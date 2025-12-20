Suspectat de trafic de droguri! Șef de club, interogat timp de două ore și nevoit să dea probe de păr și sânge
Sadettin Saran FOTO: IMAGO
Diverse

Suspectat de trafic de droguri! Șef de club, interogat timp de două ore și nevoit să dea probe de păr și sânge

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 20.12.2025, ora 18:06
alt-text Actualizat: 20.12.2025, ora 18:06
  • Sadettin Saran (61 de ani), președintele lui Fenerbahce, este suspect într-un proces de trafic de droguri.
  • Oficialul liderului din Turcia a fost plasat sub control judiciar.

Poliția turcă a demarat o anchetă în care sunt implicate mai multe personalități din Turcia.

Președintele lui Fenerbahce, suspect într-un dosar de trafic de droguri

Sadettin Saran a fost citat, vineri, când se afla în Italia pentru a participa la un meci de baschet și pentru a realiza o rundă de negocieri.

La aflarea veștii, oficialul clubului din Istanbul a revenit în Turcia cu primul zbor și a cooperat cu autoritățile.

Sadettin Saran a fost așteptat, la aeroportul Ataturk din Istanbul, de oficialii clubului și de mai mulți fani, care ar fi scandat: „Rămâneți drepți! Fenerbahce este cu voi”, potrivit publicației turce, turkyietoday.com.

Președintele celor de la Fenerbahce, interogat

Azi, președintele celor de la Fenerbahce s-a prezentat la Tribunalul din Istanbul.

După ce a dat declarații timp de 2 ore, Saran a fost la Institutul de Medicină Legală pentru a furniza probe de sânge și de păr.

Oficialul liderului din Turcia a fost plasat sub supraveghere judiciară.

După interogatoriu, Sadettin Saran a mers la Eyup pentru a urmări duelul dintre Eyupspor și Fenerbahce, conform en.haberler.com.

Afacerile lui Sadettin Saran

Sadettin Saran a fondat, la Istanbul, în 1990, Saran Holding, care operează în sectoarele: media, aviație, turism și pariuri.

Saran Media deține aproximativ 65% din transmisiunile sportive din Turcia și deține drepturile de difuzare pentru La Liga, Serie A, Premier League și cupele europene.

De asemenea, Sadettin Saran deține hoteluri în Split și în Praga.

turcia fenerbahce trafic de droguri sadettin saran
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share