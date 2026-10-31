Ruben Amorim a prefațat derby-ul cu Inter și a vorbit despre Cristi Chivu la conferința de presă premergătoare meciului.

AC Milan - Inter se joacă astăzi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Miercuri, Inter a revenit pe poziția de lider după victoria de la Venezia, 2-0, iar rivala AC Milan a pierdut primul meci al sezonului, 2-4 cu Bologna pe teren propriu, după ce „rossonerii” au condus cu 2-1.

Ruben Amorim: „ Nu-l invidiez deloc pe Chivu, pentru că sunt deja unde trebuie”

Întrebat dacă simte invidie față de succesul lui Cristi Chivu, omologul tehnicianului român a răspuns:

„Nu-l invidiez deloc pe Chivu, pentru că sunt deja unde trebuie, adică la Milan și nu la Inter. Așa sunt eu, așa m-am format. Nu am învățat nimic din experiența anterioară: am ales cam aceeași situație, un club aflat în plin proces de reconstrucție, care încearcă să lanseze tineri precum Cisse, pentru a construi ceva pornind de la zero.

Este o provocare care mă stimulează, îmi place, și de aceea am ales acest proiect: sunt cu adevărat fericit de alegerea mea. În același timp, însă, nu sunt deloc naiv. Știu foarte bine că trebuie să câștigăm meciurile pentru a câștiga timpul necesar, pentru a construi ceva durabil.

Fiecare își alege propria cale, iar aceasta este a mea. Dacă va funcționa sau nu, nimeni nu poate ști acum, dar sunt cu adevărat fericit pentru că aceasta reflectă exact cine sunt și tipul de muncă pe care vreau să o fac.

Înțeleg întrebările pe care mi le puneți: sunt zile în care, dimineața, îmi vine să mă gândesc că poate aș fi putut avea mai multă experiență, mai multă liniște, un lot mai numeros, mai puține accidentări. Dar, la sfârșitul zilei, eu am ales această meserie, așa că sunt extrem de fericit și voi merge până la capăt, drept pe drumul meu.

Știți deja: dacă îmbrățișez o idee, cu siguranță nu mă răzgândesc. Pot schimba sistemul tactic, de acord, dar nu-mi schimb convingerea și voi face tot ce-mi stă în putință pentru a reuși să câștig și să am succes aici”, a declarat Amorim, potrivit tuttomercatoweb.com.

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Ruben Amorim: „Cristi Chivu e foarte simpatic”

Cât despre interacțiunea avută cu antrenorul român la prezentarea planurilor pentru noul stadion care va înlocui San Siro, Ruben Amorim a subliniat caracterul acestuia, dar și mentalitatea incredibilă pe care a implementat-o la Inter, echipa reușind să răstoarne multiple rezultate în acest sezon.

„E foarte simpatic. Ne plângeam puțin de ora la care a avut loc prezentarea, pentru că jucasem cu o seară înainte: el a câștigat, așa că era mai fericit decât mine, dar noi aveam un meci de pregătit, iar asta era prioritatea noastră.

Totuși, cred că am rămas cu toții cu adevărat entuziasmați de noul stadion, cred că toată lumea poate spune asta. Inter, pentru mine, este echipa despre care vorbeam: o formație care poate juca cu ochii închiși, care face rotații, așa cum s-a întâmplat în ultimul meci, la mijlocul terenului, și continuă să se exprime exact în același mod.

Se schimbă anumite caracteristici individuale, dar jucătorii știu deja ce au de făcut pe teren, chiar și fără să fie nevoie să se antreneze prea mult. Au o capacitate extraordinară de a citi momentele meciului.

Se simte clar că, chiar dacă ar fi în dezavantaj în finalul meciului, au maturitatea necesară pentru a înțelege că pot câștiga orice meci: este o conștiință pe care o dobândești când câștigi multe meciuri și multe titluri.

Au foarte mult talent în lot, dar noi suntem acolo pentru a lupta chiar și împotriva acestui lucru și vom fi pregătiți pentru meci”, a mai transmis tehnicianul portughez.

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