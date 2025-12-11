Universitatea Craiova și FCSB evoluează, astăzi, în cupele europene.

Cele două reprezentante ale României vor juca de la ora 19:45, respectiv 22:00, în Conference, respectiv Europa League.

Partidele vor putea fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe două posturi TV. Detalii, mai jos.

Prima echipă care va juca va fi Craiova. Oltenii se vor duela cu Sparta Praga, de la 19:45, în cadrul etapei 5 din Conference League.

FCSB va evolua de la ora 22:00, împotriva lui Feyenoord, în runda 6 din Europa League.

Cine transmite la TV Universitatea Craiova - Sparta Praga

Meciul Universității Craiova împotriva celor de la Sparta Praga va fi transmis în direct pe două posturi de televiziune: Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În cazul unui succes, oltenii vor fi foarte aproape de a obține calificarea în primăvara europeană. În acest moment, echipa pregătită de Filipe Coelho se află pe locul 15, cu 7 puncte.

Programul Universității Craiova în Conference League:

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 U Craiova - FSV Mainz 05 1-0

- FSV Mainz 05 1-0 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Cine transmite la TV FCSB - Feyenoord

Partida dintre FCSB și Feyenoord din Europa League va fi transmisă tot de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Meciul va începe de la ora 22:00.

Cele două echipe au un parcurs asemănător în cupele europene în acest sezon. Clubul olandez se află pe locul 30 în clasament, în timp ce campioana României este pe 31. Cele două echipe sunt și la egalitate de puncte, având câte 3.

Programul FCSB în Europa League:

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

VIDEO. FCSB, antrenament oficial înainte de meciul cu Feyenoord

