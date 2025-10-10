Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării

CALCULE. Cipru ajută România! Insularii au smuls o remiză și cu Bosnia, scor 2-2, și au relansat lupta pentru locul 2.

Austria, următorul adversar al României, a zdrobit San Marino cu un categoric 10-0.

După ajutorul nesperat venit din Cipru, România este la mâna ei pentru a prinde locul 2 în grupa de calificare la Mondial, poziție care duce la baraj.

Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării

În acest moment, România mai are trei meciuri de jucat, cu Austria, Bosnia și San Marino, în timp ce bosniacii vor mai juca doar două partide, cu România și Austria.

Cu victorii în ultimele 3 meciuri, „tricolorii” ar fi 99% pe locul 2, mai ales că în ultima etapă își vor putea îmbunătăți golaverajul în duelul cu San Marino.

Ultimele meciuri rămase de jucat:

ROMÂNIA BOSNIA Austria (A) 12 octombrie - Bosnia (D) 15 noiembrie România (A) San Marino (A) 18 noiembrie Austria (D)

Clasamentul grupei H

Austria - 15p (+17)* Bosnia - 13p (+8) ROMÂNIA - 7p (+4)* Cipru - 5p (-1) San Marino - 0p (-27)

*un meci mai puțin disputat

Cum arată calculele pentru locul 2

Pornim de la ideea că România va învinge categoric San Marino în ultima etapă, deci putem considera că în acest moment are 10 puncte și un golaveraj mai bun decât Bosnia. Totul depinde însă de celelalte două meciuri.

6 puncte cu Austria și Bosnia - „Tricolorii” au garantat locul 2 dacă ex-iugoslavii nu câștigă la Viena. Dacă bat, România și Bosnia ar fi la egalitate de puncte (16), iar locul 2 s-ar decide la golaveraj, unde „tricolorii” ar putea lua prim-planul cu o victorie la scor cu San Marino.

- „Tricolorii” au garantat locul 2 dacă ex-iugoslavii nu câștigă la Viena. Dacă bat, România și Bosnia ar fi la egalitate de puncte (16), iar locul 2 s-ar decide la golaveraj, unde „tricolorii” ar putea lua prim-planul cu o victorie la scor cu San Marino. 4 puncte cu Austria și Bosnia - Dacă îi batem pe austrieci și remizăm cu bosniacii, putem să terminăm cel mult la egalitate de puncte cu formația ex-iugoslavă. Am avea însă nevoie ca Austria să îi învingă în ultima etapă. Tot am depinde de golaveraj.



Dacă punctul e cu Austria și victoria cu Bosnia, am avea nevoie ca austriecii să nu piardă în ultima etapă pentru a mai obține locul 2. Dacă bat, suntem la un punct peste Bosnia, dacă este remiză, suntem la egalitate de puncte cu Bosnia și locul 2 se decide la baraj.

- Dacă îi batem pe austrieci și remizăm cu bosniacii, putem să terminăm cel mult la egalitate de puncte cu formația ex-iugoslavă. Am avea însă nevoie ca Austria să îi învingă în ultima etapă. Tot am depinde de golaveraj. Dacă punctul e cu Austria și victoria cu Bosnia, am avea nevoie ca austriecii să nu piardă în ultima etapă pentru a mai obține locul 2. Dacă bat, suntem la un punct peste Bosnia, dacă este remiză, suntem la egalitate de puncte cu Bosnia și locul 2 se decide la baraj. 3 puncte cu Austria și Bosnia - Dacă victoria e cu Austria și înfrângerea e cu Bosnia, locul 3 ne aparține. Dacă victoria este cu Bosnia, atunci în ultima etapă am avea nevoie de o victorie a austriecilor cu Bosnia. Am fi la egalitate de puncte (13) cu Bosnia și departajarea s-ar face la golaveraj.

Scenariu SF: egalitate în 3!

Există și o variantă în care Austria, România și Bosnia ar termina la egalitate de puncte, iar departajarea s-ar face la golaveraj!

Noi ar trebui să câștigăm toate cele 3 meciuri rămase, Austria să obțină doar un egal cu Cipru și apoi să piardă în ultima rundă cu Bosnia. Toate ar avea 16 puncte!

De ce e important locul 2?

La barajul pentru Mondial vor merge cele 12 formații clasate pe locul 2 în preliminarii, plus cel mai bine clasate 4 câștigătoare de grupă din Nations League, care nu au terminat pe primele două locuri în calificări.

În acest moment, România e 99% calificată prin intermediul Nations League, însă trebuie să facă eforturi pentru a fi una dintre cele 12 echipe calificate din preliminarii.

Motivul? La baraj vor exista 4 rute cu 4 echipe care se vor înfrunta într-un mini-turneu cu semifinale și o finală. Cele 4 câștigătoare de turneu merg la Mondial.

La tragerea la sorți care va determina perechile, echipele vor fi împărțite în 4 urne valorice. Cele din preliminarii vor fi ordonate după clasamentul FIFA, pe când cele din Nations League vor intra direct în urna 4!

Și vor juca semifinala în deplasare, pe terenul unei echipe din prima urnă, adică cele mai bune formații!

Locul 2 în preliminarii i-ar da României șansa de a evita cele mai puternice 4 formații în semifinale.

Austria - San Marino 10-0

Au marcat: Schmid (min. 7), Arnautovic (min. 8, 47, 83, 84), Gregoritsch (min. 24), Posch (min. 30, 42), Laimer (min. 45), Wurmbrand (min. 76)

Cipru - Bosnia 2-2

Au marcat: Laifis (min. 45+1), Pittas (min. 90+6) / Katic (min. 10), Michail (min. 36, autogol)

Belarus - Danemarca 0-6

A marcat: Froholdt (min. 14), Hojlund (min. 19, 45), Dorgu (min. 45+6), Dreyer (min. 66, 78)

Cehia - Croația 0-0

Malta - Olanda 0-4

A marcat: Gakpo (min. 12, 48), Reijnders (min. 57), Depay (90+3)

Scoția - Grecia 3-1

Au marcat: Christie (min. 64), Ferguson (min. 80), Dykes (min. 90 +3) / Tsimikas (min. 62)

Insulele Feroe - Muntenegru 4-0

A marcat: Sorensen (min. 16, 55), Frederiksberg (min. 36, 72)

Finlanda - Lituania 2-1

Au marcat: Kallman (min. 48), Markhiev (min. 55) / Sirvys (min. 25)

Clasamentul din Grupa României

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 5 (19-2) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 6 (7-9) 5 5. San Marino 6 (1-28) 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport