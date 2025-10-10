Remiză la Chiajna  România U20 a încheiat la egalitate meciul cu Cehia după ce a condus cu 2-0  +3 foto
Remiză la Chiajna România U20 a încheiat la egalitate meciul cu Cehia după ce a condus cu 2-0

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 16:56
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 18:58
  • România U20 și Cehia U20 au remizat, scor 2-2, la primul meci al „tricolorilor” în Elite League U20.
  • Adrian Iencsi a debutat pe banca selecționatei U20.

România a remizat cu Cehia, scor 2-2, în prima partidă a noului selecționeri, Adrian Iencsi, pe banca selecționatei U20.

Elevii lui Iencsi au început bine meciul. În minutul 3, Remus Guțea a ratat penalty, după ce portarul Cehiei a reușit să respingă mingea.

Ulterior, Barbu și Kodor au dus România în avantaj de două goluri, cele două reușite fiind marcate în decurs de 3 minute, 21 respectiv 24. Peste alte 5 minute, Cehia a redus din diferență grație golului semnat de Barat.

În repriza secundă, selecționata Cehiei a ieșit mult mai montată de la cabine, reușind să egaleze pe final, în minutul 87.

Astfel, „tricolorii mici” obțin un punct la debutul în Elite League U20.

România U20 - Cehia U20 2-2 live

  • A marcat: Barbu (min. 21), Kodor (min. 24) / Barat (min. 29), Pikolon (min. 87)

Remus Guțea a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 3 al partidei.

  • România U20: Sandu - Irimia, Fălcușan, Marincău, Barbu - Păcuraru, Marița, Guțea, David Matei - Jason Kodor, Jălade
  • Rezerve: Chirilă, Mate Simon, Bădescu, Bărăitaru, Dulcea, Cibi, Oprea, Băsceanu, Senciuc, Rotund, Paraschiv, Nemțiu
  • Selecționer: Adrian Iencsi
  • Arbitru: Andrei Moroiță // Asistenți: Ștefan Dumitrache, Bogdan Mociorniță
  • Stadion: „Concordia” (Chiajna)

Spre deosebire de România U20 care este în fața debutului în Elite League, Cehia a cedat împotriva Elveției, 1-2, și împotriva Portugaliei, 0-3.

Partida va fi arbitrată de o brigadă românească, formată din Andrei Moroiță la „centru” și asistenții Ștefan Dumitrache și Bogdan Mociorniță. Al patrulea oficial va fi Nicolae Breoi.

Acesta este primul duel al lui Adrian Iencsi pe banca naționalei U20, după ce Costin Curelea a preluat echipa României U21.

În componența lotului României U20 se află 10 jucători care au fost prezenți la Campionatul European U19 din vara acestui an.

  • România U20 va mai întâlni Cehia U20 pe 13 octombrie, de la ora 17:00, la Buftea

Programul complet al României în Elite League U20:

  • România - Cehia, 10 octombrie, ora 17:00
  • România - Cehia, 13 octombrie, ora 17:00
  • Germania - România, 14 noiembrie
  • Portugalia - România, 17 noiembrie
  • România - Polonia, 27 martie 2026
  • Elveția - România, 31 martie 2026

Adrian Iencsi, primul antrenament cu România U20 Adrian Iencsi, primul antrenament cu România U20 Adrian Iencsi, primul antrenament cu România U20
Lotul României U20:

Portari: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj), Máté Simon (FK Csikszereda);

Fundași: Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), David Irimia (Metaloglobus București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Robert Bădescu (Rapid București), Emanuel Marincău (FSV Mainz 05 II / Germania), Filip Oprea (Åsane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth II / Germania);

Mijlocași: David Păcuraru (Concordia Chiajna), Rareș Pop (Rapid București), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Fabiano Cibi (CSC Dumbrăvița), David Matei (Universitatea Craiova), Remus Guțea (FC Voluntari), David Paraschiv (Petrolul Ploiești);

Atacanți: Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA), Jason Kodor (Lecce / Italia), Patrick Dulcea (Unirea Slobozia)

Clasamentul Elite League U20

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Germania2 (9-1)6
2. Portugalia2 (5-1)6
3. Elveția2 (3-6)3
4. România1 (2-2)1
5. Cehia 3 (3-7)1
6. Polonia 1 (1-2)0
7. Italia1 (0-4)0

Adrian Iencsi romania u20 elite league u20 cehia u20
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
