Debut refuzat Motivul pentru care o jucătoare de la West Ham nu a fost lăsată să joace în partida cu Chelsea: „Are nevoie de medic să îl scoată”

Estelle Cascarino (28 de ani), jucătoarea franceză a celor de la West Ham, a fost împiedicată să debuteze în Women’s Super League din cauza unui cercel pe care nu îl putea scoate.

Cascarino a semnat cu gruparea londoneză doar cu câteva zile înainte, fiind împrumutată de la Juventus, și urma să intre pe teren în partida cu Chelsea, pierdută cu 0-5.

Estelle Cascarino nu a fost lăsată să joace din cauza unui cercel

Antrenoarea celor de la West Ham, Rita Guarino, a încercat să o introducă în startul reprizei secunde, însă oficialii au refuzat intrarea jucătoarei care evoluează pe postul de fundaș până la îndepărtarea cerceilor pe care îi avea.

Cascarino purta bandă adezivă pe ureche, explicând că nu poate îndepărta cerceii fără ajutor medical.

În urma discuțiilor, jucătoarea care urma să o înlocuiască pe Ines Belloumou a revenit pe banca de rezerve, conform thesun.co.uk. Belloumou a rămas pe teren pe toată durata partidei.

Regulile FA interzic toate tipurile de bijuterii în timpul meciurilor, iar aplicarea de bandă adezivă peste acestea nu este permisă.

Tehniciana de la West Ham, fostă antrenoare la Juve și Inter, a fost surprinsă de situație:

„Nu poate să-și scoată acest cercel. E ca un tatuaj. Are nevoie de un medic să-l scoată, iar ea avea bandă aplicată.

A jucat în Liga Campionilor cu bandă, așa că nu înțeleg de ce nu am putut să folosim o jucătoare într-un meci din acest motiv”

11 este locul ocupat de West Ham în Women's Super League, cu 5 puncte acumulate în 12 meciuri. Chelsea se află pe locul secund, cu 27 de puncte

West Ham a început meciul într-o manieră dezamăgitoare: Endo a înscris un autogol încă din primul minut.

Lauren James (minutul 28), Alyssa Thompson (minutul 40) și Sandy Baltimore (minutul 44) au majorat scorul la 4-0 până la pauză.

Tot Sandy Baltimore a închis tabela în minutul 70, după ce a transformat un penalty.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport