Noul stadion Dinamo Evoluție importantă a lucrărilor de la arena din centrul Capitalei » Se trece la faza a doua a proiectului

Continuă lucrările la șantierul de la stadionul Dinamo, acolo unde s-a trecut la faza a doua a proiectului.

Echipele tehnice și de proiectare lucrează în aceste momente la analiza, agrearea si implementarea deciziilor rezultate din birocrația necesară, pentru devierea și relocarea temporară a magistralelor de utilități.

Lucrările de la stadionul Dinamo trec în faza a doua

După ce magistralele vor fi relocate temporar, va urma repoziționarea acestora și înlocuirea conductelor de termoficare și apă în canalele subterane care vor fi construite în afara perimetrului arenei, informează pagina „Noul Stadion Dinamo”.

În paralel, se va continua operațiunea de demolare a tribunelor 0, 1 și sud, dar și consolidarea simultană a structurilor, întrucât rețelele se intersectează în prezent în zona sudică și sud-vestică a amplasamentului.

Totodată, se vor executa și lucrări pentru asigurarea protecției laterale a zidului Spitalului de Urgență. Se vor realiza cadre structurale de susținere, necesare desfășurării în siguranță a intervențiilor din zona respectivă.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

