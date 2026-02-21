Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a venit cu o serie de critici la adresa clubului CFR Cluj și a lui Kyros Vassaras (60 de ani), președintele CCA.

Oficialul campioanei este nemulțumit de erorile de arbitraj din ultima etapă din Liga 1, în special de la meciul dintre Hermannstadt - CFR Cluj 0-1.

Kyros Vassaras a explicat, miercuri, fazele controversate din ultima perioadă.

Mihai Stoica: „Aici mi s-a părut o mare, mare viciere”

În primă fază, Mihai Stoica a criticat arbitrajul lui Andrei Chivulete din meciul Hermannstadt - CFR Cluj 0-1, care a avantajat-o pe formația din Gruia în lupta pentru play-off.

„N-am văzut de când sunt o echipă care să aibă meci după meci șansă. Țineți minte, în 10 oameni îi domina Galațiul. Noi, la 1-0, am avut niște ocazii gigantice.

În loc să facem 2-0 am pierdut în halul în care am pierdut. Cu Metaloglobus, pe final, era 2-2. Pe la UTA, șanse mari. Acum, la Sibiu, a fost ceva… Eu unul n-am văzut!

Nu țin minte niciun meci în care să fie niște erori de arbitraj atât de clare și să fie toate îndreptate într-o singură direcție.

O dată nu s-a permis repetarea loviturii de pedeapsă. Poate cu 1-0 la pauză (n.r. – pentru Hermannstadt) era altceva. În ultima fază a meciului poate nu ratau, sau poate ratau.

Dar eu cred că CFR Cluj a luat două puncte acolo care contează enorm în cursa asta nebună a tuturor pentru play-off. Și aici mi s-a părut o mare, mare viciere”, a spus Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Brigada de arbitri de la Hermannstadt - CFR Cluj:

Arbitru: Andrei Chivulete

Andrei Chivulete Asistenți: Mircea Grigoriu și Cosmin Vatamanu

Mircea Grigoriu și Cosmin Vatamanu Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache

Bogdan Dumitrache Arbitru AVAR: Ovidiu Hațegan

Mihai Stoica, atac la adresa lui Vassaras: „Sunt foarte nemulțumit”

Mihai Stoica nu l-a menajat nici pe Kyros Vassaras, care a evitat complet să analizeze penalty-ul anulat sibienilor, după intervenția VAR, în minutele de prelungire de la finalul partidei.

„Cea mai importantă fază și unde mie mi s-a părut cea mai flagrantă eroare și nu a arbitrului, ci a VAR-ului și apoi a arbitrului.

Cum, de la o fază în care Chivulete vede penalty și galben pentru Sinyan, e transformată în anularea penalty-ului și a galbenului?

Asta așteptam de la Vassaras. Și să spună că trebuia să fie repetată prima lovitură de pedeapsă. A spus foarte frumos. După aceea, asta era cel mai important.

Nu să discutăm dacă a intrat sau nu mingea în poartă la Dinamo – Slobozia. Că nu putea nimeni să decidă acolo dacă a intrat mingea în poartă, nu se vedea. Nu poți da ceva pe prezumții. «Pare că a intrat» nu se pune.

Sunt foarte nemulțumit. Și sunt nemulțumit că eu am solicitat să ascult conversațiile dintre arbitru și VAR și nu mi s-a permis. Acum văd că se permite.

Sesizez așa o chestie ciudată. De ce mie nu mi s-a permis? Probabil că intervin și antipatiile. Cine știe”, a mai spus oficialul de la FCSB.

Mă refer că a fost invitat Dani Coman să asculte conversația, la asta mă refer. Iar eu când am solicitat nici măcar nu mi s-a răspuns la solicitare Mihai Stoica

Analiza completă transmisă de Comisia Centrală a Arbitrilor poate fi citită aici.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 27 53 2 Dinamo 27 52 3 Rapid 27 49 4 U Cluj 28 48 5 CFR Cluj 27 44 6 FC Argeș 27 43 7 FC Botoșani 28 42 8 UTA Arad 28 42 9 Oțelul Galați 28 41 10 FCSB 27 40 11 Farul Constanța 27 37 12 Petrolul Ploiești 27 28 13 Csikszereda 27 25 14 Unirea Slobozia 27 24 15 Hermannstadt 27 17 16 Metaloglobus 27 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport