Duelul magnaților din Formula 1 Max Verstappen vs. Fernando Alonso: cine câștigă bătălia averilor în 2026?
Verstappen și Alonso au făcut averi frumoase în Formula 1
Formula 1

Duelul magnaților din Formula 1 Max Verstappen vs. Fernando Alonso: cine câștigă bătălia averilor în 2026?

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 09.01.2026, ora 12:30
alt-text Actualizat: 09.01.2026, ora 15:22
  • În Formula 1, viteza de pe circuit este dublată de cifrele amețitoare din conturile bancare.

Unul dintre cele mai interesante dueluri financiare ale momentului îi pune față în față pe Max Verstappen, olandezul care rescrie istoria prezentului, și Fernando Alonso, legenda care a demonstrat că longevitatea este cea mai sigură cale către un imperiu financiar.

Diagnosticat cu cancer Fostul atacant la Liverpool și dublu câștigător al Balonului de Aur are grave probleme de sănătate
Citește și
Diagnosticat cu cancer Fostul atacant la Liverpool și dublu câștigător al Balonului de Aur are grave probleme de sănătate
Citește mai mult
Diagnosticat cu cancer Fostul atacant la Liverpool și dublu câștigător al Balonului de Aur are grave probleme de sănătate

Deși pe pistă luptă pentru fiecare zecime de secundă, în culise, cei doi piloți gestionează averi de nivelul sutelor de milioane de dolari, provenite din contracte record și parteneriate globale.

Max Verstappen - „Mașina de bani” a celor de la Red Bull

La 28 de ani, Max Verstappen nu este doar unul dintre cei mai rapizi piloți, ci și cel mai bine plătit angajat din istoria Formulei 1. Strategia sa financiară se bazează pe un contract mamut și pe o loialitate rar întâlnită în sportul modern, el concurând din 2016 pentru Red Bull.

Are o avere netă estimată la peste 210 milioane de dolari. Acordul cu Red Bull e unul istoric, valabil până în 2028, care îi garantează un salariu de bază de 55 de milioane de dolari pe an, iar suma poate depăși chiar 70 de milioane cu bonusurile de victorie!

La toate acestea se adaugă contractele personale de sponsorizare cu diverse branduri uriașe. Spre deosebire de alți sportivi, Max este extrem de selectiv.

Parteneriatele sale cu Red Bull, TAG Heuer, EA Sports sau Heineken îi aduc venituri suplimentare de zeci de milioane, transformându-l într-un simbol al eficienței în domeniu.

Fernando Alonso - strategul care a îmblânzit timpul

La peste 40 de ani, Fernando Alonso rămâne un fenomen. Spaniolul a reușit să își mențină relevanța financiară prin mutări strategice între echipe și prin construirea unui brand personal extrem de puternic în jurul numelui său.

Spre deosebire de „fidelul” Verstappen, Alonso nu a avut probleme în a schimba echipele: Minardi (2001), Renault (2003-2006 și 2008-2009), McLaren (2007 și 2015-2018), Ferrari (2010-2014), Alpine (2021-2022), Aston Martin (2023-prezent).

Are o avere netă estimată la 260 de milioane de dolari. Trecerea la Aston Martin i-a adus nu doar o mașină competitivă, ci și un salariu de aproximativ 20-25 de milioane de dolari, demonstrând că valoarea sa pe piață nu scade odată cu vârsta.

În afara pistei, s-a dovedit priceput la afaceri și investiții. Alonso deține brandul de lifestyle Kimoa, lanțul de restaurante danezo-japoneze Sticks'n'Sushi și un complex muzeal și de karting impresionant în Spania, plus imobile în diverse țări (inclusiv în Spania, Dubai și Elveția).

În plus, experiența sa l-a transformat într-un magnet pentru sponsori precum Aramco și Honda.

2
este locul pe care a terminat Verstappen sezonul 2025, în vreme ce Alonso a ieșit pe 10

Și totuși ce îi mai unește pe cei doi piloți în afara averilor personale colosale? Evident, pasiunea pentru viteză, dar și cea pentru zbor. Ambii au câte un avion personal. Iar marca e aceeași: Dassault Falcon.

Cine îl depășește pe Michael Schumacher?

Dacă Max Verstappen domină clar prezentul prin salarii directe și bonusuri de performanță uriașe, Fernando Alonso conduce la capitolul „avere acumulată” datorită celor peste 20 de ani petrecuți la cel mai înalt nivel.

Totuși, la ritmul actual de câștig, specialiștii estimează că Verstappen îl va depăși pe Alonso în următorii 3-4 ani, iar unii se întreabă dacă nu ar putea ataca și poziția „regelui” Michael Schumacher, a cărui avere netă estimată e plasată undeva între 600 și 800 de milioane de dolari.

Chiar dacă după accidentul cumplit de la schi din decembrie 2013, Schumacher s-a aflat doar la locuința familiei de pe malul Lacului Geneva, în Elveția, unde primește îngrijire non-stop de la o echipă de aproximativ 15 specialiști medicali, averea sa e încă una uriașă.

Familia deține proprietăți impresionante. În afară de domeniul de lângă Geneva, mai au o proprietate valoroasă în Mallorca (Spania) și investiții imobiliare spectaculoase în Emiratele Arabe Unite și SUA (Texas).

Dacă Max Verstappen (28 de ani) ar continua însă să concureze până la 40 de ani, ca Alonso, proiecțiile financiare indică faptul că acesta ar putea deveni primul pilot activ care depășește pragul de 1 miliard de dolari din venituri totale: salarii și publicitate!

Citește și

Dan Udrea Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Opinii
13:20
Dan Udrea Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Citește mai mult
Dan Udrea Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Cursa înarmării în tenis  Australian Open 2026 anunță un fond-record de 75 de milioane de dolari , dar US Open rămâne „regele” banilor
Tenis
16:33
Cursa înarmării în tenis Australian Open 2026 anunță un fond-record de 75 de milioane de dolari, dar US Open rămâne „regele” banilor
Citește mai mult
Cursa înarmării în tenis  Australian Open 2026 anunță un fond-record de 75 de milioane de dolari , dar US Open rămâne „regele” banilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
formula 1 Fernando Alonso michael schumacher max verstappen
Știrile zilei din sport
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
Gimnastica
09.01
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”
Citește mai mult
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Gimnastica
09.01
Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Citește mai mult
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Superliga
09.01
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Citește mai mult
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Superliga
09.01
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Citește mai mult
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:34
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului” la D.C. United: „Negociator de top”
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului” la D.C. United: „Negociator de top”
21:32
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
00:18
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului
23:39
Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Top stiri din sport
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Superliga
09.01
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Citește mai mult
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Auto
09.01
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Citește mai mult
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute
Superliga
09.01
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya » Turcii au întors scorul în cinci minute
Citește mai mult
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” 
Superliga
09.01
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile”
Citește mai mult
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” 

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 22 rapid 19 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share