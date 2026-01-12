Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia

Panathinaikos - Panserraikos 3-0. Andrei Ivan (29 de ani) a avut o evoluție modestă în ultima partidă din Super Liga Greciei.

Atacantul român a comis un fault în careu încă din minutul 2, iar gazdele au beneficiat de lovitură de la 11 metri.

Panserraikos are parte de o primă jumătate de sezon dezastruoasă, ajungând la 10 înfrângeri consecutive în campionat, partide în care a reușit să înscrie doar 3 goluri.

Panathinaikos - Panserraikos 3-0 . Penalty comis de Andrei Ivan în minutul 2

Andrei Ivan nu se regăsește foarte tare la noua sa formație, la care s-a transferat în vara lui 2025, după ce a început sezonul tot la Craiova.

Deși este titular în majoritatea partidelor, Ivan pare să fie afectat de forma slabă pe care echipa o are per total în actuala stagiune.

În minutul 2 al partidei de duminică, cu Panathinaikos, atacantul român a comis un fault stupid, în propriul careu, la un corner al gazdelor.

Ivan a luat în brațe un adversar, pe care l-a împiedicat să se îndrepte spre mingea venită din corner, apoi a căzut peste el, însă arbitrul nu a văzut faultul în primă fază.

Ulterior, „centralul” a fost chemat să revadă faza la monitorul de la marginea terenului și a acordat penalty pentru Panathinaikos și cartonaș galben pentru Ivan. Sârbul Djuricic a ratat lovitura în primă fază, însă mingea i-a revenit și a deschis scorul.

Andrei Ivan a reușit să trimită un singur șut pe poartă în această partidă, fiind înlocuit în minutul 77. Per total, internaționalul român a reușit doar două goluri, în 14 apariții pentru clubul din Grecia.

900.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Ivan, potrivit transfermarkt.com

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport