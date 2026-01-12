Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid

Alex Dobre (27 de ani), golgheterul celor de la Rapid, este vizat de o echipă israeliană cu 15 titluri câștigate.

Dobre a înscris 11 goluri în acest sezon, cât următorii trei marcatori ai echipei la un loc: Elvir Koljic (5), Cristian Manea (3) și Claudiu Petrila (3).

Maccabi Haifa, interesată de Alex Dobre

Fostul jucător de la Bournemouth și Famalicao, Alex Dobre, a intrat în vizorul celor de la Maccabi Haifa, care caută să-și întărească linia ofensivă, scrie sport5.co.il.

Pe lângă Dobre, clubul israelian negociază și transferurile lui Lucas Assadi, mijlocașul ofensiv de la Universidad de Chile, și Bruninho, mijlocaș ofensiv de la Karpaty Lviv.

Dacă va semna cu Maccabi Haifa, Dobre ar ajunge să fie coleg cu Lisav Naif Eissat, fundaș român de origine israeliană, alături de care a evoluat timp de 32 de minute în amicalul România – Moldova 2-1.

Dobre a semnat cu Rapid în 2024, iar potrivit Transfermarkt, cota sa inițială era de un milion de euro.

Performanțele sale din meciurile de Liga 1 au majorat însă valoarea de piață la 2,8 milioane de euro.

Dacă Dobre va avea o ofertă foarte mare şi îşi va dori să plece, atunci va fi singurul moment în care vom lua în considerare. Pentru că un jucător care nu îşi mai doreşte să joace la un club este greu de ţinut. E clar că nu va fi o sumă mică pe care îl vom vinde pe Alex Dobre Victor Angelescu, în urmă cu o lună

Rapid este interesată de serviciile lui Rogers Mato

Recent, Rapid și-a arătat interesul pentru Rogers Mato (22 de ani), jucător de bază al naționalei Ugandei la Cupa Africii pe Națiuni, conform surselor GOLAZO.ro.

Mato evoluează în mod obișnuit ca extremă stângă, dar poate acoperi și flancul drept sau poziția de atacant central.

Mato ar putea prelua un eventual gol lăsat de Dobre, iar Rapid ar putea realiza transferul jucătorului ugandez pentru aproximativ un milion de euro.

Cifrele lui Alex Dobre:

Dijon : 58 de meciuri, 9 goluri, 5 pase decisive

: 58 de meciuri, 9 goluri, 5 pase decisive Rapid : 55 de meciuri, 21 de goluri

: 55 de meciuri, 21 de goluri Famalicao : 36 de meciuri, 4 goluri, 3 pase decisive

: 36 de meciuri, 4 goluri, 3 pase decisive Yeovil Town : 21 de meciuri, un gol, o pasă decisivă

: 21 de meciuri, un gol, o pasă decisivă Bury : 12 meciuri

: 12 meciuri Rochdale : 5 meciuri, un gol

: 5 meciuri, un gol Bournemouth : un meci

: un meci Wigan: un meci

