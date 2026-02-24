EHF EURO CUP   Bilete pentru meciul României cu Slovacia + lotul convocat de Ovidiu Mihăilă

- Federația Română de Handbal a pus în vânzare biletele pentru meciul României cu Slovacia, la feminin, din EHF EURO CUP
Slovacia - România de dispută pe 5 martie de la ora 19:00, pe „Chemkostav Arena” din Michalovce și va live pe platforma Voyo.
România – Slovacia e pe 8 martie de la ora 19:00, pe TeraPlast Arena din Bistrița, televizat de Pro Arena.
Pentru partida de la Bistrița, FRH a pus deja în vânzare biletele, care au prețuri între 35 și 60 de lei.
Înainte de „dubla” cu Slovacia va avea loc un stagiu de pregătire centralizată la Oradea.
- EHF Euro Cup este un turneu amical la care participă cele 8 naționale calificate la EURO 2026.
- România, Cehia, Slovacia, Turcia și Polonia sunt prezente ca gazde ale turneului final, iar Norvegia, Danemarca și Ungaria pentru clasarea pe podium de la EURO 2024.
- România evoluează în prima grupă, cu Norvegia, Polonia și Slovacia. Locurile 1 și 2 vor merge în Final Four.
Iată lotul convocat de selecționerul Ovidiu Mihăilă:
|Nr.
|Nume
|Club
|1
|BOICIUC Alisia Lorena
|CSM CORONA BRASOV
|2
|BURLACENKO Yaroslava
|CS GLORIA BISTRITA NASAUD
|3
|CIUCĂ Diana- Cristina
|CS RAPID BUCUREȘTI
|4
|CURMENȚ Bianca-Tomina
|CSM CORONA BRAȘOV
|5
|DUMANSKA Yuliya
|CS MINAUR BAIA MARE
|6
|DUMITRAȘCU Alexandra Gabriela
|CSM CORONA BRASOV
|7
|GROZAV Sorina Maria
|CSM CORONA BRASOV
|8
|LASLO Cristina
|CS GLORIA BISTRITA NASAUD
|9
|LIXĂNDROIU Maria Diana
|HC DUNAREA BRAILA
|10
|MIHAI Mihaela Andreea
|CSM BUCURESTI
|11
|MOSZES Orsolya
|SCM UNIVERSITATEA CRAIOVA
|12
|NECULA Ioana Rebeca
|SCM RAMNICU VALCEA
|13
|OSTASE Lorena Gabriela
|CS GLORIA BISTRITA NASAUD
|14
|RAICEA Beatrice
|HC DUNĂREA BRĂILA
|15
|ROȘU Elena
|HC DUNAREA BRAILA
|16
|STOICA Angela Ștefania
|CS GLORIA BISTRITA NASAUD
|17
|SZOKE Alexandra
|CSM BUCURESTI
|18
|VASILIU Sonia
|CSM SLATINA
Colectiv tehnic
|Nume
|Funcția
|MIHĂILĂ OVIDIU MIHAI
|Antrenor principal
|CUREA IULIA VASILICA
|Antrenor secund
|APOSTU DANIEL
|Antrenor portari
|BACIU VICTOR
|kineto
|GURĂU AURELIANA
|kineto
|CHEREGI IOAN- RADU
|video
|OANCEA FLORIN
|doctor
|TONIŢA FLORENTINA
|psiholog
|TOMESCU VALERIU
|cercetător
|MAZILU VIOREL
|Director tehnic
|ALEXANDRESCU NICOLETA
|Antrenor federal
Clasamentul în grupa României
|Echipă
|Puncte
|1. Norvegia
|4
|2. România
|2
|3. Polonia
|2
|4. Slovacia
|0
Programul României
- Norvegia – România 29-27
- România – Polonia 34-29
- Slovacia – România 4 martie 2026
- România – Slovacia 7 martie 2026
- România – Norvegia 6 aprilie 2026
- Polonia – România 11 aprilie 2026