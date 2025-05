„Pot să-l învinovățesc?”  Legenda care nu a fost recunoscută de patronul clubului: „M-a întrebat cu ce mă ocup”

Ruud Gullit (62 de ani) a povestit prima întâlnire cu Todd Boehly (51 de ani), proprietarul celor de la Chelsea.

În ciuda popularității sale, Gullit nu a fost recunoscut de Boehly la prima interacțiune.

Fostul mare jucător olandez Ruud Gullit crede că fotbalul se rezumă acum doar la business, iar proprietarii nu mai conduc cluburile cu sufletul.

Ruud Gullit: „Cluburile nu mai sunt conduse din inimă”

„L-am întâlnit pe proprietarul lui Chelsea, Todd Boehly, m-am prezentat. Salut, sunt Ruud Gullit. Todd a întrebat: «Cu ce ​​te ocupi?». «Ei bine, am jucat fotbal, am jucat și am antrenat Chelsea».

Todd a întrebat: «A, da? Când ai jucat pentru Chelsea, ce ai făcut pentru Chelsea?». Nu știa... Pot să-l învinovățesc? Nu, dar asta e situația acum, ei nu știu despre ce este vorba la club... ADN-ul a dispărut.

Cluburile din ziua de azi sunt conduse mai mult ca o afacere decât din inimă, dar, dintr-un anumit motiv, pur și simplu nu înțeleg. Se simte ca și cum nu mai au clubul la inimă. Milan, Roma, Chelsea, Man United...”, a spus Gullit, în podcastul „The Overlap”.

Gullit a bifat 64 de apariții pentru Chelsea, reușind 7 goluri, între 1996 și 1998, pe finalul carierei, interval în care a și antrenat echipa, cucerind FA Cup în 1997.

Fostul mare decar a purtat banderola Olandei în 1988, când naționala antrenată de Rinus Michels a câștigat EURO.

Citește și