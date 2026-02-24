EHF EURO CUP   Bilete pentru meciul României cu Slovacia + lotul convocat de Ovidiu Mihăilă

Federația Română de Handbal a pus în vânzare biletele pentru meciul României cu Slovacia, la feminin, din EHF EURO CUP

Slovacia - România de dispută pe 5 martie de la ora 19:00, pe „Chemkostav Arena” din Michalovce și va live pe platforma Voyo.

România – Slovacia e pe 8 martie de la ora 19:00, pe TeraPlast Arena din Bistrița, televizat de Pro Arena.

Pentru partida de la Bistrița, FRH a pus deja în vânzare biletele, care au prețuri între 35 și 60 de lei.

Înainte de „dubla” cu Slovacia va avea loc un stagiu de pregătire centralizată la Oradea.

EHF Euro Cup este un turneu amical la care participă cele 8 naționale calificate la EURO 2026.

România, Cehia, Slovacia, Turcia și Polonia sunt prezente ca gazde ale turneului final, iar Norvegia, Danemarca și Ungaria pentru clasarea pe podium de la EURO 2024.

România evoluează în prima grupă, cu Norvegia, Polonia și Slovacia. Locurile 1 și 2 vor merge în Final Four.

Iată lotul convocat de selecționerul Ovidiu Mihăilă:

Nr. Nume Club 1 BOICIUC Alisia Lorena CSM CORONA BRASOV 2 BURLACENKO Yaroslava CS GLORIA BISTRITA NASAUD 3 CIUCĂ Diana- Cristina CS RAPID BUCUREȘTI 4 CURMENȚ Bianca-Tomina CSM CORONA BRAȘOV 5 DUMANSKA Yuliya CS MINAUR BAIA MARE 6 DUMITRAȘCU Alexandra Gabriela CSM CORONA BRASOV 7 GROZAV Sorina Maria CSM CORONA BRASOV 8 LASLO Cristina CS GLORIA BISTRITA NASAUD 9 LIXĂNDROIU Maria Diana HC DUNAREA BRAILA 10 MIHAI Mihaela Andreea CSM BUCURESTI 11 MOSZES Orsolya SCM UNIVERSITATEA CRAIOVA 12 NECULA Ioana Rebeca SCM RAMNICU VALCEA 13 OSTASE Lorena Gabriela CS GLORIA BISTRITA NASAUD 14 RAICEA Beatrice HC DUNĂREA BRĂILA 15 ROȘU Elena HC DUNAREA BRAILA 16 STOICA Angela Ștefania CS GLORIA BISTRITA NASAUD 17 SZOKE Alexandra CSM BUCURESTI 18 VASILIU Sonia CSM SLATINA

Colectiv tehnic

Nume Funcția MIHĂILĂ OVIDIU MIHAI Antrenor principal CUREA IULIA VASILICA Antrenor secund APOSTU DANIEL Antrenor portari BACIU VICTOR kineto GURĂU AURELIANA kineto CHEREGI IOAN- RADU video OANCEA FLORIN doctor TONIŢA FLORENTINA psiholog TOMESCU VALERIU cercetător MAZILU VIOREL Director tehnic ALEXANDRESCU NICOLETA Antrenor federal

Clasamentul în grupa României

Echipă Puncte 1. Norvegia 4 2. România 2 3. Polonia 2 4. Slovacia 0

Programul României

Norvegia – România 29-27

România – Polonia 34-29

Slovacia – România 4 martie 2026

România – Slovacia 7 martie 2026

România – Norvegia 6 aprilie 2026

Polonia – România 11 aprilie 2026

