România U20 și Cehia U20 au remizat, scor 2-2, la primul meci al „tricolorilor” în Elite League U20.

Adrian Iencsi a debutat pe banca selecționatei U20.

România a remizat cu Cehia, scor 2-2, în prima partidă a noului selecționeri, Adrian Iencsi, pe banca selecționatei U20.

Elevii lui Iencsi au început bine meciul. În minutul 3, Remus Guțea a ratat penalty, după ce portarul Cehiei a reușit să respingă mingea.

Ulterior, Barbu și Kodor au dus România în avantaj de două goluri, cele două reușite fiind marcate în decurs de 3 minute, 21 respectiv 24. Peste alte 5 minute, Cehia a redus din diferență grație golului semnat de Barat.

În repriza secundă, selecționata Cehiei a ieșit mult mai montată de la cabine, reușind să egaleze pe final, în minutul 87.

Astfel, „tricolorii mici” obțin un punct la debutul în Elite League U20.

România U20 - Cehia U20 2-2 live

A marcat: Barbu (min. 21), Kodor (min. 24) / Barat (min. 29), Pikolon (min. 87)

Remus Guțea a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 3 al partidei.

România U20: Sandu - Irimia, Fălcușan, Marincău, Barbu - Păcuraru, Marița, Guțea, David Matei - Jason Kodor, Jălade

Rezerve: Chirilă, Mate Simon, Bădescu, Bărăitaru, Dulcea, Cibi, Oprea, Băsceanu, Senciuc, Rotund, Paraschiv, Nemțiu

Selecționer: Adrian Iencsi

Arbitru: Andrei Moroiță // Asistenți: Ștefan Dumitrache, Bogdan Mociorniță

Andrei Moroiță // Ștefan Dumitrache, Bogdan Mociorniță Stadion: „Concordia” (Chiajna)

Spre deosebire de România U20 care este în fața debutului în Elite League, Cehia a cedat împotriva Elveției, 1-2, și împotriva Portugaliei, 0-3.

Partida va fi arbitrată de o brigadă românească, formată din Andrei Moroiță la „centru” și asistenții Ștefan Dumitrache și Bogdan Mociorniță. Al patrulea oficial va fi Nicolae Breoi.

Acesta este primul duel al lui Adrian Iencsi pe banca naționalei U20, după ce Costin Curelea a preluat echipa României U21.

În componența lotului României U20 se află 10 jucători care au fost prezenți la Campionatul European U19 din vara acestui an .

România U20 va mai întâlni Cehia U20 pe 13 octombrie, de la ora 17:00, la Buftea

Programul complet al României în Elite League U20:

România - Cehia, 10 octombrie, ora 17:00

România - Cehia, 13 octombrie, ora 17:00

Germania - România, 14 noiembrie

Portugalia - România, 17 noiembrie

România - Polonia, 27 martie 2026

Elveția - România, 31 martie 2026

Lotul României U20:

Portari: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj), Máté Simon (FK Csikszereda);

Fundași: Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), David Irimia (Metaloglobus București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Robert Bădescu (Rapid București), Emanuel Marincău (FSV Mainz 05 II / Germania), Filip Oprea (Åsane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth II / Germania);

Mijlocași: David Păcuraru (Concordia Chiajna), Rareș Pop (Rapid București), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Fabiano Cibi (CSC Dumbrăvița), David Matei (Universitatea Craiova), Remus Guțea (FC Voluntari), David Paraschiv (Petrolul Ploiești);

Atacanți: Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA), Jason Kodor (Lecce / Italia), Patrick Dulcea (Unirea Slobozia)

Clasamentul Elite League U20

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Germania 2 (9-1) 6 2. Portugalia 2 (5-1) 6 3. Elveția 2 (3-6) 3 4. România 1 (2-2) 1 5. Cehia 3 (3-7) 1 6. Polonia 1 (1-2) 0 7. Italia 1 (0-4) 0

