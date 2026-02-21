- Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a venit cu o serie de critici la adresa clubului CFR Cluj și a lui Kyros Vassaras (60 de ani), președintele CCA.
Oficialul campioanei este nemulțumit de erorile de arbitraj din ultima etapă din Liga 1, în special de la meciul dintre Hermannstadt - CFR Cluj 0-1.
Kyros Vassaras a explicat, miercuri, fazele controversate din ultima perioadă.
Mihai Stoica: „Aici mi s-a părut o mare, mare viciere”
În primă fază, Mihai Stoica a criticat arbitrajul lui Andrei Chivulete din meciul Hermannstadt - CFR Cluj 0-1, care a avantajat-o pe formația din Gruia în lupta pentru play-off.
„N-am văzut de când sunt o echipă care să aibă meci după meci șansă. Țineți minte, în 10 oameni îi domina Galațiul. Noi, la 1-0, am avut niște ocazii gigantice.
În loc să facem 2-0 am pierdut în halul în care am pierdut. Cu Metaloglobus, pe final, era 2-2. Pe la UTA, șanse mari. Acum, la Sibiu, a fost ceva… Eu unul n-am văzut!
Nu țin minte niciun meci în care să fie niște erori de arbitraj atât de clare și să fie toate îndreptate într-o singură direcție.
O dată nu s-a permis repetarea loviturii de pedeapsă. Poate cu 1-0 la pauză (n.r. – pentru Hermannstadt) era altceva. În ultima fază a meciului poate nu ratau, sau poate ratau.
Dar eu cred că CFR Cluj a luat două puncte acolo care contează enorm în cursa asta nebună a tuturor pentru play-off. Și aici mi s-a părut o mare, mare viciere”, a spus Mihai Stoica, conform fanatik.ro.
Brigada de arbitri de la Hermannstadt - CFR Cluj:
- Arbitru: Andrei Chivulete
- Asistenți: Mircea Grigoriu și Cosmin Vatamanu
- Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache
- Arbitru AVAR: Ovidiu Hațegan
Mihai Stoica, atac la adresa lui Vassaras: „Sunt foarte nemulțumit”
Mihai Stoica nu l-a menajat nici pe Kyros Vassaras, care a evitat complet să analizeze penalty-ul anulat sibienilor, după intervenția VAR, în minutele de prelungire de la finalul partidei.
„Cea mai importantă fază și unde mie mi s-a părut cea mai flagrantă eroare și nu a arbitrului, ci a VAR-ului și apoi a arbitrului.
Cum, de la o fază în care Chivulete vede penalty și galben pentru Sinyan, e transformată în anularea penalty-ului și a galbenului?
Asta așteptam de la Vassaras. Și să spună că trebuia să fie repetată prima lovitură de pedeapsă. A spus foarte frumos. După aceea, asta era cel mai important.
Nu să discutăm dacă a intrat sau nu mingea în poartă la Dinamo – Slobozia. Că nu putea nimeni să decidă acolo dacă a intrat mingea în poartă, nu se vedea. Nu poți da ceva pe prezumții. «Pare că a intrat» nu se pune.
Sunt foarte nemulțumit. Și sunt nemulțumit că eu am solicitat să ascult conversațiile dintre arbitru și VAR și nu mi s-a permis. Acum văd că se permite.
Sesizez așa o chestie ciudată. De ce mie nu mi s-a permis? Probabil că intervin și antipatiile. Cine știe”, a mai spus oficialul de la FCSB.
Mă refer că a fost invitat Dani Coman să asculte conversația, la asta mă refer. Iar eu când am solicitat nici măcar nu mi s-a răspuns la solicitare Mihai Stoica
- Analiza completă transmisă de Comisia Centrală a Arbitrilor poate fi citită aici.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|27
|53
|2
|Dinamo
|27
|52
|3
|Rapid
|27
|49
|4
|U Cluj
|28
|48
|5
|CFR Cluj
|27
|44
|6
|FC Argeș
|27
|43
|7
|FC Botoșani
|28
|42
|8
|UTA Arad
|28
|42
|9
|Oțelul Galați
|28
|41
|10
|FCSB
|27
|40
|11
|Farul Constanța
|27
|37
|12
|Petrolul Ploiești
|27
|28
|13
|Csikszereda
|27
|25
|14
|Unirea Slobozia
|27
|24
|15
|Hermannstadt
|27
|17
|16
|Metaloglobus
|27
|11