Sabrina Voinea, operată  Mama gimnastei a dat detalii despre starea ei: „A luat-o dintr-odată”

Sabrina Voinea (18 ani), una dintre cele mai bune gimnaste din România, a fost operată.

Camelia Voinea (55 de ani), mama și antrenoarea sportivei, a făcut anunțul despre starea acesteia.

Sabrina Voinea, câștigătoarea medaliei de aur la sol la Campionatele Mondiale de la Paris din 2024, a fost dusă la spital vineri seară.

Sabrina Voinea a fost operată

Tânăra gimnastă a acuzat dureri abdominale și a fost transportată imediat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca.

În urma investigațiilor efectuate s-a descoperit că Sabrina Voinea se simțea rău din cauza unei apendicite acute. Aceasta a fost supusă unei intervenții chirurgicale.

În decursul zilei de astăzi, Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei, a dat informații despre starea gimnastei.

„Sabrina azi noapte a fost operată de apendicită acută, acum este bine. Suntem lângă tine, iubita noastră.

Mulțumesc mult colectivului medical Floreasca, d-nului Bellu și Răzvan Spirescu!

Însănătoșire grabnică, scumpa noastră. Doamne ajută!”, a fost mesajul Cameliei Voinea.

Camelia Voinea a oferit și alte detalii despre recuperarea fiicei sale după operație:

„Este la reanimare în acest moment. Eu am venit să mă schimb și mă duc din nou la ea. A luat-o dintr-odată, a simțit dureri foarte, foarte mari.

A avut apendicită acută, avea leucocitele 16.000. Ne-am speriat foarte tare. Acum, e important să fie ea bine”, a mai spus aceasta, conform prosport.ro.

La Campionatele Mondiale din 2025, Sabrina Voinea a ocupat locul 4 la sol și locul 7 la paralele.

