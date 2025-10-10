Atenție: să nu pierdem la scor cu Austria! Ce obiectiv minim trebuie să avem duminică, în tentativa de a termina pe locul 2: remiză sau eșec la limită

Ținta pe care România o are de atins în finalul grupei preliminare: să treacă de Bosnia, să termine pe 2 și să intre în baraj evitând adversari in prima urnă valorică

Calculele ne arată că meciul decisiv va fi cel cu Bosnia, de luna viitoare, însă cum ne poate ajuta chiar și un punct sau un eșec la limită cu Austria, în rândurile de mai jos

Cipru ne-a ajutat, a blocat-o pe Bosnia joi seară, acum trebuie să ne ajutăm și singuri în misiunea de a termina pe locul 2 în preliminarii. Ce ar însemna acest lucru?

O listă cu adversari mai ușori în semifinala barajului de Mondiale, din martie. Articolul în care GOLAZO.ro a explicat traseul îl regăsiți AICI.

Pentru a termina însă pe locul 2 trebuie să tragem sub noi Bosnia. Avem 6 puncte și un meci mai puține decît ei.

Cum meciul în minus e cu San Marino, practic avem un ecart de doar 3 puncte. Care poate fi recuperat în meciul direct, de luna viitoare, care va avea loc în Bosnia. Și care devine cu adevărat decisiv pentru ocupanta locului secund.

În plus, noi mai avem acasă cu Austria, duminică. Ei tot cu Austria, dar la Viena, în ultima etapă.

Teoretic, dacă batem Bosnia și Austria învinge și România și Bosnia, aproape sigur vom termina pe 2, golaverajul general urmând să facă diferența între noi și bosniaci. Am avea nevoie de o victorie la două sau 3 goluri cu San Marino, ceea ce e extrem de ușor de realizat.

Totuși, Bosnia joacă ultimul meci la Viena, când aproape sigur, Austria va fi matematic câștigătoarea grupei și n-ar mai avea o miză deosebită.

Bosniacii ar putea scoate un egal, caz în care ne-ar depăși cu un punct. Astfel, că acel punct l-am putea avea din meciul nostru cu Austria, de duminică.

SIMULARE FINAL DE GRUPĂ

România: 6-7 puncte (0/1 punct cu Austria, 3 cu Bosnia, 3 cu San Marino), total 13 sau 14 puncte

Bosnia: 0-1 puncte (zero cu România, 0/1 cu Austria), total 13 sau 14 puncte

Golaverajul acum îi e favorabil Bosniei, în disputa cu România, are avans de 4 goluri, care s-ar reduce la măcar două goluri după victoria noastră în meci direct și ne-ar rămâne să acoperim această diferență cu San Marino.

IMPORTANT: Dacă pierdem cu Austria, măcar să o facem la limită

În cazul în care vom suferi un eșec duminică, e foarte important ca el să fie la limită, să nu ne strice golaverajul.

Dacă am pierde la un singur gol, dar am câștiga apoi în Bosnia, tot la limită, am avea înaintea ultimei etape 3 puncte în spatele bosniacilor și trei goluri în minus la golaveraj.

În ultima rundă s-ar juca Austria - Bosnia și România - San Marino. Am avea nevoie de o victorie la limită a austriecilor, iar noi să ne impunem la 3 goluri diferență, caz în care am termina pe locul 2.

Dacă însă am pierde, de exemplu, la 3-4 goluri cu Austria, chiar și dacă am câștiga la limită în Bosnia, cu san Marino am avea nevoie de un succes la cel puțin 5-6 goluri pentru a trece peste bosniaci.

La un asemenea scor, ultima dată când România s-a impus într-un meci oficial e de acum 10 ani, 5-0 în Armenia, în octombrie 2016, dar și atunci în condiții speciale: gazdele au evoluat în inferioritate din minutul 3!

Ultimele 3 meciuri ale naționalei noastre în preliminariile CM

Duminică: România - Austria, 21:45 (Antena 1)

15 noiembrie: Bosnia - România, 21:45 (Prima TV)

18 noiembrie: România - San Marino, 21:45 (Antena 1)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 5 (19-2) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 6 (7-9) 5 5. San Marino 6 (1-28) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport