Marotta, mesaj pentru Chivu Ce i-a transmis președintele lui Inter antrenorului român, după un nou meci fără victorie în Serie A

Giuseppe Marotta (68 de ani), președintele lui Inter, a vorbit despre perioada slabă pe care o traversează gruparea milaneză, echipă care a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie în Serie A, după remiza cu Fiorentina, scor 1-1.

Ce mesaj i-a transmis conducătorul lui Cristi Chivu (45 de ani), în rândurile de mai jos.

Inter traversează cea mai grea perioadă de la venirea lui Cristi Chivu în funcția de antrenor. După ce a fost eliminată surprinzător din Liga Campionilor de Bodo/Glimt, scor 2-5 la general, gruparea milaneză nu se regăsește nici în Serie A.

În ultimele trei partide de campionat, Inter a pierdut derby-ul cu AC Milan, scor 0-1, și a remizat cu Atalanta și Fiorentina, 1-1. Ca urmare a acestor rezultate, AC Milan, echipa de pe locul doi, a recuperat din diferență, fiind în acest moment la șase puncte distanță de Inter.

Giuseppe Marotta, după remiza cu Fiorentina: „Suntem în declin, dar vom lupta până la final”

Marotta a vorbit despre momentul greu pe care îl traversează Inter, dar s-a arătat încrezător că echipa va reuși să își revină într-un final.

„Suntem într-un moment dificil, dar nu este o tragedie psihologică. Merităm să conducem campionatul cu un avans de șase puncte și suntem și în semifinalele Cupei Italiei.

Este adevărat, în ultima perioadă ne chinuim, suntem într-un picaj din cauza oboselii sau a accidentărilor, ca și ceilalți, dar vom lupta cu calm până la final”, a declarat Giuseppe Marotta, conform gazzetta.it.

VIDEO. Rezumatul egalului înregistrat de Inter cu Fiorentina:

Giuseppe Marotta, mesaj pentru Cristi Chivu: „Este liderul grupului nostru”

După remiza cu Fiorentina, Giuseppe Marotta a vorbit și despre Cristi Chivu:

„Se va întâlni cu conducerea pentru a face analize cu privire la joc, este liderul grupului nostru. Nu ar trebui să ne culcăm pe lauri, dar nici invers.

Poate e mai ușor să ne jucăm de-a vânătorul decât de-a iepurele acum, dar rămân optimist, echipa e puternică și sunt adevărați profesioniști.

Vom găsi drumul pe care l-am pierdut temporar, așa că nu vă faceți griji!”.

