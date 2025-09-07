„Tânăr nu foarte deștept” Blănuță rămâne la Dinamo Kiev, dar continuă atacurile contra lui: „Potențialul star crescut de sovietici”
Blănuță, în tricoul lui Dinamo Kiev, și postările sale pro-ruse care i-au pus în pericol transferul în Ucraina Fotomontaj GOLAZO.ro
„Tânăr nu foarte deștept” Blănuță rămâne la Dinamo Kiev, dar continuă atacurile contra lui: „Potențialul star crescut de sovietici”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.09.2025, ora 14:10
alt-text Actualizat: 07.09.2025, ora 14:10
  • Vladislav Blănuță va juca la Dinamo Kiev chiar și după scandalul uriaș al postărilor sale pro-ruse și amenințările cu moartea ale ultrașilor alb-albaștri. Totuși, atacantul rămâne sub criticile usturătoare ale ucrainenilor.

Vladislav Blănuță, 23 de ani, internaționalul român U21, va juca la Dinamo Kiev, în ciuda conflictului declanșat după ce s-au descoperit postările sale pro-ruse pe TikTok. Chiar dacă a existat la un moment dat pericolul anulării transferului de la FCU Craiova.

Semnele care arată că transferul lui Blănuță la Dinamo Kiev rămâne valabil

Clubul ucrainean deschide încă site-ul oficial cu interviul jucătorului, care își cere scuze și spune că „Rusia este agresorul, eu susțin Ucraina”.

Și încă un semn pozitiv pentru el, faptul că președintele Igor Surkis, ce avertizase că decizia sa depinde de explicația „tricolorului”, l-a prezentat lotului, iar atacantul a început pregătirile la centrul sportiv alb-albastru.

Rămâne însă amenințarea cu moartea a facțiunii ultras White Boys Club. Blănuță a fost pus țintă în poligon și s-a tras în portretul-țintă. Plus un mesaj la fel de brutal: „Dracul ăsta nenorocit nu va mai avea viață în Kiev”.

2,76 de milioane de euro
a plătit Dinamo Kiev pentru Blănuță, cumpărat de la FCU Craiova. Și 20% din viitorul transfer

Blănuță, ironizat: „Un tânăr nu foarte deștept crescut de «sovietici»”

Juliy Morozov, jurnalist și activist din Krivoi Rog, coordonatorul mai multor organizații care ajută armata Ucrainei și civilii afectați în război, a criticat dur transferul lui Blănuță.

„Imaginați-vă că un club imens, în care 15 persoane ocupă posturi care includ cuvintele președinte, director, lider și unde există un departament special de scouting și altul de comunicare, la trei ani și jumătate de război, după sute de scandaluri cu conținut pro-rus, toată această șleahtă nu a putut să vadă că potențialul său star, cumpărat pe bani serioși, e de fapt un tânăr nu foarte deștept crescut de «sovietici»”.

A folosit „sovok”, termen peiorativ care reprezintă persoanele crescute în URSS și rămase cu mentalitate sovietică.

„Videoclip de regret cu mesajul «băieți, sunt unul de-ai voștri, nu trageți!»”. Va ajuta?

Morozov nu s-a oprit: „Tipul ăla a filmat urgent un videoclip de regret cu mesajul «băieți, sunt unul de-ai voștri, nu trageți!».

Oare va ajuta? Ei bine, dacă înscrie zeci de goluri, poate că da. Însă, ținând cont de nivelul muncii clubului în acest domeniu, există mari îndoieli că a reușit să analizeze bine și calitățile fotbalistice”.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

