 24, scor 12-15 - 7 metri pentru România! Stanciuc a ratat aruncarea.

Min. 18, scor 10-13 - Negru înscrie și o aduce pe România tot mai aproape de Polonia.

Min. 16, scor 8-13 - Buzle a marcat pentru România, dar Polonia se află în continuare în avantaj.

Min. 10, scor 6-10 - „Tricolorii” au posesia și încearcă să reducă din diferență. Bogdan Voina, președintele FRH, este prezent la acest meci.

Min. 6, scor 2-5 - Polonezii au început mai bine partida de la Tulcea, preluând conducerea din primele minute.

Min. 2, scor 0-1 - Polonezii au deschis scorul după o aruncare de la 7 metri. Oancea fără răspuns.

Min. 1 - A început partida de la Tulcea!

Partida din etapa #2 din preliminariile EHF Euro 2028 se va desfășura în sala „Danubius Arena” din Tulcea, inaugurată în această vară, odată cu Campionatul European U18 de baschet feminin.

Cu o capacitate de 4.670 de locuri, organizatorii se așteaptă ca arena să fie arhiplină la ora partidei.

Andrei Buzle, cu 10 goluri, și Andrei Drăgan, cu 4, au fost cei mai buni marcatori ai României în meciul cu Franța.

„Tricolorii” nu au amintiri plăcute din duelurile cu Polonia. Cele două selecționate s-au întâlnit și în preliminariile pentru EHF EURO 2026, iar polonezii s-au impus în ambele partide: 28-27, respectiv 30-29.

Ultima victorie a României în fața Poloniei s-a consemnat pe 6 noiembrie 2016, 28-23, în calificările pentru EHF EURO 2018.

Programul României în preliminariile EHF EURO 2028

5 noiembrie: Franța - România 34-27

Franța - România 34-27 8 noiembrie: România - Polonia 28-30

10 martie 2027: Letonia - România

13 martie 2027: România - Letonia

5 mai 2027: România - Franța

9 mai 2027 - Polonia - România

La turneul final merg primele două echipe din fiecare grupă și cele mai bune patru formații clasate pe locul al treilea.

Lotul României pentru meciurile cu Franța și Polonia:

Portari : Ionuț Iancu (Dinamo), Dan Vasile (CSM București), Vlăduț Rusu (CSM Vaslui)

: Ionuț Iancu (Dinamo), Dan Vasile (CSM București), Vlăduț Rusu (CSM Vaslui) Extreme : Nicușor Negru (CSM București), Claudiu Babă (CSM București), Ionuț Nistor (Dinamo), Roland Thalmaier (Potaissa Turda)

: Nicușor Negru (CSM București), Claudiu Babă (CSM București), Ionuț Nistor (Dinamo), Roland Thalmaier (Potaissa Turda) Pivoți : Robert Nagy (Minaur), Bogdan Oancea (CSM București), Bogdan Rață (CSM Constanța)

: Robert Nagy (Minaur), Bogdan Oancea (CSM București), Bogdan Rață (CSM Constanța) Interi: Robert Militaru (Dinamo), Andrei Buzle (Dinamo), Andrei Drăgan (CSM București), Călin Căbuț (CSM Constanța), Gabriel Cumpănici (CSM Constanța), Liviu Caba (CSM Constanța), Gabriel Ilie (CSM Constanța), Daniel Stanciuc (Nordsjaelland), Demis Grigoraș (Tatabanya), Ovidiu Bordeanu (Minaur Baia Mare)

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