EHF EURO CUP   Bilete pentru meciul României cu Slovacia + lotul convocat de Ovidiu Mihăilă
România – Slovacia e pe 8 martie de la ora 19:00, pe TeraPlast Arena din Bistrița, televizat de Pro Arena
Handbal

EHF EURO CUP Bilete pentru meciul României cu Slovacia + lotul convocat de Ovidiu Mihăilă

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 19:50
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 20:09
  • Federația Română de Handbal a pus în vânzare biletele pentru meciul României cu Slovacia, la feminin, din EHF EURO CUP

Slovacia - România de dispută pe 5 martie de la ora 19:00, pe „Chemkostav Arena” din Michalovce și va live pe platforma Voyo.

România – Slovacia e pe 8 martie de la ora 19:00, pe TeraPlast Arena din Bistrița, televizat de Pro Arena.

Pentru partida de la Bistrița, FRH a pus deja în vânzare biletele, care au prețuri între 35 și 60 de lei.

Înainte de „dubla” cu Slovacia va avea loc un stagiu de pregătire centralizată la Oradea.

  • EHF Euro Cup este un turneu amical la care participă cele 8 naționale calificate la EURO 2026.
  • România, Cehia, Slovacia, Turcia și Polonia sunt prezente ca gazde ale turneului final, iar Norvegia, Danemarca și Ungaria pentru clasarea pe podium de la EURO 2024.
  • România evoluează în prima grupă, cu Norvegia, Polonia și Slovacia. Locurile 1 și 2 vor merge în Final Four.

Iată lotul convocat de selecționerul Ovidiu Mihăilă:

Nr.Nume Club
1BOICIUC Alisia LorenaCSM CORONA BRASOV
2BURLACENKO YaroslavaCS GLORIA BISTRITA NASAUD
3CIUCĂ Diana- CristinaCS RAPID BUCUREȘTI
4CURMENȚ Bianca-TominaCSM CORONA BRAȘOV
5DUMANSKA YuliyaCS MINAUR BAIA MARE
6DUMITRAȘCU Alexandra GabrielaCSM CORONA BRASOV
7GROZAV Sorina MariaCSM CORONA BRASOV
8LASLO CristinaCS GLORIA BISTRITA NASAUD
9LIXĂNDROIU Maria DianaHC DUNAREA BRAILA
10MIHAI Mihaela AndreeaCSM BUCURESTI
11MOSZES OrsolyaSCM UNIVERSITATEA CRAIOVA
12NECULA Ioana RebecaSCM RAMNICU VALCEA
13OSTASE Lorena GabrielaCS GLORIA BISTRITA NASAUD
14RAICEA BeatriceHC DUNĂREA BRĂILA
15ROȘU ElenaHC DUNAREA BRAILA
16STOICA Angela ȘtefaniaCS GLORIA BISTRITA NASAUD
17SZOKE AlexandraCSM BUCURESTI
18VASILIU SoniaCSM SLATINA

Colectiv tehnic

Nume Funcția
MIHĂILĂ OVIDIU MIHAIAntrenor principal
CUREA IULIA VASILICAAntrenor secund
APOSTU DANIELAntrenor portari
BACIU VICTORkineto
GURĂU AURELIANAkineto
CHEREGI IOAN- RADUvideo
OANCEA FLORINdoctor
TONIŢA FLORENTINApsiholog
TOMESCU VALERIUcercetător
MAZILU VIORELDirector tehnic
ALEXANDRESCU NICOLETAAntrenor federal

Clasamentul în grupa României

EchipăPuncte
1. Norvegia4
2. România2
3. Polonia2
4. Slovacia0

Programul României

  • Norvegia – România 29-27
  • România – Polonia 34-29
  • Slovacia – România 4 martie 2026
  • România – Slovacia 7 martie 2026
  • România – Norvegia 6 aprilie 2026
  • Polonia – România 11 aprilie 2026

handbal feminin slovacia romania bilete ehf euro cup
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share