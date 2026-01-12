„A venit momentul” Fostul număr #3 ATP se retrage din tenis » Mesajul emoționant al jucătorului
Milos Raonic foto: IMAGO
Tenis

„A venit momentul” Fostul număr #3 ATP se retrage din tenis » Mesajul emoționant al jucătorului

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.01.2026, ora 14:17
alt-text Actualizat: 12.01.2026, ora 14:17
  • Milos Raonic și-a anunțat retragerea din tenis la vârsta de 35 de ani.
  • Sportivul canadian a transmis decizia printr-un mesaj emoționant, postat pe rețelele de socializare.

Milos Raonic a jucat ultimul său meci oficial în urmă cu un an și jumătate, la Jocurile Olimpice din 2024, iar acum a decis să pună capăt carierei impresionante, în care a luptat în fazele superioare ale competițiilor, alături de cele mai mari nume ale tenisului din secolul 21.

Milos Raonic și-a anunțat retragerea din tenis

Sportivul canadian a făcut anunțul luni, adăugând o serie de mulțumiri și aprecieri către toți cei care l-au susținut de-a lungul carierei.

„A venit momentul, mă retrag din tenis. Acesta este un moment despre care știi că va veni într-o zi, dar cumva nu te simți niciodată pregătit pentru el. Acum sunt mai pregătit decât voi fi vreodată. Tenisul a fost dragostea și obsesia mea pentru o mare parte a vieții mele.

Am fost cea mai norocoasă persoană, care a reușit să-și îndeplinească visurile. Am putut să apar în fiecare zi și să mă concentrez pe a deveni mai bun, să văd unde mă va duce asta și să practic sportul pe care l-am descoperit la 8 ani, din pur noroc. Cumva, aceasta a devenit întreaga mea obsesie și copilărie, apoi a devenit profesia și viața mea.

Sunt recunoscător fanilor incredibili în fața cărora am avut ocazia să concurez și să mă antrenez în întreaga lume. Au putut să mă vadă strălucind la apogeul meu și gestionând cele mai grele momente de pe teren. Au putut să mă vadă crescând. Mulțumesc tuturor celor care s-au oprit, chiar și pentru o clipă, să mă urmărească și să mă susțină.

Mulțumesc antrenorilor și echipei mele, care și-au luat timp departe de familiile și casele lor pentru a fi alături de mine, în timp ce îmi urmăream visul și obiectivele. Sunt recunoscător pentru îndrumarea și învățăturile voastre.

Mulțumesc circuitelor ATP, ITF și tuturor organizatorilor turneelor ​​de Grand Slam. Am visat să joc la turneele voastre minunate și am avut parte de aceste experiențe uimitoare, înconjurat de oameni minunați, care au dat tot ce au mai bun pentru frumosul joc de tenis.

Mulțumesc tuturor colegilor și adversarilor mei. V-am admirat în copilărie, v-am admirat de-a lungul carierei mele și voi continua să vă admir ca fan. Am devenit cel mai bun jucător care puteam să fiu, sunt o persoană mai bună și am învățat multe dintre cele mai importante lecții ale vieții datorită provocărilor de a concura alături de voi, săptămână de săptămână, timp de peste 2 decenii.

Mulțumesc Canadei. Familia mea și cu mine am venit aici acum mai bine de 30 de ani. Datorită vouă, am urmat tenisul, care mi-a schimbat viața mie și familiei mele și m-am bucurat de fiecare moment și de fiecare oportunitate de a vă reprezenta în întreaga lume.

Mamă, tată, Jelena și Momir, sunt incredibil de recunoscător că v-ați pus cu toții deoparte viețile în multe momente, pentru ca eu să am șansa să-mi urmez un vis. A fost posibil să devină realitate doar datorită vouă. Nimic din toate acestea nu este posibil fără efortul constant și sprijinul emoțional pe care l-ați pus în visele mele.

Oricât de norocos sunt că am găsit tenisul, asta pălește în comparație cu cât de norocos sunt să vă am ca părinți, soră și frate.

Sper să-mi fac soția și fiul mândri în fiecare zi și sper să pot fi același fel de familie pentru ei așa cum a fost a mea pentru mine.

O mare parte din călătoria mea în tenis a fost reprezentată de oamenii incredibili pe care am avut norocul să-i întâlnesc în întreaga lume.

În multe ocazii, au fost mentori minunați care mi-au oferit timpul și îndrumarea necesare pentru a-mi planifica restul vieții. Le sunt recunoscător pentru că mi-au ușurat puțin povara multora dintre cele mai importante întrebări ale vieții. Grija și timpul lor au făcut acest proces mult mai clar.

Ce urmează? Nu voi încetini ritmul. Mai e mult de trăit din această viață și sunt la fel de motivat și dornic ca în 2011, când am intrat în circuit. Voi depune același efort, cu aceeași intensitate în următorul lucru pe care îl voi face.

Sper să pot avea aceeași excelență ca în tenis, încercând doar să fiu mai bun în fiecare zi. Să vedem unde mă va duce asta”, a scris Milos Raonic pe X.

Cele mai mari realizări din cariera lui Milos Raonic

  • A fost numărul 3 ATP în 2016
  • Tot în 2016 a jucat singura finală de Grand Slam, pierdută în fața lui Andy Murray
  • A câștigat 8 titluri ATP
  • A acumulat 20,7 milioane de dolari din tenis

tenis ATP retragere milos raonic
