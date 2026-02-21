Aproape de inaugurare  FOTO Cum arată noua sală Polivalentă de 25 de milioane de euro, care a intrat rapid în planurile Federațiilor din România +5 foto
Foto: Facebook/Consiliul Județean Tulcea
Diverse

Aproape de inaugurare FOTO Cum arată noua sală Polivalentă de 25 de milioane de euro, care a intrat rapid în planurile Federațiilor din România

George Neagu
Publicat: 21.02.2026, ora 13:43
Actualizat: 21.02.2026, ora 14:56
  • Inaugurarea Sălii Polivalente din Tulcea se apropie, iar Federația Română de Volei și cea de Baschet s-au întâlnit pentru a discuta cu Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea.

Și Federația Română de Handbal este așteptată să poarte câteva discuții în vederea posibilității desfășurării unor competiții sportive de nivel național sau chiar internațional.

FOTO. Sala Polivalentă din Tulcea, aproape finalizată

Sala Polivalentă din Tulcea. Foto: Facebook/Consiliul Județean Tulcea
Sala Polivalentă din Tulcea. Foto: Facebook/Consiliul Județean Tulcea

„În apropierea momentului inaugurării Sălii Polivalente din Tulcea, președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, a primit vizita reprezentanților Federației Române de Volei și ai Federației Române de Baschet, pentru a discuta detalii referitoare la organizarea unor importante competiții sportive la Tulcea.

În cursul săptămânii viitoare, la Tulcea ar urma să ajungă oficiali ai Federației Române de Handbal, tot pentru discutarea detaliilor referitoare la posibilitatea organizării, la Tulcea, a unor concursuri sportive de nivel național sau chiar internațional.

Astfel, pe data de 12 februarie 2026, o delegație a Federației Române de Volei, formată din Adin Cojocaru – președinte, Constantin Ispas – secretar general și Gabriela Bulgariu – responsabil relații internaționale a efectuat o vizită oficială în Tulcea, unde a avut întâlniri de lucru cu președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.

Vizita a vizat stadiul lucrărilor la Sala Polivalentă din Tulcea, un proiect sportiv major pentru Dobrogea, dar și stabilirea unui protocol de colaborare prin care voleiul să fie revitalizat în regiune și să revină în circuitul competițional important al României.

Pe data de 27 ianuarie 2026, o delegație a Federației Române de Baschet formată din Carmen Tocală - președinte, Mariana Schmidt și Tiberiu Rist s-a întâlnit cu oficialii Consiliului Județean Tulcea pentru a discuta pașii următori în pregătirea competițiilor naționale și internaționale.

În cadrul întâlnirii au fost abordate aspectele logistice, fiind revăzută sala polivalentă, precum și sala de antrenamente.

Federația Română de Baschet a fost reprezentată și de Mihaela Grecu și Alexandru Grecu, reprezentanții Sucursalei Regionale 9 a FRB.

Amintim faptul că instituția Consiliului Județean Tulcea este beneficiarul investiției privind construcția noii Săli Polivalente, un proiect derulat de Compania Națională de Investiții, cu fonduri asigurate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Sala va beneficia de un teren principal de competiții, înconjurat de tribune pentru spectatori cu o capacitate de 4670 de locuri, un teren de antrenament situat în subsolul clădirii, sub amprenta terenului principal, parcare subterană, vestiare pentru echipe și oficiali, spații pentru presă și sală de conferințe”, se arată în comunicatul transmis de Consiliul Județean Tulcea.

Costul estimat pentru Sala Polivalentă din Tulcea

Costul final al lucrărilor pentru construcția Sălii Polivalente din Tulcea este estimat la aproximativ 25 de milioane de euro.

Întreaga sumă a venit de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții, iar beneficiarul este Consiliul Județean Tulcea.

Arena va avea o capacitate de 4.670 de locuri, în subsolul clădirii va exista și un teren de antrenament, o parcare, și va dispune și de vestiare pentru echipe și oficiali, spații pentru presă și sală de conferințe.

Sala Polivalentă din Tulcea. Foto: Facebook/Consiliul Județean Tulcea
Sala Polivalentă din Tulcea. Foto: Facebook/Consiliul Județean Tulcea

baschet volei federatia romana de handbal Sala Polivalenta TULCEA
