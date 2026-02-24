MM Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre șansele ca echipa sa să mai prindă play-off-ul Superligii.

Înainte de ultimele două etape din sezonul regulat, FCSB ocupă locul 6 și mai are doar 22,8% șanse să se califice în lupta pentru titlu și Europa.

MM Stoica a analizat ultimele două runde din sezonul regulat și nu crede că jocul rezultatelor o va ajuta pe echipa sa să evite play-out-ul.

MM Stoica o vede pe FCSB în play-out : „O să fiu sincer”

Pentru a se califica în play-off, FCSB are nevoie ca una dintre U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș să nu câștige niciun meci în ultimele două runde. „Feroviarii” ar trebui să obțină cel mult un punct.

„Ca să fiu foarte sincer, nu cred că putem trece peste niciuna. Eu cred că toate vor câștiga meciuri, și U Cluj, și FC Argeș. La CFR, depinde ce se întâmplă la Ovidiu, dar nu cred că vor pierde. Nu cred că îi lasă norocul pe final. Din alea 9 victorii la rând, vreo 6 le-au câștigat cu șansă.

Iar ce-a fost la Sibiu… Horror pentru noi, dar mai ales pentru sibieni. Niște greșeli de arbitraj uriașe și unele văd că sunt ignorate de diriguitorii arbitrajului românesc. La CFR mai poate fi un semn de întrebare, dar cred că sunt șanse minime.

Noi n-ar fi trebuit să fim în situația asta. A fost un sezon complicat, toate au fost contra noastră. Cel mai important a fost însă că noi înșine am fost în multe situații împotriva noastră. N-are sens să arătăm cu degetul, trebuie să ne uităm în oglindă” , a spus MM Stoica la Fanatik.

Ne gândim că, dacă intra mingea trimisă cu capul de Bîrligea la Craiova și se termina 1-1 acolo, eram în play-off. Adică eram la mâna noastră, pentru că mi-e greu să cred că Dinamo nu va câștiga cu FC Argeș. Asta este. MM Stoica

Oficialul campioanei nu crede însă că ratarea în premieră a play-off-ului reprezintă o tragedie pentru echipa sa:

„N-o să se termine lumea dacă jucăm noi în play-out. Jucăm în play-out, îl câștigăm, câștigăm barajul de Conference și mergem din nou în faza ligii unei competiții”.

În momentul în care moderatorul Horia Ivanovici a glumit că ar putea câștiga Conference League, așa cum susține Gigi Becali, MM a replicat:

„Nu-i de râs pentru că ne stă la îndemână. Nu neapărat să câștigăm Conference League, asta o fac echipele mari, dar să ajungi în fază și să mergi mai departe e posibil”.

Nu crede într-un aranjament la FC Argeș - Dinamo

Deși mai mulți fani dinamoviști au cerut ca echipa lor să piardă cu FC Argeș, pentru a-i bloca accesul lui FCSB în play-off, MM nu crede că marea rivală își permite astfel de jocuri.

„Calculele sunt foarte simple. Dinamo trebuie să joace pentru Dinamo. Aia e problema. Ce-o să facă? O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off? Păi, își pierde șansa la titlu. Nu mai vrea să ia titlul Dinamo? Parcă voia titlul, mai ales după ce i-a bătut Rapidul”.

Calcule. Ce șanse mai are campioana să intre în play-off

Campioana riscă să rateze în premieră calificarea în lupta pentru titlu de la introducerea sistemului cu play-off/play-out.

Ultimele două etape se anunță infernale pentru „roș-albaștri”, care sunt obligați să câștige ambele meciuri. Orice pas greșit îi trimite în play-out.

Chiar și cu un parcurs perfect, FCSB stă la mâna rezultatelor.

Cum arată șansele de calificare în play-off înainte de ultimele două etape:

U Craiova - CALIFICATĂ

Rapid - CALIFICATĂ

Dinamo - CALIFICATĂ

CFR Cluj - 93%

U Cluj - 91,9%

FC Argeș - 76,9%

FCSB - 22,8%

Clasamentul după etapa #28

U Craiova - 56p Dinamo - 52p Rapid - 52p U Cluj - 48p CFR Cluj - 47p FC Argeș - 46p FCSB - 43p

De cine depinde FCSB

Victoria cu Metaloglobus a adus campioana pe locul 7, cu 43 de puncte. Trebuie să mai depășească o singură echipă pentru a intra în play-off. Cel puțin una dintre CFR, U Cluj și FC Argeș.

Dar ce trebuie să se întâmple pentru a trece peste...

U Cluj (48p): cel mult o remiză cu Oțelul (acasă) și o înfrângere în meciul direct cu FCSB (deplasare);

cel mult o remiză cu Oțelul (acasă) și o înfrângere în meciul direct cu FCSB (deplasare); CFR Cluj (47p): cel mult un punct din duelurile cu Farul (d) și Dinamo (a);

cel mult un punct din duelurile cu Farul (d) și Dinamo (a); FC Argeș (46p): cel mult două puncte cu Dinamo (d) și Slobozia (a).

Practic, campioana depinde de rivalele Farul și Dinamo, dar și de Oțelul și Slobozia.

Dacă toate cele 3 rivale câștigă etapa viitoare, FCSB va fi eliminată matematic înainte de ultima rundă.

Programul ultimelor două runde

Etapa #29

U Cluj - Oțelul

- Oțelul Farul - CFR Cluj

Dinamo - FC Argeș

UTA - FCSB

Etapa #30

CFR Cluj - Dinamo

- Dinamo FC Argeș - Unirea Slobozia

- Unirea Slobozia FCSB - U Cluj

