Noul  stadion Dinamo  Evoluție importantă a lucrărilor de la arena din centrul Capitalei » Se trece la faza a doua a proiectului  +5 foto
alt-text Publicat: 23.03.2026, ora 19:05
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 19:05
  • Continuă lucrările la șantierul de la stadionul Dinamo, acolo unde s-a trecut la faza a doua a proiectului.

Echipele tehnice și de proiectare lucrează în aceste momente la analiza, agrearea si implementarea deciziilor rezultate din birocrația necesară, pentru devierea și relocarea temporară a magistralelor de utilități.

Marotta, mesaj pentru Chivu Ce i-a transmis președintele lui Inter antrenorului român, după un nou meci fără victorie în Serie A
Lucrările de la stadionul Dinamo trec în faza a doua

După ce magistralele vor fi relocate temporar, va urma repoziționarea acestora și înlocuirea conductelor de termoficare și apă în canalele subterane care vor fi construite în afara perimetrului arenei, informează pagina „Noul Stadion Dinamo”.

În paralel, se va continua operațiunea de demolare a tribunelor 0, 1 și sud, dar și consolidarea simultană a structurilor, întrucât rețelele se intersectează în prezent în zona sudică și sud-vestică a amplasamentului.

Totodată, se vor executa și lucrări pentru asigurarea protecției laterale a zidului Spitalului de Urgență. Se vor realiza cadre structurale de susținere, necesare desfășurării în siguranță a intervențiilor din zona respectivă.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Marotta, mesaj pentru Chivu Ce i-a transmis președintele lui Inter antrenorului român, după un nou meci fără victorie în Serie A
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Înregistrarea care arată ce s-a întâmplat înainte de accidentul de pe aeroportul LaGuardia: „Stop, stop, stop!”
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central
Aproape de surpriză FOTO. Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Miami de #4 mondial » Momente de panică în tribune la setul decisiv
Tricouri noi la baraj Echipamentul a fost lansat cu 3 zile înainte de meciul decisiv  Turcia - România: l-au prezentat jucătorii celor 3 mari rivale!
„România are un mare avantaj” Bogdan Stancu a vorbit în presa din Turcia despre barajul pentru CM 2026 „Sunt sigur de asta”
„N-ai cum să faci asta” Angelescu a explicat de ce Rapid l-a folosit cu CFR pe Kader Keita, după ce a lovit o femeie cu mașina
A refuzat Dinamo Nici Stoinov n-a reușit să-l convingă: „Am băut o cafea, dar am obiective diferite”
De ce nu Târnovanu?

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

Explicația declarației lui Tarbă

O rușine de meci!

Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Copiii iubesc măscăricii

Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Moralitatea dinastiei Burleanu

Meci bun, arbitraj de județeană

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Corbu de pretutindeni

Fede Valverde, jucătorul infinit

Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

„Mașina de tocat carne”

Firescul nefiresc

Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Ce urmează la Rapid  Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu
