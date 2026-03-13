Echipa națională a Braziliei și-a prezentat oficial al doilea echipament pentru viitoarea Cupă Mondială creat în colaborare cu brandul emblematicului Michael Jordan (63 de ani).

Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Al doilea rând de echipament al Braziliei va fi predominant albastru, cu nuanțe atât deschise, cât și închise.

Modelul este inspirat de broasca săgeată otrăvitoare, un amfibian cunoscut în Brazilia, și include pe partea frontală un model Jordan Elephant, informează footyheadlines.com

Noul echipament a fost prezentat în cadrul unei ședințe foto la care au participat staruri precum Vinicius Junior, Estevao sau Marquinios.

A fost denumit „Joga Sinistro”, o expresie cu dublu sens în portugheza vorbită în Brazilia. Deși sinistro se traduce și în română ca sinistru, sud-americanii îl folosesc și ca mișto, trăsnet, extravagant. O schimbare a mentalității Selecao, care avea ca motto „Joga Bonito” (Joacă frumos).

Interiorul gulerului este albastru, cu un mic element grafic pe care scrie „Vai Brasa” (Hai Brazilia!).

Tricoul principal rămâne galbenul clasic al Braziliei, un omagiu adus echipei care a cucerit al treilea titlu mondial la Cupa Mondială din 1970.

Brazilia va debuta noile echipamente în meciurile amicale programate la finalul lunii martie, cu Franța (26 martie la Boston) și Croația (31 martie).

Inițial, modelul gândit de Jordan în anul 2025 pentru naționala Braziliei era unul roșu, însă Confederația Braziliană de Fotbal (CBF) nu a fost de acord cu acest aspect.

Aceasta nu va fi prima dată când brandul Jordan face echipă cu Brazilia. În 2016 , a lansat o ediție specială a tricoului Jordan Brazilia.

La Cupa Mondială, Brazilia va face parte din Grupa C, alături de Maroc, Haiti și Scoția.

2002 este anul în care Brazilia a cucerit a cincea și ultima Cupă Mondială din palmares, după cele din 1958, 1962, 1970, 1994

