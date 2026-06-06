Tony, selecționer în Mali  Cum a ajuns fostul antrenor al Iașiului să preia naționala și ce salariu ar avea
Tony Da Silva FOTO: IMAGO / Montaj GOLAZO.ro
Campionate

Tony, selecționer în Mali Cum a ajuns fostul antrenor al Iașiului să preia naționala și ce salariu ar avea

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 06.06.2026, ora 19:25
alt-text Actualizat: 06.06.2026, ora 19:25
  • Tony Da Silva (45 de ani), fostul antrenor de la Poli Iași, a semnat cu echipa națională din Mali.
  • Antrenorul portughez a pregătit-o în două mandate pe Poli Iași, în 2024 și 2025.
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Odată cu preluarea naționalei din Mali, Tony ajunge la cea de-a doua experiență la o echipă națională. În perioada 2019/2020, acesta a fost analist video la reprezentativa Camerunului.

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Tony Da Silva a preluat naționala statului Mali

Liber de contract din noiembrie 2025, atunci când a plecat de la gruparea din Copou, Tony Da Silva va antrena acum naționala din Mali, după ce a ajuns la o înțelegere cu federația africană.

Acordul a fost confirmat chiar de către impresarul lui Tony, Florin Vulturar, care a oferit detalii despre cum s-a ajuns la acest acord.

„Da, e adevărat! Tony este noul selecționer al naționalei din Mali.

Este ceva fabulos pentru un antrenor tânăr, dar care, vă garantez, va ajunge la un nivel foarte mare. Tony este un antrenor foarte bun, cu principii de fotbal modern.

Am avut negocieri destul de lungi, dar oferta financiară este una foarte bună pentru Tony”, a declarat Vulturar, potrivit digisport.ro.

116,55 de milioane de euro
este valoarea jucătorilor naționalei din Mali

Vulturar a declarat că Mali nu a fost singura națională interesată de serviciile lui Tony, existând și discuții cu federația din Gabon.

„Nu ascund faptul că s-a discutat și cu naționala Gabonului, numai că proiectul din Mali a fost mai interesant.

Trebuie menționat că valoarea lotului este mult peste valoarea de piață chiar și a naționalei noastre, ceea ce înseamnă că dispun de fotbaliști de top.

În plus, avem o șansă acum mult mai bună ca să putem aduce în România jucători de valoare și în campionatul nostru. O să am date, informații mult mai bune legate de valoarea jucătorilor de acolo”, a mai spus Vulturar.

Chiar dacă agentul nu a spus exact cât va câștiga Tony, potrivit sursei citate, antrenorul ar urma să încaseze peste două milioane de euro, dacă își va duce la bun sfârșit contractul de trei ani.

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