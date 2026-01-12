Ana Barbosu, record VIDEO. Medaliata olimpică de la Paris 2024 a concurat azi-noapte pentru Stanford, iar fanii americani au fost cuceriți
Ana Barbosu. Captura MidCo Sports Plus.
Gimnastica

Ana Barbosu, record VIDEO. Medaliata olimpică de la Paris 2024 a concurat azi-noapte pentru Stanford, iar fanii americani au fost cuceriți

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 12.01.2026, ora 13:19
alt-text Actualizat: 12.01.2026, ora 14:16
  • Ana Barbosu, 19 ani, a avut cel mai bun debut din istoria NCAA în competiția de la individual compus.
  • Evoluția Anei nu a putut împiedica înfrângerea echipei ei, Stanford, în fața gimnastelor de la Denver.
  • Lilia Cosman, 18 ani, a debutat și ea, pe 11 ianuarie, pentru Michigan State University.

Ana Maria Barbosu, una dintre gimnastele noastre plecate, cu o bursă de studii, în SUA, și-a făcut debutul pentru Stanford, Universitatea la care studiază, în NCAA (campionatul interunivesitar american).

Ce este NCAA?

  • fondat în 1906 sub numele de Intercollegiate Athletic Association, a adoptat numele NCAA în 1910.
  • reglementează sporturile pentru peste 1.000 de colegii și universități.
  • organizează campionate naționale pentru 24 de sporturi.
  • conține trei divizii, D1, D2, D3, pentru sute de mii de studenți-atleți.
  • divizia I: școli mari, accent puternic pe sport, cele mai multe burse (de exemplu, programe importante de fotbal/baschet).
  • divizia II: școli de dimensiuni medii, oferă burse, echilibrează studiile academice și sportul.
  • divizia III: pune accentul pe studiile academice mai mult decât pe sport; nu oferă burse sportive.

Record pentru Ana Barbosu

Stanford a evoluat împotriva celor de la Denver, iar Ana Barbosu a avut evoluții extrem de apreciate. Sportiva noastră s-a clasat pe primul loc al clasamentului la individual compus, cu nota generală de 39.400.

A fost cel mai bun debut al unei gimnaste, din istoria NCAA, în competiția all-around.

La bârnă, acolo unde e vicecampioană europeană, Ana a obținut nota 9.900, a doua cea mai mare luată de o debutantă în istoria competiției.

Programul ei a fost apreciat de fanii prezenți în tribune, dar și de colegele care au sărit, imediat după încheierea exercițiului, să o îmbrățișeze.

Nota cea mai bună la acest aparat a obținut-o o colegă de-ale Anei, Sienna Robinson, 9.925. Au urmat săriturile, acolo unde Barbosu a luat 9.800, dar Denver conducea în clasamentul pe echipe.

Situația s-a schimbat după al treilea aparat la care au concurat cele două echipe ale Universităților, solul. Sportiva noastră, medaliată olimpică la această probă, cu bronz, a făcut un nou program foarte reușit.

Nota ei, 9.875, nu a fost, poate surprinzător, cea mai bună din echipă. Aceeași Sienna Robinson, junioare, a obținut un excelent 9.925. După trei rotații, paralele, sărituri și sol, fost pentru prima dată, și singura, pe parcursul întrecerii, când Stanford a preluat conducerea. Punctajul era: 147.325 la 147.150.

Chiar dacă Ana a reușit o prestație bună în ultima rotație, la bârnă, Stanford nu a putut menține avantajul fragil în fața gimnastelor de la Denver, și a trebuit să se recunoască învinsă. Scorul final al întrecerii a fost unul extrem de strâns, 196.575 la 196.475 pentru Denver.

Și alte gimnaste vor în SUA

Bursa integrală pe care a obținut-o Ana Barbosu la Stanford e în valoare de 100.000 de dolari. Din aceasta se acoperă școlarizarea, asigurare medicală, cazare, masă.

Cei care au făcut posibilă această plecare sunt oamenii de la Crazy Rich Athletes. Organizația, condusă de Andrei Secueșu, îi mai are în componență, printre alții, pe Dragoș Stoenescu, fostul portar la naționalei de polo, și Ștefan Ioan Gherghel, vicecampion mondial la 200m fluture și participant la 3 ediții ale JO.

Sunt foarte interesate de o bursă în America și Ela Oprea și Mara Ceplinschi. Ela își dorește și o să meargă probabil și în vizită oficială, își dă examenele de engleză, și mai nou, Mara ar vrea și ea să meargă în SUA. Aproape tot lotul de gimnastică s-ar muta în America. Andrei Secueșu, cofondator Crazy Rich Athletes

Lilia Cosman, debut în NCAA

O altă gimnastă română ce are bursă în SUA, Lilia Cosman, a debutat pentru Michigan State University în campionatul universitar. Lilia a făcut parte din echipă la două aparate, paralele și sol. Notele ei au fost 9.800, respectiv 9.700.

Lilia, campioană națională la paralele, în 2022, a făcut parte din echipa României care a participat la Jocurile Olimpice Paris 2024.

Sunt foarte recunoscătoare și încântată să anunț că o să studiez la Universitatea de Stat din Michigan, beneficiind de o bursă sportivă completă! Nu pot mulțumi îndeajuns tuturor celor care m-au ajutat și m-au susținut în acest proces. Mulțumesc antrenorilor, colegilor de echipă, prietenilor și familiei, care m-au ajutat să ajung unde sunt astăzi. Lilia Cosman

stanford gimnastica record ana barbosu lilia cosman
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share