Abordat la Atena Patronul lui AEK a intrat pe teren și s-a dus direct la un jucător de la Universitatea Craiova » Ce a urmat

Anzor Mekvabishvili (24 de ani), mijlocașul Universității Craiova, a fost felicitat de patronul lui AEK Atena, Marios Iliopoulos (56 de ani), după meciul din Conference League.

(56 de ani), după meciul din Conference League. Gruparea din Bănie a pierdut dramatic partida cu AEK, scor 2-3, și a ratat calificarea în primăvara europeană.

Mijlocașul georgian a fost remarcatul finanțatorului grec după partida de la Atena. Iliopoulos l-a felicitat pe Anzor chiar după fluierul de final al duelului.

Anzor Mekvabishvili, felicitat de Marios Iliopoulos după AEK Atena - U Craiova 3-2

La finalul partidei, Marios Iliopoulos a intrat pe gazon și i-a felicitat pe elevii lui Marko Nikolic pentru că au întors scorul în prelungiri și au obținut o victorie importantă.

Însă finanțatorul lui AEK nu s-a oprit aici! L-a abordat și pe Anzor și l-a felicitat pentru prestația sa, scrie gazzetta.gr. Georgianul a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Craiovei în ultimul meci din faza principală a Conference League.

Marios Iliopoulos după AEK Atena - U Craiova 3-2 FOTO Imago

Mijlocașul celor de la U Craiova i-a mulțumit lui Iliopoulos, părăsind ulterior terenul dezamăgit, după ce echipa sa a ratat calificarea în primăvara europeană.

Integralist în partida de la Atena, georgianul a avut un rol decisiv la primul gol al Universității. Anzor i-a furat mingea lui Pineda și a pasat pentru Etim, care a șutat. Strakosha a respins, dar Baiaram a recuperat și a înscris.

1,5 milioane de euro este cota lui Anzor Mekvabishvili, conform Transfermarkt

În acest sezon, Anzor a jucat în 29 de meciuri pentru Universitatea Craiova, reușind să înscrie două goluri și să ofere 7 pase decisive.

FOTO: AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport