„Gianni e ca un frate mai mare” Legenda Barcelonei face campanie pentru Infantino: „E normal să ne apărăm interesele”

Samuel Eto’o (45 de ani), președintele Federației Cameruneze de Fotbal, și-a exprimat sprijinul ferm pentru Gianni Infantino (56 de ani) la alegerile pentru președinția FIFA.

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Șeful forului internațional a intrat în dizgrația multor instituții importante din lumea fotbalului, după ce la finalul lunii iulie a propus vânzarea unei participații de 20% la competițiile FIFA către investitori privați.

Totuși, chiar și după ce a pierdut sprijinul UEFA, CONCACAF și AFC, Infantino a decis să candideze la alegerile de anul viitor.

Samuel Eto'o îl susține pe Gianni Infantino: „A devenit un frate mai mare, un prieten”

În timp ce alte confederații critică conducerea lui Infantino, Eto'o afirmă că este normal ca fiecare regiune să-și apere propriile interese.

„În anumite cazuri, nu ne confruntăm cu aceleași provocări ca cei din Europa sau America de Sud. Bugetele noastre sunt limitate, dar se așteaptă de la noi să avem performanțe la fel de bune ca ale marilor națiuni fotbalistice.

Așadar, cred că numai din acest motiv, și sunt sigur că veți fi de acord cu mine, nu putem aborda această problemă din același punct de vedere. UEFA își va apăra propriile interese. Și este perfect normal să facă acest lucru, la fel cum este normal ca africanii să-și apere propriile interese.

Încercăm să ne unim pentru a apăra ceea ce ni se pare corect, având în vedere provocările cu care ne confruntăm în propriile noastre federații”, a spus Eto’o, potrivit france24.com.

Alegerile pentru președinția FIFA vor avea loc la Rabat, pe 18 martie 2027. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 18 noiembrie.

În inima mea, președintele Gianni a devenit, cu mult dincolo de lumea fotbalului, un frate, un frate mai mare, un prieten, cineva pe care l-am văzut cum a ajuns în prim-plan, pe care l-am susținut și alături de care am construit împreună lucruri în slujba fotbalului. Samuel Eto'o, președintele Federației Cameruneze de Fotbal

Eto'o este unul dintre principalii aliați ai lui Infantino și vrea să mobilizeze întregul bloc african în sprijinul realegerii sale, considerând că elvețianul a adus beneficii importante fotbalului de pe continent.

„Dacă voi rămâne președinte al Federației de Fotbal din Camerun, voi vota pentru el pentru tot ce a adus fotbalului african.

Dar, pe lângă asta, voi face campanie în rândul colegilor mei președinți, astfel încât, măcar o dată, toți cei 54 de președinți ai Confederației Africane de Fotbal să voteze în favoarea lui Gianni. Cred că președintele Gianni este cel care a adus cel mai mult Africii”, a mai spus Eto'o.

Samuel Eto'o „Voi face campanie pentru ca Infantino să câștige din nou”

Pe de altă parte, Constant Omari, fost președinte al Federației Congoleze de Fotbal, a cerut demisia lui Infantino.

Acesta susține că liderii fotbalului african sunt corupți din punct de vedere moral și consideră că Gianni Infantino deține informații compromițătoare despre federațiile de pe continent. Eto'o i-a răspuns:

„Cu privire la această chestiune în particular, însă, și i-am spus-o clar președintelui Constant, îl susțin pe deplin pe președintele Infantino și voi face campanie pentru ca să câștige din nou.

De când sunt la FIFA, îmi pare rău să spun, dar nu am auzit încă niciun schimb de replici care să fi avut loc sub vreo formă de amenințare.

În propria mea confederație, însă, și am spus-o întotdeauna foarte clar președintelui Patrice Motsepe (n.r. - șeful CAF), nu am fost întotdeauna de acord cu administrația sa și nu am fost întotdeauna de acord cu cei care ocupau funcții de conducere”.

Eto'o spune că este mulțumit în prezent la Federația Cameruneză de Fotbal și nu își exprimă momentan ambiții pentru o funcție continentală, deși Motsepe a anunțat că nu va mai candida la alegerile din 2029.

Mai avem încă multe provocări de depășit și vom continua să muncim pentru a ne asigura că vom obține în continuare victorii. Samuel Eto'o, președintele Federației Cameruneze de Fotbal

Samuel Eto’o este unul dintre cei mai importanți fotbaliști africani din istorie. A jucat pentru echipe precum FC Barcelona, Inter Milano, Chelsea și Real Madrid.

La gruparea catalană, între 2004 și 2009, a cucerit două trofee Champions League (are unul și cu Inter) și trei titluri în La Liga.

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