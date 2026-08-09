Chelsea a smuls o remiză rușinoasă VIDEO+FOTO. Londonezii au încasat 3 goluri de la Johor Darul Ta'zim + Gest de neînțeles al puștiului de 16 ani +8 foto
Chelsea - Johor Darul Ta'zim/ Foto: chelseafc.com
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Chelsea a smuls o remiză rușinoasă VIDEO+FOTO. Londonezii au încasat 3 goluri de la Johor Darul Ta'zim + Gest de neînțeles al puștiului de 16 ani

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.08.2026, ora 22:03
alt-text Actualizat: 09.08.2026, ora 22:04
  • Chelsea a remizat, scor 3-3, cu Johor Darul Ta'zim, în ultimul amical desfășurat în turneul din Asia.
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Chelsea a smuls o remiză rușinoasă! A încasat 3 goluri de la Johor Darul Ta'zim

Arif Aiman a deschis scorul pentru Johor în minutul 14.

Londonezii au întors rezultatul după două penalty-uri transformate de Liam Delap, în minutele 42, respectiv 62.

Avantajul lui Chelsea a durat doar 3 minute. Spaniolul Oscar Arribas a restabilit egalitatea, iar Bergson a readus-o în avantaj pe Johor, cu reușita din minutul 86.

Revenit pe teren după 20 de luni, din cauza scandalului de dopaj în care a fost implicat, Mykhailo Mudryk (25 de ani) a prins câteva minute în al treilea meci consecutiv și i-a salvat pe londonezi de la eșec.

Intrat în minutul 87, ucraineanul a trimis o centrare de pe partea stângă, Delap nu a putut ajunge la minge, însă balonul l-a lovit pe Antonio Cristian, fundașul grupării din Malaezia, și a intrat în poartă.

FOTO. Gest de neînțeles al lui Reggie Watson, puștiul de 16 ani al lui Chelsea

Imediat după ce mingea a ajuns în plasă, Watson a început să-i țipe în față lui Cabral. Spaniolul nu a rămas dator, iar Delap a intervenit pentru a-și apăra coechipierul.

Galerie foto (8 imagini)

Chelsea - Johor Darul Ta'zim. Reggie Watson a țipat la adversarul său, care și-a dat autogol Foto captură Youtube Stadium Astro.jpeg Chelsea - Johor Darul Ta'zim. Reggie Watson a țipat la adversarul său, care și-a dat autogol Foto captură Youtube Stadium Astro.jpeg Chelsea - Johor Darul Ta'zim. Reggie Watson a țipat la adversarul său, care și-a dat autogol Foto captură Youtube Stadium Astro.jpeg Chelsea - Johor Darul Ta'zim. Reggie Watson a țipat la adversarul său, care și-a dat autogol Foto captură Youtube Stadium Astro.jpeg Chelsea - Johor Darul Ta'zim. Reggie Watson a țipat la adversarul său, care și-a dat autogol Foto captură Youtube Stadium Astro.jpeg
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Johor Darul Ta'zim, record uluitor în Malaezia

Johor are o serie istorică de 108 meciuri consecutive fără eșec în campionat. Ultima înfrângere în prima ligă malaeziană a avut loc în aprilie 2021.

În stagiunea trecută, JDT a ajuns până în sferturile Ligii Campionilor Asiei, fiind învinsă cu greu de Al Ahli, scor 2-1, formație care avea să câștige trofeul.

Rezumat VIDEO. Chelsea - Johor Darul Ta'zim 3-3

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