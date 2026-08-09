România U18, învinsă în finală „Tricolorele” au pierdut trofeul EuroBasket B fără drept de apel în fața Israelului, dar vor promova în prima ligă

România U18 a fost învinsă, scor 66-85, de selecționata similară a Israelului, în finala EuroBasket B.

a fost învinsă, scor 66-85, de selecționata similară a Israelului, în finala EuroBasket B. „Tricolorele” aveau deja asigurată promovarea în prima ligă a competiției.

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„Danubius Arena” din Tulcea a fost din nou arhiplină la ultima reprezentație a României la EuroBasket B.

România U18, învinsă în finala EuroBasket B de la Tulcea

„Tricolorele” au avut un start greoi de partidă, iar după primul sfert Israel conducea cu 30-19.

Selecționata antrenată de Tiberius Piperea a încercat să se apropie, dar avantajul oaspeților a continuat să crească. La un moment dat tabela arăta 76-40 pentru Israel!

România a câștigat ultimul sfert, scor 22-9, însă nu a fost suficient pentru a completa o revenire formidabilă.

Daria Ilieș s-a remarcat cu un double-double, după ce a adunat 21 de puncte și 10 recuperări. Ioana-Vanessa Velcea a strâns și ea 15 puncte, 5 recuperări și 6 pase decisive.

De partea cealaltă, Maayan Gorin, cu 22 de puncte 7 recuperări și două pase decisive, respectiv Maya Zilbershlag, cu 21 de puncte, au fost cele mai bune realizatoare ale Israelului.

În ciuda înfrângerii, România revine în Divizia A, după o pauză de 14 ani. „Tricolorele” aveau deja asigurate bilete odată cu calificarea în marea finală.

Ultima prezență a României U18 în prima ligă a EuroBaschet fusese în 2012, când „tricolorele” au încheiat pe locul 16, ultimul și au retrogradat în B.

Parcursul României la EuroBasket B 2026

81-55 cu Azerbaidjan (grupe)

100-73 cu Islanda (grupe)

62-46 cu Portugalia (grupe)

75-65 cu Olanda (grupe)

69-51 cu Bulgaria (sferturi)

78-48 cu Lituania (semifinale)

66-85 cu Israel (finală)

VIDEO. Sala Polivalentă din Tulcea

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