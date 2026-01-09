Duelul magnaților din Formula 1 Max Verstappen vs. Fernando Alonso: cine câștigă bătălia averilor în 2026?

În Formula 1, viteza de pe circuit este dublată de cifrele amețitoare din conturile bancare.

Unul dintre cele mai interesante dueluri financiare ale momentului îi pune față în față pe Max Verstappen, olandezul care rescrie istoria prezentului, și Fernando Alonso, legenda care a demonstrat că longevitatea este cea mai sigură cale către un imperiu financiar.

Deși pe pistă luptă pentru fiecare zecime de secundă, în culise, cei doi piloți gestionează averi de nivelul sutelor de milioane de dolari, provenite din contracte record și parteneriate globale.

Max Verstappen - „Mașina de bani” a celor de la Red Bull

La 28 de ani, Max Verstappen nu este doar unul dintre cei mai rapizi piloți, ci și cel mai bine plătit angajat din istoria Formulei 1. Strategia sa financiară se bazează pe un contract mamut și pe o loialitate rar întâlnită în sportul modern, el concurând din 2016 pentru Red Bull.

Are o avere netă estimată la peste 210 milioane de dolari. Acordul cu Red Bull e unul istoric, valabil până în 2028, care îi garantează un salariu de bază de 55 de milioane de dolari pe an, iar suma poate depăși chiar 70 de milioane cu bonusurile de victorie!

La toate acestea se adaugă contractele personale de sponsorizare cu diverse branduri uriașe. Spre deosebire de alți sportivi, Max este extrem de selectiv.

Parteneriatele sale cu Red Bull, TAG Heuer, EA Sports sau Heineken îi aduc venituri suplimentare de zeci de milioane, transformându-l într-un simbol al eficienței în domeniu.

Fernando Alonso - strategul care a îmblânzit timpul

La peste 40 de ani, Fernando Alonso rămâne un fenomen. Spaniolul a reușit să își mențină relevanța financiară prin mutări strategice între echipe și prin construirea unui brand personal extrem de puternic în jurul numelui său.

Spre deosebire de „fidelul” Verstappen, Alonso nu a avut probleme în a schimba echipele: Minardi (2001), Renault (2003-2006 și 2008-2009), McLaren (2007 și 2015-2018), Ferrari (2010-2014), Alpine (2021-2022), Aston Martin (2023-prezent).

Are o avere netă estimată la 260 de milioane de dolari. Trecerea la Aston Martin i-a adus nu doar o mașină competitivă, ci și un salariu de aproximativ 20-25 de milioane de dolari, demonstrând că valoarea sa pe piață nu scade odată cu vârsta.

În afara pistei, s-a dovedit priceput la afaceri și investiții. Alonso deține brandul de lifestyle Kimoa, lanțul de restaurante danezo-japoneze Sticks'n'Sushi și un complex muzeal și de karting impresionant în Spania, plus imobile în diverse țări (inclusiv în Spania, Dubai și Elveția).

În plus, experiența sa l-a transformat într-un magnet pentru sponsori precum Aramco și Honda.

2 este locul pe care a terminat Verstappen sezonul 2025, în vreme ce Alonso a ieșit pe 10

Și totuși ce îi mai unește pe cei doi piloți în afara averilor personale colosale? Evident, pasiunea pentru viteză, dar și cea pentru zbor. Ambii au câte un avion personal. Iar marca e aceeași: Dassault Falcon.

Cine îl depășește pe Michael Schumacher?

Dacă Max Verstappen domină clar prezentul prin salarii directe și bonusuri de performanță uriașe, Fernando Alonso conduce la capitolul „avere acumulată” datorită celor peste 20 de ani petrecuți la cel mai înalt nivel.

Totuși, la ritmul actual de câștig, specialiștii estimează că Verstappen îl va depăși pe Alonso în următorii 3-4 ani, iar unii se întreabă dacă nu ar putea ataca și poziția „regelui” Michael Schumacher, a cărui avere netă estimată e plasată undeva între 600 și 800 de milioane de dolari.

Chiar dacă după accidentul cumplit de la schi din decembrie 2013, Schumacher s-a aflat doar la locuința familiei de pe malul Lacului Geneva, în Elveția, unde primește îngrijire non-stop de la o echipă de aproximativ 15 specialiști medicali, averea sa e încă una uriașă.

Familia deține proprietăți impresionante. În afară de domeniul de lângă Geneva, mai au o proprietate valoroasă în Mallorca (Spania) și investiții imobiliare spectaculoase în Emiratele Arabe Unite și SUA (Texas).

Dacă Max Verstappen (28 de ani) ar continua însă să concureze până la 40 de ani, ca Alonso, proiecțiile financiare indică faptul că acesta ar putea deveni primul pilot activ care depășește pragul de 1 miliard de dolari din venituri totale: salarii și publicitate!

