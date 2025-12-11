Scandal înainte de FCSB Unul dintre cei mai buni jucători ai lui Feyenoord, contestat de club și de fani. Care e motivul » Ce a spus la București
Scandal înainte de FCSB Unul dintre cei mai buni jucători ai lui Feyenoord, contestat de club și de fani. Care e motivul » Ce a spus la București

Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
Publicat: 11.12.2025, ora 15:14
alt-text Actualizat: 11.12.2025, ora 15:14
  • Quinten Timber, 24 de ani, întârzie să-și extindă contractul cu Feyenoord. I s-a luat banderola de căpitan, iar suporterii i-au transmis un mesaj dur: „Semnezi sau pleci”. 
  • Antrenorul Robin van Persie a insistat să-l aducă la conferința de la Arena Națională. Reacția mijlocașului olandez. 
  • FCSB - Feyenoord se joacă în Europa League joi seară, de la ora 22:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1. 

Feyenoord a venit la București pentru confruntarea cu FCSB, din Europa League, în mijlocul unui scandal intern.

Aflat la șase luni de sfârșitul contractului, mijlocașul Quinten Timber încă întârzie să-și extindă acordul cu clubul din Rotterdam.

Negocierile nu ajung nicăieri deocamdată. În vară, poate părăsi gratis Feyenoord.

Atacat de fani. Van Persie a insistat ca Timber să vină la conferință

În vară, după ce a refuzat prelungirea, i s-a retras banderola de căpitan la roș-albi.

Van Persie, alături de Tinber, pe Arena Națională Foto: Raed Krishan Van Persie, alături de Tinber, pe Arena Națională Foto: Raed Krishan
Van Persie, alături de Tinber, pe Arena Națională Foto: Raed Krishan

Fanii și-au pierdut răbdarea. La ultima etapă de campionat, 6-1 cu Zwolle, meci în care a marcat și el un gol, suporterii au afișat un mesaj în peluză.

  • „Timber: claritate = onestitate. Semnezi sau pleci”. 
Bannerul suporterilor lui Feyenoord Foto: Imago Bannerul suporterilor lui Feyenoord Foto: Imago
Bannerul suporterilor lui Feyenoord Foto: Imago

În același timp, i-au cerut antrenorului Robin van Persie să-l treacă pe banca de rezerve.

Pentru că internaționalul olandez nu a comentat deloc acest subiect, Van Persie a insistat ca jucătorul să vină la conferința de la Arena Națională.

Și eu am procedat la fel o dată în trecut, n-am mai vrut să vorbesc cu presa și am greșit. Trebuie să discuți cu jurnaliștii. Prin ei, vorbești cu fanii Robin van Persie, antrenorul lui Feyenoord, fost mare atacant

Timber: „Suporterii își exprimă sentimentele. E dificil, ca persoană”

În vârstă de 24 de ani, cumpărat cu 7,4 milioane de euro în 2022, de la FC Utrecht, Timber nu l-a refuzat pe Van Persie.

Timber (în mijloc), la Feyenoord - Zwolle 6-1 Foto: Imago Timber (în mijloc), la Feyenoord - Zwolle 6-1 Foto: Imago
Timber (în mijloc), la Feyenoord - Zwolle 6-1 Foto: Imago

„Am văzut bannerul înaintea partidei cu Zwolle. Am auzit și fluierăturile când mă pregăteam să execut penaltyul.

Suporterii își exprimă sentimentele. E dificil, ca persoană. Joc aici de trei ani și jumătate și iubesc Feyenoord”, a declarat el la București.

25 de milioane de euro
este cota lui Timber (Transfermarkt). În acest sezon, are 3 goluri și 3 assisturi în 18 meciuri

Susține că negocierile agenților lui cu liderii clubului sunt foarte intense în aceste zile.

Sunt un tip pozitiv. Fanii arată ce simt față de această situație. Nu au nimic cu mine, sper că mă iubesc în continuare ca persoană, ca jucător. Quinten Timber, mijlocaș Feyenoord

feyenoord europa league eredivisie fcsb Quinten Timber
