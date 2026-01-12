Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi +8 foto
Abdullah Matuq foto: IMAGO
Campionate

Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.01.2026, ora 11:11
alt-text Actualizat: 12.01.2026, ora 11:11
  • Al-Taawon - Al-Shabab 2-0. Abdullah Matuq (22 de ani), jucătorul oaspeților, a văzut cartonașul roșu în finalul partidei, după a scuipat spre arbitrul partidei.
  • Tânărul jucător riscă acum o suspendare uriașă, din cauza regulilor foarte stricte din Arabia Saudită, în privința comportamentului nesportiv.

Al-Shabab, club care l-ar avea pe listă și pe Edi Iordănescu pentru postul de antrenor principal, se confruntă cu probleme serioase în acest sezon, fiind în zona retrogradării, cu o singură victorie obținută în acest sezon.

Jaqueline Cristian, ce victorie! Românca a eliminat o favorită și e în optimi la WTA Adelaide » Înfrângere clară pentru Gabriela Ruse
Citește și
Jaqueline Cristian, ce victorie! Românca a eliminat o favorită și e în optimi la WTA Adelaide » Înfrângere clară pentru Gabriela Ruse
Citește mai mult
Jaqueline Cristian, ce victorie! Românca a eliminat o favorită și e în optimi la WTA Adelaide » Înfrângere clară pentru Gabriela Ruse

Al-Taawon - Al-Shabab 2-0. Abdullah Matuq ar putea fi suspendat după ce a scuipat spre arbitru

Al-Shabab se afla deja în inferioritate numerică încă din minutul 18, după eliminarea lui Al Shwirekh, iar Al-Taawon a intrat la pauză cu 2-0, rezultat care avea să fie menținut până la final.

Însă, finalul partidei a adus un moment șocant, tot din partea unui jucător al oaspeților.

Abdullah Matuq a văzut cartonașul galben din partea arbitrului. Apoi fiind cu spatele spre acesta, s-a întors și a scuipat în direcția lui.

Gestul nu a fost obersvat inițial de către „central”, dar cei din camera VAR i-au atras atenția, acesta acordându-i cartonașul roșu fotbalistului, potrivit derbyderbyderby.it.

Abdullah Matuq, eliminat după ce a scuipat spre arbitru în Al-Taawon - Al-Shabab / foto: capturi Reddit/soccer
Abdullah Matuq, eliminat după ce a scuipat spre arbitru în Al-Taawon - Al-Shabab / foto: capturi Reddit/soccer

Galerie foto (8 imagini)

Abdullah Matuq, eliminat după ce a scuipat spre arbitru în Al-Taawon - Al-Shabab / foto: capturi Reddit/soccer Abdullah Matuq, eliminat după ce a scuipat spre arbitru în Al-Taawon - Al-Shabab / foto: capturi Reddit/soccer Abdullah Matuq, eliminat după ce a scuipat spre arbitru în Al-Taawon - Al-Shabab / foto: capturi Reddit/soccer Abdullah Matuq, eliminat după ce a scuipat spre arbitru în Al-Taawon - Al-Shabab / foto: capturi Reddit/soccer Abdullah Matuq, eliminat după ce a scuipat spre arbitru în Al-Taawon - Al-Shabab / foto: capturi Reddit/soccer
+8 Foto
labels.photo-gallery

Astfel, jucătorul saudit s-ar putea alege o suspendare foarte mare, de până la 6 luni, ceea ce ar însemna că sezonul s-ar încheia pentru acesta, pe fondul regulilor foarte stricte din Arabia Saudită, în cazul comportamentelor nesportive.

Citește și

Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști
Stranieri
10:43
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști
Citește mai mult
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști
Gesturile lui Mbappe au șocat Barcelona Ce spune Real Madrid despre atitudinea starului francez +  Gestul obscen făcut de Pau Cubarsi
Campionate
10:11
Gesturile lui Mbappe au șocat Barcelona Ce spune Real Madrid despre atitudinea starului francez + Gestul obscen făcut de Pau Cubarsi
Citește mai mult
Gesturile lui Mbappe au șocat Barcelona Ce spune Real Madrid despre atitudinea starului francez +  Gestul obscen făcut de Pau Cubarsi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
suspendare arbitru Arabia Saudita al shabab Al Taawon abdullah matuq comportament nesportiv
Știrile zilei din sport
Xabi Alonso nu mai e antrenorul Realului  Trofeul pierdut în fața Barcelonei  i-a fost fatal! Cine a fost numit în locul lui
Campionate
12.01
Xabi Alonso nu mai e antrenorul Realului Trofeul pierdut în fața Barcelonei i-a fost fatal! Cine a fost numit în locul lui
Citește mai mult
Xabi Alonso nu mai e antrenorul Realului  Trofeul pierdut în fața Barcelonei  i-a fost fatal! Cine a fost numit în locul lui
Chivu, strivit de Barca - Real El Clasico a avut o audiență TV de peste 5 ori mai mare decât Inter - Napoli » Față de derby-urile Ligii 1 însă nu contează
Campionate
12.01
Chivu, strivit de Barca - Real El Clasico a avut o audiență TV de peste 5 ori mai mare decât Inter - Napoli » Față de derby-urile Ligii 1 însă nu contează
Citește mai mult
Chivu, strivit de Barca - Real El Clasico a avut o audiență TV de peste 5 ori mai mare decât Inter - Napoli » Față de derby-urile Ligii 1 însă nu contează
Paradă de senzație VIDEO. Portarul de 43 de ani de la Hearts, intervenția începutului de an în Scoția » Direct în TOP 10 parade all-time
Campionate
12.01
Paradă de senzație VIDEO. Portarul de 43 de ani de la Hearts, intervenția începutului de an în Scoția » Direct în TOP 10 parade all-time
Citește mai mult
Paradă de senzație VIDEO. Portarul de 43 de ani de la Hearts, intervenția începutului de an în Scoția » Direct în TOP 10 parade all-time
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
Superliga
12.01
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
Citește mai mult
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:26
Scandal, bătăi și tensiuni Noul antrenor al Realului, protagonistul unor momente șocante cu rivalii și chiar cu coechipierii!
Scandal, bătăi și tensiuni Noul antrenor al Realului, protagonistul unor momente șocante cu rivalii și chiar cu coechipierii!
23:33
Ucis la înmormântarea mamei Omul care l-a transferat pe Adrian Mutu în Franța a fost împușcat mortal
Ucis la înmormântarea mamei   Omul care l-a transferat pe Adrian Mutu în Franța a fost împușcat mortal
23:02
„Sunt rapidist acum” Jucătorul crescut de Dinamo, cu tată jucător și antrenor al roș-albilor, surprinde: „Giuleștenii își iubesc mai mult echipa”
„Sunt rapidist acum”  Jucătorul crescut de Dinamo, cu tată jucător și antrenor al roș-albilor, surprinde: „Giuleștenii își iubesc mai mult echipa”
22:41
„Săgeți” către Inzaghi Federico Dimarco îl laudă pe Cristi Chivu pentru forma lui Inter: „Îmbunătățire semnificativă”
„Săgeți” către Inzaghi Federico Dimarco îl laudă pe Cristi Chivu pentru forma lui Inter: „Îmbunătățire semnificativă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
Top stiri din sport
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Campionate
12.01
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Citește mai mult
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Investigatii
12.01
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Citește mai mult
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Stranieri
12.01
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Citește mai mult
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Superliga
12.01
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Citește mai mult
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 24 rapid 17 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
13.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share