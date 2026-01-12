Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi

Al-Taawon - Al-Shabab 2-0. Abdullah Matuq (22 de ani), jucătorul oaspeților, a văzut cartonașul roșu în finalul partidei, după a scuipat spre arbitrul partidei.

Tânărul jucător riscă acum o suspendare uriașă, din cauza regulilor foarte stricte din Arabia Saudită, în privința comportamentului nesportiv.

Al-Shabab, club care l-ar avea pe listă și pe Edi Iordănescu pentru postul de antrenor principal, se confruntă cu probleme serioase în acest sezon, fiind în zona retrogradării, cu o singură victorie obținută în acest sezon.

Al-Shabab se afla deja în inferioritate numerică încă din minutul 18, după eliminarea lui Al Shwirekh, iar Al-Taawon a intrat la pauză cu 2-0, rezultat care avea să fie menținut până la final.

Însă, finalul partidei a adus un moment șocant, tot din partea unui jucător al oaspeților.

Abdullah Matuq a văzut cartonașul galben din partea arbitrului. Apoi fiind cu spatele spre acesta, s-a întors și a scuipat în direcția lui.

Gestul nu a fost obersvat inițial de către „central”, dar cei din camera VAR i-au atras atenția, acesta acordându-i cartonașul roșu fotbalistului, potrivit derbyderbyderby.it.

Astfel, jucătorul saudit s-ar putea alege o suspendare foarte mare, de până la 6 luni, ceea ce ar însemna că sezonul s-ar încheia pentru acesta, pe fondul regulilor foarte stricte din Arabia Saudită, în cazul comportamentelor nesportive.

