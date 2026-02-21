Olimpicul istoriei Norvegianul Klaebo a cucerit azi al 6-a aur la Milano Cortina. Șase din șase curse. Cel mai mare la Jocurile de Iarnă
Klaebo e cel mai mare sportiv in istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă Foto: Imago
Jocurile Olimpice

Olimpicul istoriei Norvegianul Klaebo a cucerit azi al 6-a aur la Milano Cortina. Șase din șase curse. Cel mai mare la Jocurile de Iarnă

Theodor Jumătate
Publicat: 21.02.2026, ora 16:14
  • Johannes Hosflot Klaebo, 29 de ani, este primul sportiv cu șase medalii de aur la masculin într-o ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Norvegianul a câștigat toate cele șase probe la schi fond.

Johannes Hosflot Klaebo este numărul unu al Jocurilor Olimpice de Iarnă. Acum, la Milano Cortina, în sportul său, schi fond. Și al tuturor timpurilor la JO. În toate sporturile.

Klaebo, șase curse, toate câștigate. La fel ca la Mondial

În 2025, norvegianul domina de o manieră absolută Campionatul Mondial de schi fond.

Acasă, la Trondheim, câștiga toate cele șase probe. Una după alta, ca o avalanșă. Nimeni nu i-a putut rezista.

A venit la Olimpiadă cu un singur gând. Să învingă cât mai mult, cât poate. Și victoriile s-au legat.

Klaebo i-a învins la 50 km pe compatrioții Nyenget și Iversen Foto: Imago Klaebo i-a învins la 50 km pe compatrioții Nyenget și Iversen Foto: Imago
Klaebo i-a învins la 50 km pe compatrioții Nyenget și Iversen Foto: Imago

Șase concursuri, șase victorii, la fel ca la Mondial.

  • Skiatlon, sprint individual, 10 km, ștafetă 4x7,5 km, sprint pe echipe și, astăzi, 50 km!

Niciun alt sportiv nu a mai reușit o asemenea performanță în istoria Jocurilor de Iarnă, la masculin.

Klaebo, de la -3 la +3. Record de aur la Jocurile de Iarnă

La startul Milano Cortina, Klaebo avea doar cinci medalii de aur cucerite la două Jocuri, în 2018 și 2022.

Era la trei medalii de aur de recordul all-time, deținut de trei compatrioți, Marit Bjorgen, Bjorn Daehlie (schi fond) și Ole Einar Bjorndalen (biatlon). Toți triumfaseră de opt ori.

La Val di Fiemme, Johannes a depășit imposibilul și deține el azi recordul aurului, cu 11 medalii la Jocuri!

13 medalii
a cucerit Johannes Klaebo la Jocurile Olimpice: 11 de aur, una de argint, una de bronz (ambele la Beijing 2022)

Tatăl lui Klaebo: „A fost o luptă și să ajungă la start. Pare ireal”

La sfârșitul cursei de 50 km, în care i-a învins pe Martin Nyenget și Emil Iversen, și ei norvegieni, s-a așezat în zăpadă și a început să plângă.

Toți spectatorii cu ochii pe cei 3 norvegieni. Primul, Johannes Klaebo Foto: Imago Toți spectatorii cu ochii pe cei 3 norvegieni. Primul, Johannes Klaebo Foto: Imago
Toți spectatorii cu ochii pe cei 3 norvegieni. Primul, Johannes Klaebo Foto: Imago

„A fost o luptă și să ajungă la start. Șase curse și să le câștigi pe toate! Volumul de muncă a fost atât de mare. Pare ireal”, a declarat tatăl său pentru VG.no.

18 medalii de aur
a câștigat Norvegia la aceste Jocuri de Iarnă, cu două mai mult decât precedentul record al Țării Fiordurilor, stabilit în 2022

În istoria Jocurilor Olimpice, inclusiv cele de vară, doar Michael Phelps îl depășește: înotătorul american are 23 de medalii de aur.

norvegia Jocurile Olimpice schi fond aur Johannes Hosflot Klaebo
