TURCIA - ROMÂNIA. Florin Niță (38 de ani), fostul portar al României, a comentat situația problematică din poarta naționalei cu doar 3 zile înainte de semifinala barajului CM 2026.

Duminică, Ionuț Radu a suferit o leziune musculară la gamba dreaptă în timpul partidei pierdute de Celta Vigo cu Alaves, scor 3-4.

După vestea accidentării titularului naționalei, Lucescu l-a convocat de urgență pe Laurențiu Popescu de la Craiova. Astfel, România ar urma să abordeze meciul cu Turcia cu un debutant între buturi, Aioani, Căbuz sau Popescu, primul fiind favorit să fie titular.

TURCIA - ROMÂNIA. Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Trebuia să fie acolo"

Florin Niță, titular în poarta României la Euro 2024, crede că Lucescu ar fi trebuit să mizeze pe Ștefan Târnovanu, chiar dacă acesta n-a mai apărat la FCSB de două luni.

„Am văzut ca va lipsi și Ionuț Radu. Oh, Doamne. E destul de complicat. În ultima vreme, în anturajul echipei naționale s-au schimbat portarii. Cred că Ștefan Târnovanu era unul dintre portarii care puteau face față la momentul actual. Mă refer aici la meciul cu Turcia.

Cred că trebuia să fie acolo, chiar dacă are probleme la echipa de club. Cu el acolo, cred că stăteau altfel lucrurile. Sperăm însă ca alegerile să fie unele inspirate. Este decizia celor de acolo și dânșii au ultimul cuvânt.

Este un moment dificil pentru noi și sperăm să ieșim cu capul sus după această deplasare în Turcia. O să fie un vacarm acolo și sper ca cel care va intra în poartă să dea totul pentru țară și echipa națională”, a spus Florin Niță, conform digisport.ro.

Târnovanu, pedepsit de Becali

Târnovanu, portarul titular din ultimele 4 sezoane la FCSB, a fost scos din primul „11” de Gigi Becali la începutul acestui an. Patronul campioanei a fost nemulțumit de prestațiile sale în primele 3 partide din 2026, toate pierdute de FCSB, 0-1 cu FC Argeș, 1-4 cu Dinamo Zagreb și 1-4 cu CFR Cluj.

A evoluat ultima dată pe 29 ianuarie, la 1-1 cu Fenerbahce, în Europa League, însă prestația sa foarte bună nu l-a salvat. În poartă a intrat Matei Popa (18 ani).

4 selecții are Târnovanu la naționala României

Niță n-a mai jucat de 10 luni

Niță, 31 de selecții pentru echipa națională, este liber de contract din vară, de când s-a despărțit de Damac.

A fost dorit înapoi în Liga 1 de echipe ca Dinamo, Rapid și CFR Cluj, însă a ales să aștepte o ofertă din străinătate.

N-a mai evoluat într-un meci oficial de pe 26 mai 2025.

Ce variante de portar are România:

Ionuț Radu (28 de ani, Celta Vigo) - accidentat;

Horațiu Moldovan (28 de ani, Oviedo) - rezervă;

Ștefan Târnovanu (25 de ani, FCSB) - rezervă;

Florin Niță (38 de ani) - fără echipă;

Răzvan Sava (23 de ani, Udinese) - rezervă;

Mihai Popa (25 de ani, CFR Cluj) - accidentat;

Marian Aioani (26 de ani, Rapid) - 0 meciuri la națională;

Cătălin Căbuz (29 de ani, FC Argeș) - 0 meciuri la națională;

Laurențiu Popescu (29 de ani, U Craiova) - 0 meciuri la națională;

Otto Hindrich (23 de ani, Legia Varșovia) - 0 meciuri la națională;

Valentin Cojocaru - (30 de ani, Pogon) - 0 meciuri la națională.

